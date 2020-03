Eugen Tomac este blocat în SUA: Când am aterizat la Washington, președintele Trump tocmai anunța instituirea stării de urgență

"După un zbor de 9 ore, când am aterizat la Washington, Preşedintele Trump tocmai anunţa instituirea stării de urgenţă. Bineînţeles, nu aş fi plecat dacă ştiam că vor fi suspendate toate zborurile spre şi dinspre Europa. Însă pentru că am fost invitat la un eveniment organizat la reşedinţa oficială a Preşedintelui Trump din Florida, am considerat că trebuie să onorez această invitaţie, cu atât mai mult cu cât este al doilea an consecutiv când am acest privilegiu. Ţinând cont de situaţia excepţională decretată în Statele Unite de către Preşedintele Americii din cauza epidemiei COVID 19, evenimentul de la Mar-a-Lago la care eram invitat s-a amânat", a scris Tomac pe Facebook.









Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a anunţat, pe Facebook că este blocat în SUA. Tomac spune că a ajuns la Washington exact când preşedintele SUA, Donald Trump, a anunțat instituirea stării de urgenţă. Evenimentul la care a fost invitat a fost amânat.