Chicago Tribune: Cursa pentru un tratament eficient împotriva virusului COVID-19: supoziții, încercări, dar fără un răspuns clar. Vezi câteva dintre cele mai promițătoare tratamente studiate

Pe măsură ce COVID-19 continuă să secere zilnic mii de vieți de pe glob, la nivel mondial, eforturile în vederea găsirii unui tratament intră în viteză. Până acum, în urma unor studii riguroase, niciun tratament nu s-a dovedit că ar face mai mult bine decât rău – un aspect deseori ignorat de președintele Trump și de unii medici care au promovat presupusele beneficii ale anumitor medicamente. Asta face ca, pe măsură ce studiile continuă, angajații din sectorul medical aflați în linia întâi să se gândească la propriile strategii. Vezi în articol câteva dintre cele mai promițătoare tratamente studiate.





“Depunem într-adevăr mari eforturi pentru a găsi niște terapii în cazul bolnavilor ajunși într-o stare gravă, încercând astfel să le salvăm viața“, a declarat dr. Richard Novak, profesor la Departamentul Farmaceutic din Chicago al Universității Illinois.







Căutând un tratament sigur și eficient, cercetătorii o iau pe dibuite, inspirându-se din poveștile, probate totuși, despre anumite medicamente și terapii testate în China, acolo unde epidemia COVID-19 a fost semnalată pentru prima oară, dar și în alte țări. Bazându-se pe aceste bănuieli totuși avizate, ei încep testarea lor clinică. Mai multe spitale din Chicago sunt deja implicate în asemenea experimente.





Cercetătorii urmăresc totodată ceva și mai important în vederea localizării și eradicării pandemiei: un vaccin care îi va proteja pe cei care nu au contractat boala, dar apariția unui vaccin s-ar putea semnala peste un an, dacă nu chiar mai mult, dacă el va apărea vreodată, așa că medicii, cercetătorii și farmaciștii unor companii continuă să încerce să găsească un tratament eficient pentru cei care se îmbolnăvesc.





“În lipsa unor vaccinuri, trebuie totuși să aplici un tratament“, afirmă dr. Robert Gallo, cofondator și director al Institutului de Virologie Umană la Facultatea de Medicină din Maryland. “Nu știm când se va putea găsi un vaccin, pur și simplu, nu știm... și s-ar putea ca asta să nu se-ntâmple niciodată“.





Tratamentele studiate implică mai multe aspecte. Printre ele se numără blocajul sistemului imunitar, care se dovedește fatal în cazurile cele mai grave; atacarea coronavirusului care provoacă apariția COVID-19, cunoscut sub numele de SARS-CoV-2 ; inducția unor anticorpi ai pacienților vindecați în organismul celor care încă mai luptă cu boala și anihilarea unor chimicale din organism care ar putea agrava boala.





Deși unele studii s-au dovedit promițătoare cel puțin într-o anume măsură, vor trebui să treacă luni întregi de studii clinice de o mai mare anvergură pentru a vedea ce anume este eficient. ”Deocamdată, nu știm dacă vom ajunge doar la un punct de pornire sau la ceva sigur“, a declarat precaut dr. Gregory Huhn, medic specialist în boli infecțioase de la Spitalul Stroger, unde un medicament care se numește remdesivir este testat pe pacienți în cadrul unui studiu clinic mai amplu.





Hidroxiclorochina (Hydroxycholoquine)

“Ce-aveți de pierdut? Luați-l“, a îndemnat el într-o declarație rămasă celebră. “Chiar cred că pacienții ar trebui să-l ia. Dar asta depinde de ei și de ce le recomandă medicii lor sau cei din spitale. Dar hidroxiclorochina... încercați-o, dacă vreți “.





Remdesivir

Plasma convalescent

Tocilizumab

Un test clinic vizând eficiența acestui medicament în tratamentul destinat pacienților cu COVID-19 urmează să fie efectuat chiar în această lună.





Vaccinul

Novak, specialistul în boli infecțioase de la UIC, afirmă că un vaccin este crucial. “Un vaccin ar fi principala strategie care ne-ar permite să prevenim boala și, în cele din urmă, să oprim pandemia“, a spus el. Dar Gallo și alții subliniază că nu există și garanții că el va fi găsit.





“Nu știm când va apărea un vaccin și s-ar putea ca asta să nu se întâmple niciodată“, spune Gallo. “Dar un lucru este sigur: asta nu se va întâmpla în cinci luni sau în opt luni sau în 12 luni, pentru că este nevoie de timp ca să-l poți testa și să-i dovedești eficacitatea și siguranța“.





Novak se declară optimist și crede că eforturile vor fi o reușită, în parte, și din cauză că noul coronavirus pare să fie mult mai potrivit unui vaccin decât HIV, virusul care provoacă SIDA, care suferă mari și continue mutații, ceea ce face dificilă, dacă nu chiar imposibilă, anihilarea lui. “E altceva. Nu prezintă mutații rapide și există unele aspecte prielnice pentru vaccin. Virusul are niște slăbiciuni care pot fi localizate. Până acum, ne aflăm acolo unde ne aflam și în urmă cu 20 de ani în privința capacității noastre de a inventa niște vaccinuri și de a le produce. Sunt însă destul de sigur că o să avem un vaccin pentru acest virus”.(preluare Rador)



Este un antidot al malariei, comercializat sub numele de Plaquenil, și a fost lăudat de Trump într-una dintre conferințele sale de presă de la Casa Albă pe tema luptei împotriva COVID-19.Ce ar de pierdut ar fi viața, având în vedere că medicamentul poate provoca sau agrava aritmia cardiacă – un puls neregulat care, în unele cazuri, poate duce la un atac cerebral sau la un atac de cord. “Eu m-aș gândi de trei ori înainte de a înghiți ceva care provoacă aritmie cardiacă“, a declarat Gallo. “Oare merită?“În pofida riscurilor și a lipsei de probe științifice care să dovedească eficiența medicamentului în tratamentul COVID-19, folosirea lui a fost recomandată de un medic francez și de un altul, din New York, stârnind însă controverse.Este un antiviral care a fost testat împotriva altor coronavirusuri, precum SARS sau MERS, iar rezultatele au fost amestecate. Inițial, el a fost folosit împotriva febrei Ebola. Medicamentul este supus în prezent mai multor teste, efectuate în cel puțin patru spitale din Chicago pe niște pacienți relativ grav sau extrem de grav afectați de COVID-19.Medicii consideră că injecţiile cu plasmă provenită de la pacienți vindecați sunt un tratament mai vechi, aplicat și acum mai bine de un secol. Ideea de bază este aceea că pacienții care au supraviețuit produc ulterior niște anticorpi care urmăresc și distrug virusul, iar introducerea lor într-un corp bolnav va ajuta pacientul să lupte împotriva bolii.Acest așa-zis tratament cu plasmă convalescentă este și el supus unor teste, deși unii medici l-au și prescris deja după ce au primit niște tabele exacte cu pacienții care nu pot fi supuși unor asemenea teste.Comercializat sub numele de Actemra, medicamentul este în prezent folosit în tratamentul artritei reumatoide și al altor afecțiuni. Este eficient în stoparea unei proteine numite interleukina 6, care influențează (negativ) imunitatea și care poate provoca diverse congestii, printre care și tipul de inflamare a plămânilor constatat în cazul COVID-19.