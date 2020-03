Axios.com: Tensiunile dintre SUA şi China ating un nou nivel periculos, în contextul pandemiei

„Criza generată de pandemia coronavirusului a generat o spirală a tensiunilor între Statele Unite şi China, analiştii fiind alarmaţi de cel mai periculos nivel al tensiunilor bilaterale din ultimele decenii”, comentează site-ul Axios.com.În loc să colaboreze pentru combaterea pandemiei, principalele economii ale lumii sunt implicate în acţiuni periculoase de escaladare a crizei, cu accente ostile care generează neîncredere.„În încercarea de a dispersa vina pentru o pandemie care a izbucnit pe teritoriul Chinei, unii oficiali chinezi şi publicaţiile de propagandă avansează o teorie a conspiraţiei despre plantarea virusului în Wuhan de către armata americană - o strategie pentru dezinformare care nu a mai avut această intensitate din primele zile ale Războiului Rece. Oficiali americani, inclusiv preşedintele Donald Trump, au reacţionat prin numirea coronavirusului drept «virus chinez», terminologie care intră în contradicţie cu normele convenţionale asumate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). O escaladare simetrică a expulzărilor jurnaliştilor a condus la măsuri fără precedent din punct de vedere istoric: Statele Unite au expulzat 60 de angajaţi ai trusturilor media chineze, iar zilele trecute Beijingul a anunţat că jurnaliştii americani care lucrează la trei publicaţii cunoscute din SUA trebuie să plece”, notează Axios.com.Deteriorarea relaţiilor bilaterale probabil a fost generată de pandemie, dar premisele datează de mult timp.„China are acum puterea şi încrederea de a provoca Statele Unite, instituţiile occidentale şi valorile generale, pe mai multe fronturi. Sub conducerea liderului Partidului Comunist, Xi Jinping, China a adoptat o linie dură spre menţinerea principiilor şi spre autoritarism. Sub conducerea preşedintelui Donald Trump, diplomaţia SUA, care altfel ar fi intervenit pentru a contribui la oprirea deteriorării relaţiilor bilaterale, a fost în mare parte marginalizată şi înlocuită cu declaraţii directe de la Casa Albă”, explică Axios.com.