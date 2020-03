SUA: Peste 120.000 de cazuri confirmate şi mai mult de 2.000 de decese în SUA

Statele Unite sunt ţara care a înregistrat cel mai mare număr de cazuri confirmate (121.117). Numărul morţilor (2.010) s-a dublat de miercuri, când a depăşit pragul de 1.000.Aceste cifre privind mortalitatea legată de coronavirus rămân inferioare celor din Italia (peste 10.000 de decese) şi din Spania (aproape 6.000) care sunt ţările care progresează cel mai mult în acest moment, potrivit Agerpres Preşedintele american Donald Trump a evocat sâmbătă o posibilă plasare în carantină a statului New York, dar și a unei părți din New Jersey și Connecticut, în timp ce în SUA coronavirusul se răspândeşte rapid, scrie Reuters.Întrebat despre obiectivul unei asemenea măsuri, Trump a răspuns că acesta este ''limitarea deplasărilor'', dând ca exemplu deplasările frecvente ale locuitorilor din New York către Florida, ceea ce creşte riscul răspândirii virusului. Dacă va fi instituită carantina, ''aceasta va fi pentru o perioadă scurtă'', a completat preşedintele american, adăugând că are un ''dialog foarte bun'' cu guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo.Însă acesta din urmă, intervievat imediat după declaraţia lui Trump, s-a arătat foarte surprins de aceasta, afirmând că în discuţia sa telefonică avută dimineaţă cu liderul de la Casa Albă nu a fost deloc abordată problema unei eventuale carantine. ''Nici nu ştiu cum s-ar putea aplica ea din punct de vedere legal'', a indicat Andrew Cuomo.