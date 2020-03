Coronavirus: Tesla donează sute de ventilatoare New York-ului

Șeful executiv Tesla a declarat că primul lot de mașini donate va fi livrat mai târziu în cursul zilei de vineri. Ventilatoarele au fost achiziționate de la producătorii autorizați de SUA din China.Primarul orașului New York, Bill de Blasio, i-a mulțumit lui Elon Musk pe Twitter, scriind „Suntem profund recunoscători”."Avem nevoie de fiecare ventilator disponibil, pentru săptămânile următoare, pentru a salva vieți", a spus el.Ventilatoarele vor fi donate spitalelor din New York și din statul New York.New York are cel mai mare număr de cazuri de Covid-19 în SUA, vineri, guvernatorul afirmând că 519 persoane din stat au murit din cauza bolii.Ventilatoarele sunt necesare deoarece virusul atacă plămânii. Pacienții cu simptome care servesc frecvent au nevoie de ventilatoare pentru a respira. Guvernatorul New York, Andrew Cuomo, a declarat că statul are nevoie de 30.000 de ventilatoare pentru a se pregăti pentru vârful focarului.La începutul acestei luni, Musk s-a angajat să redeschidă gigantică fabrică Tesla din Buffalo, New York (care inițial construia celule solare), aceasta urmând a produce ventilatoare suplimentare.