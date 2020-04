OCCRP: Cum au ajuns în România 1 milion de măşti medicale de sute de mii de euro, "numai bune" de aruncat la gunoi

Citeşte continuarea aici













"Măştile din trei straturi de poliester erau o porcărie. A trebuit să aruncăm jumătate dintre ele. Elasticul se rupea când am încercat să le punem", a declarat un angajat dintr-un spital, citat de jurnaliştii occrp.org.Ion Radu Budae, managerul spitalului din Timişoara spune că "principala problemă a acestor măşti este că nu au acea parte de întărire pentru nas, drept urmare se tot ridică pe faţă".Documentele obţinute de OCCRP, partener al RISE Romania, arată că achiziţia a fost făcută de firma B.S.G. Business Select SRL, fără licitaţie, iar firma a plătit pentru echipamentele turceştiB.S.G. le-a vândut apoi către Comania Naţională Unifarm SA pentru. Un profit de peste 40%, aşa cum arată şi Unifarm, într-o declaraţie publică.Dacă măştile au fost revândute aproape la preţul la care au fost achiziţionate, combinezoanele, care au fost cumpărate la 7,5 euro bucata, au fost vândute apoi la 17,45 euro bucata. Totuşi, de subliniat este că personalul medical nu s-a plâns şi de calitatea combinezoanelor, doar de cea a măştilor.Dar, în condiţiile în care peste 900 de cadre medicale din România au fost infectate până acum cu noul coronavirus, specialiştii atrag atenţia că este foarte important ca măştile medicale să fie de calitate şi să se muleze cum trebuie pe faţă, să acopere perfect nasul şi gura.Învestigaţia OCCRP şi RISE arată că B.S.G. avea iniţial ca obiect de activitate vânzarea de remedii medicale alternative. Pe data de 11 martie a acestui an un pachet de 60% din acţionariatul firmei a fost cumpărat de Simona Ciulavu (44 de ani). La exact aceeaşi dată Organizaţia Mondială de Sănătate anunţa că noul coronavirus a ajuns la stadiul de pandemie globală. Mai mult, până la acel moment, firma deţinută în totalitate de un bărbat de origine iraniană nu mai înregistrase nicio activitate din 2011.Câteva zile mai târziu, pe 16 martie 2020, firma era înregistrată ca plătitoare de TVA şi trei zile mai târziu livra măştile către Unifarm.Actuala proprietară a B.S.G. Simona Ciulavu, a fost arestată pe 17 septembrie 2006 pentru șantaj și aderare la una dintre cele mai vechi grupări criminale din București, Clanul Sportivilor.Ciulavu era angajată ca economist la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, sub coordonarea Ministerului Administrației Publice. Aliată cu interlopii, dar și cu o inspectoare din primăria Capitalei, femeia a încercat să scoată violent din piață un operator de transport persoane pe o linie de maxi-taxi între Huedin și Aeroportul Băneasa.Drept urmare, a stat în arest șase luni, iar dosarul a tot trenat. După ce a ieșit din spatele gratiilor, s-a angajat la Primăria Capitalei, în epoca Videanu, când viceprimar era însuși Ludovic Orban (iulie 2004 – aprilie 2007). Apoi, în iunie 2008, s-a transferat pe post de consilier principal în direcția de monitorizare a achizițiilor din ministerul Transporturilor, condus de același Ludovic Orban, se mai arată în investigaţia RISE Romania.