Ce fac românii în vremea pandemiei de coronavirus: 62% se uită la filme - sondaj

Atunci când au ieșit afară din casă în ultima săptămână 41% dintre români au spus că au mers la farmacie, iar 35% la supermarket, 28% la bancă și 23% la biserică. Datele fac parte dintr-un studiu realizat telefonic de Unlock Research cu peste 600 de români.Același studiu arată că principalele activități pe perioada izolării sunt vizionările de film (62%), jocurile online (59%). În plus, 40% dintre cei chestionați au declarat că se vor dedica hobby-urilor.În același timp, 70% dintre români spun că viața lor s-a schimbat total sau parțial ca urmare a pandemiei de coronavirus. Principalele lor griji țin de finanțele personale (46%), sănătate (40%) și sănătate mentală (28%).În privința cumpărăturilor, 43% dintre români au cumpărat produse dezinfectante pentru suprafețe și corp, 28% produse de curățenie și îngrijire a casei, 24% legume și fructe proaspete, 21% produse de îngrijire personală și 20% conservele.În ceea ce privește modul în care se informează despre situația din țară 85% aleg televizorul și 60% presa online. Facebook este a doua sursă alternativă de informare după presa online (54%).Studiul a fost realizat de Unlock Research în perioada 14-17 martie pe un eșantion de 628 de respondenți, urban mare și mediu."Acest studiu este o premieră pentru noi, așa cum sunt multe lucruri pe care trebuie în perioada asta să le experimentăm toți pentru prima dată. Acesta este primul nostru studiu care vorbește despre impactul comportamental și emoțional al unei situații de criză globală cum este pandemia COVID 19. Este si primul studiu calitativ si cantitativ exclusiv online. Ne-am bucurat că am găsit printre rezultate și vești bune, vești care ne dau încredere că o să iasă și ceva bun din toată povestea asta, deși românii sunt încă în stare de șoc și nu au încă niciun plan. Partea pozitivă a studiului a venit atunci când am vorbit despre calitatea interacțiunii inter umane și aici 51% cred că va crește calitatea relațiilor în familie. Cu toate acestea, doar 1 din 3 români consideră că această experiență va duce la creșterea empatiei ", a declarat Adina Vlad, Managing Partner Unlock Research.