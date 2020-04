Doctorul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara, despre bonusul pentru cadrele medicale. Cel mai important este ca resursele să fie folosite pentru protecția medicilor

"Este o inițiativă frumoasă. Noi vom lucra oricum, ne facem datoria, indiferent că primim sau nu bani în plus. Cel mai important este ca resursele să fie folosite pentru protecția medicilor. Protecția tuturor cadrelor medicale în acest moment este esențială”, a declarat pentru TION șeful secției de Boli Infecțioase II de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara.

„Deci, am solicitat astăzi Guvernului să identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plăti un bonus lunar medicilor și personalului medical care lucrează cu pacienți COVID. Și vorbesc aici despre un bonus consistent, de câteva sute de euro pe lună. Cred că o sumă de 500 de euro pe lună pentru medicii și personalul medical care lucrează cu pacienți COVID ar fi un bonus onorabil. Am promisiuni din Guvern, am vorbit cu premierul Orban, cu ministrul Fondurilor Europene, am promisiuni că în foarte puțin timp vor veni cu soluții foarte concrete”, a afirmat șeful statului.