Doctorii și personalul medical care lucrează cu pacienți Covid-19 ar putea primi un bonus lunar de 500 de euro UPDATE

„Deci, am solicitat astăzi Guvernului să identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plăti un bonus lunar medicilor și personalului medical care lucrează cu pacienți COVID. Și vorbesc aici despre un bonus consistent, de câteva sute de euro pe lună. Cred că o sumă de 500 de euro pe lună pentru medicii și personalul medical care lucrează cu pacienți COVID ar fi un bonus onorabil. Am promisiuni din Guvern, am vorbit cu Premierul Orban, cu ministrul Fondurilor Europene, am promisiuni că în foarte puțin timp vor veni cu soluții foarte concrete”, a afirmat șeful statului.







Spitalul din Suceava, militarizat







În ceea ce privește situația spitalului din Suceava, secretarul de stat Ionel Oprea, medic militar, are sarcina de a-l repune în funcțiune și va asigura în perioada următoare „conducerea operativă a spitalului”. „Este corect, este oportun și este necesar să se introducă proceduri militare, deci militarizarea spitalului, pentru a reveni foarte rapid la normalitate”, a afirmat Iohannis, după o videoconferință cu premierul Ludovic Orban, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, și reprezentanți ai instituțiilor locale din județ.



Potrivit președintelui, în acest moment în spital au fost deja livrate 5.000 de combinezoane pentru medici și personalul medical, 20.000 de măști de protecție, de mănuși, inclusiv medicamente specifice pentru bolnavii de COVID, care „trebuie puse urgent la dispoziția personalului medical”.



De asemenea, se va face „o dezinfecție profundă și în spital, și posibil și în oraș”, lucru de care se va ocupa „o echipă specială de dezinfecție, care va veni din Dorohoi”.







Apelul lui Iohannis către medici: Reveniți, vă rog, la serviciu! Preluați bolnavii, respectați procedurile! Ne bazăm pe voi!



O altă prioritate anunțată de Klaus Iohannis: testarea urgentă a personalului medical și încă un aparat de testare, care va fi pus la dispoziție în timpul cel mai scurt.



„Deci, medicamente sunt, material de protecție este, proceduri sunt, conducere este. Resursa umană există, există în spitalul din Suceava, și mă adresez în mod expres și special medicilor și personalului medical din spitalul Suceava: reveniți, vă rog, la serviciu! Preluați bolnavii, respectați procedurile! Ne bazăm pe voi! Am mai spus-o și am să o mai repet: medicii, personalul medical, sunt în prima linie de apărare împotriva acestei epidemii. Este nevoie de voi!”, a subliniat Klaus Iohannis.