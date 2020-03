Au apărut primele teste false pentru depistarea Covid-19

Testele false, destinate celor care doresc să verifice la ei acasă dacă sunt sau nu bolnavi, au pe ele etichetele „Corona Virus 2019nconv (COVID-19)” și „Virus1 Test Kit”.Coletul venea din Marea Britanie și conținea, potrivit declarației oficiale, flacoane cu apă purificată în valoare de 200 de dolari.Testarea pentru COVID-19 se face doar în laboare certificate, în SUA. U.S. Customs and Border Protection nu a oferit alte informații în acest caz. Flacoanele au fost predate agenției U.S. Food and Drug Administration pentru a fi analizate.