De ce ventilatoarele medicale sunt greu de produs și care sunt riscurile când companii din diverse domenii încep să le asambleze

În SUA se produceau săptămânal cam 700 de ventilatoare medicale înainte de pandemie, acum eforturile au dus producția la 2-3.000 de unități și marii producători au promis că se va ajunge la 5.000 - 7.000 în câteva săptămâni. Deși creșterea este uimitoare, nevoia este mult mai mare, iar guvernatorul statului New York estima că în spitalele din zonă va fi nevoie de 30.000 de ventilatoare. Spre comparație, România are sub 1.500 de ventilatoare pulmonare.Guvernele din mai multe țări au făcut apel mai ales la industria auto pentru a trece la producerea de materiale medicale și de ventilatoare, în condițiile în care uzinele au suspendat producția auto fiindcă nu sunt suficiente componente și cererea a scăzut și cu peste 85%, fiindcă oamenii nu mai au voie să iasă din casă.Mai multe companii auto vor produce aparate de ventilat mecanic, dar există o serie de obstacole ce trebuie depășite. Cele mai ieftine ventilatoare costă cam 5.000 de euro și sunt mai simple, pentru transportarea pacienților către spital, în timp ce ventilatoarele mai sofisticate din secțiile ATI costă și peste 20.000 de euro. Un ventilator mecanic convențonal costă în jur de 10.000 de dolari.Deși la prima vedere nu par a fi decât niște pompe mai sofisticate, ventilatoarele nu sunt ușor de construit, au și peste 1.500 de componente și, în condițiile în care multe fabrici nu au avut de lucru, unele componente ar putea fi greu de găsit de către o companie care nu este din domeniu.Și mai important, ventilatoarele susțin respirația pacienților care altfel ar muri și este esențial să funcționeze fără greș, lucru greu de garantat dacă aceste ventilatoare mecanice sunt produse de o companie care face prima dată așa ceva. În plus, și când ventilatoarele există, rămâne marea problemă a faptului că nu există destul personal calificat care să se ocupe de intubarea pacienților.Fiind dispozitive medicale de care depind viețile oamenilor, procesul de testare și de validare durează și peste un an și, chiar dacă autorități de avizare din mai multe țări au anunțat că vor grăbi procedeele de omologare, tot nu este posibil ca numărul de ventilatoare să crească rapid peste tot în următoarele săptămâni.Și când companiile din domeniul auto sunt gata să treacă la producția de ventilatoare, acest lucru poate dura chiar și 3-6 luni, fiindcă trebuie schimbată componența halelor de producție și trebuie să sosească toate noile utilaje de care este nevoie.O soluție deja aplicată de Ford în SUA (care s-a aliat cu General Electric Healthcare) este ca astfel de companii care nu sunt din domeniul medical să pună resurse în comun cu companii din domeniu.Este clar însă că fără implicarea companiilor din domenii cât mai diverse nu vor putea fi produse 100.000 de noi ventilatoare până în iunie, astfel încât, dacă pandemia se va agrava, să fie cât de cât acoperită cererea. De exemplu, unul dintre cei mai mari producători mondiali, Hamilton Medical din Elveția, dublează producția, la 500 de unități pe săptămână.Pentru ca ele să funcționeze fără probleme, modelele noi sunt îndelung testate, ceea ce înseamnă până la doi ani, dar acum nu este timp pentru așa ceva, în condițiile în care multe țări ating maximul de cazuri confirmate de Covid-19 în această perioadă.Pentru scenariul pesimist în care milioane de oameni vor ajunge să aibă nevoie de ventilatoare există o soluție care nu ar fi fost luată în calcul într-o perioadă normală: ventilatoare open-source produse de companii mici. Deja sunt o mulțime de proiecte care dezvoltă ventilatoare mecanice mai simple care vor fi singura soluție viabilă, în caz că răspândirea coronavirusului va continua în mod accelerat.Țările caută soluții, iar în India o companie produce un respirator low-cost care costă 2.000 de dolari, este portabil și mult mai simplu decât cele convenționale, cântărește 3,5 kg și poate fi instalat la domiciliul pacientului. Sistemul sanitar indian este foarte slab echipat, existând doar 40.000 de ventilatoare în țara cu peste 1,3 miliarde de oameni.Surse: Financial Times Forbes , AFP