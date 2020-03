Anomalia epidemiei de coronavirus în Germania: rate mari de infecție, dar puține decese (Financial Times)

Infecțiile cu coronavirus sunt în creștere rapidă în Germania. Ca urmare, școlile, fabricile și barurile s-au închis în toată țara, iar măsurile guvernamentale de încetinire a focarului de coronavirus devin din ce în ce mai draconice. Dar cu toate acestea, țara se dovedește remarcabil de rezistentă: în raport cu infecțiile cunoscute, numărul de decese a fost până în prezent minuscul, mai scriu ziariștii de la Financial Times.Datele de la Universitatea Johns Hopkins arată că în Germania au existat, joi după amiză, 13.979 de infecții cu coronavirus, mai mult decât în orice altă țară, cu excepția Chinei, Italiei, Iranului și Spaniei. Dar numărul de decese înregistrat a fost de doar 42. Prin comparație, Franța a raportat 9.058 de infecții și 243 de decese, Spania a avut 17.395 de infecții și 803 de decese. În plus, SUA, Marea Britanie, Italia și chiar Coreea de Sud au toate ratele de deces semnificativ mai mari decât Germania.Această anomalie a creat dezbateri aprinse în Germania, dar experții susțin că nu trebuie să tragem concluzii pripite. Experții susțin că numărul scăzut de decese reflectă de fapt că focarul de coronavirus este în fază incipientă și că profilul de vârstă al celor infectați până acum este mult mai tânăr decât cel din alte țări. Pacienții mai tineri, fără afecțiuni anterioare, au șanse mult mai bune de a supraviețui Covid-19 decât pacienții vârstnici.O altă explicație pentru numărul scăzut de decese este și numărul neobișnuit de mare de teste efectuate în Germania. Președintele Institutului Robert Koch, Lothar Wieler, arată că laboratoarele germane efectuează acum aproximativ 160.000 de teste de coronavirus în fiecare săptămână - mai mult decât au efectuat unele țări europene în total de la începerea crizei. Chiar și Coreea de Sud, dată ca exemplu de urmat de virusologi, efectuează 15.000 de teste pe zi, adică mult mai puțin decât Germania.„Este vorba despre capacitatea Germaniei care este foarte, foarte semnificativă. Putem efectua mai mult de 160.000 de teste pe săptămână, iar acest lucru poate fi crescut în continuare”, a spus prof. Lothar Wieler săptămâna aceasta. Capabilitățile de testare ale Germaniei ar putea fi sporite prin trecerea laboratoarelorveterinare în testarea pentru coronavirus, a mai spus specialistul.Testarea la scară largă ajută la o rată de fatalitate mai mică, deoarece permite autorităților să detecteze cazurile de Covid-19 chiar și la pacienții care au puține simptome sau deloc și care au șanse mult mai bune de supraviețuire. În același timp, înseamnă că Germania are un număr mai mic de cazuri nedetectate decât țările în care testarea este mai puțin prevalentă.Experții spun că până în prezent în Germania peste 80% din totalul persoanelor infectate cu coronavirus sunt mai mici de 60 de ani, potrivit datelor de la Institutul Robert Koch.„Mai ales la începutul focarului din Germania, am văzut multe că multe cazuri de infectare erau la oamenii care se întorceau din excursii la schi sau din vacanțe similare. Acestea sunt predominant persoane cu vârsta mai mică de 80 de ani, suficient de potrivite pentru a schia sau a se implica în activități similare. Riscul lor de a muri este relativ scăzut”, a spus Matthias Stoll, profesor de medicină la Universitatea din Hanovra.„În majoritatea cazurilor boala este ușoară și prezintă puține simptome, iar noi presupunem că detectarea unor astfel de cazuri ușoare variază de la o țară la alta țară. Din punct de vedere statistic, aceasta duce la o diferență a ratelor de fatalitate a cazurilor", a spus și Hans-Georg Kräusslich, profesor de medicină și șef de virusologie la Spitalul Universitar din Heidelberg.Totuși, avertizează prof. Kräusslich, situația din Germania este probabil să se schimbe în săptămânile și lunile următoare: „Suntem încă într-un stadiu relativ timpuriu al focarului din Germania. Ponderea covârșitoare a pacienților s-a infectat doar în ultima săptămână sau în ultimele două, și probabil vom vedea cazuri mai severe în viitor, precum și o schimbare a ratei mortalității”, a spus prof. Kräusslich.Opinia lui Kräusslich este împărtățită de cea mai mare parte a virusologilor și epidemiologilor din Germania, care se așteaptă ca rata deceselor să crească pe măsură ce trece timpul. Experții spun însă că Germania a avut cel puțin șansa să se pregătească pentru o creștere a infecțiilor grave, spitalele din toată țara au extins capacitatea de terapie intensivă și au mărit numărul personalului, iar guvernul a cumpărat cât mai multe echipamente critice.