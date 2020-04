Cu morgile și pompele funebre suprasolicitate, New York-ul caută soluții / Un ales local vorbește chiar despre ”înmormântări temporare” în parc

În orașul New York, care își consolidează statutul de centru al pandemiei cu coronavirus din Statele Unite, începe să se ridice un semn de întrebare cu privire la soarta morților, care sunt în fiecare zi mai mulți. A fost formulată chiar și posibilitatea ”înmormântărilor temporare” în parc, pentru a elibera firmele de pompe funebre, relatează AFP.

Imaginile din ultimele zile au frapat oamenii: corpuri acoperite cu cearșafuri, transportate pe tărgi de către angajați în combinezoane spre camionete frigorifice sunt acum acum omniprezente în metropola în care luni erau aproape 3.500 de decese provocate de coronavirus.

Aceste camionete frigorifice permit ”depozitarea” corpurilor care se înmulțesc prea repede pentru capacitatea firmelor de pombe funebre de a le recupera din spital.

Luni dimineață, în mai puțin de o oră, AFP a văzut nouă corpuri încărcate în camionetele parcate lângă spitalul Wyckoff din Brooklyn.

Din cauza creșterii numărului de morți în statul New York - unde sunt raportate cel puțin 500 de decese pe zi de o săptămână - mai multe firme de pompe funebre spun că sunt ”copleșite”.

”Cele mai multe firme de pompe funebre au capacitate de refrigerare limitată”, a spus Ken Brewster, proprietarul unei firme de servicii funerare din Queens.

”Dacă un ai loc, ai nevoie de aceste camionete”, a spus el.

Afluxul e și mai mare după ce multe firme de servicii funerare au decis să nu preia cadavrele persoanelor decedate din cauza coronavirusului.

”Spitalele fac presiune să venim să luăm cadavrele, dar nu avem spații”, a explicat proprietarul alte firme de servicii funerare, Pat Parmo, care a adăugat că sunt de trei ori mai multe decese decât în mod obișnuit, iar programările pentru înmormântare se întind până luna viitoare.

”Este ca pe 11 septembrie, 2001, când a durate zile la rând”, a mai spus el.

Propunerea unui ales municipal

Pompele funebre sunt atât de supraaglomerate, încât un oficial municipal a vorbit luni despre posibilitatea ”înmormântărilor temporare” într-un parc.

”În curând vom începe ”îngroparea temporară”. Cel mai probabil se va face folosind un parc din NYC pentru îngropări (da, ați citit bine). Gropile vor fi săpate pentru 10 sicrie la rând. Va fi făcut într-o manieră demnă...”, a scris Mark Levine pe Twitter. Acesta a revenit ulterior și a adpugat că New York City se pregătește pentru asta, dar dacă rata deceselor scade, nu va fi necesar.

This tweet has gotten a lot of attention. So I want to clarify: the is a contingency NYC is preparing for BUT if the death rate drops enough it will not be necessary. https://t.co/6wLO8qWtML