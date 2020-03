Un medic din Bacău făcea ”teste de coronavirus” pentru 50 de lei / A fost amendat cu 2.000 de lei

Un medic de familie din județul Bacău și-a cumpărat un termoscaner pentru a-i testa pe pacienții din comuna Huruiești, iar pentru o consultație și o spirometrie pulmonară cerea 50 de lei. Acesta a primit o amendă de 2.000 de lei, relatează Mediafax.

Medicul din Bacău a fost amendat cu 2.000 de lei de inspectorii DSP și i s-a pus în vedere să nu mai folosească termenul de „testare/depistare COVID-19".

În plus, medicului i s-a interzis utilizarea aparatului pentru lipsa documentelor înregistrate și avizate de Ministerul Sănătății.

„Urmare a verificărilor efectuate la CMI Tătăraşti - punct de lucru Huruieşti, s-a aplicat sancţiune contravenţională conform (...) în valoare de 2.000 lei şi s-a impus interzicerea utilizării aparatului «camera de termoviziune», deoarece pentru acesta nu s-a făcut dovada documentelor care să ateste încadrarea în categoria dispozitivelor medicale «înregistrare, avizare MS» şi a protocolului de utilizare a acestuia", au transmis, sâmbătă, reprezentanții DSP Bacău într-un comunicat de presă.

Medicul declara că oamenii înțeleg greșit ideea că termoscanerul depistează coronavirusul, iar el îl folosește doar pentru a depista dacă există risc de o formă gripală.

„Este un aparat aprobat de Ministerul Sănătății care măsoară temperatura. Dacă pacientul are temperatură crescută, este un risc de o formă gripală. În comună avem vreo patru cazuri de izolare la domiciliu și atunci am achiziționat acest dispozitiv. Conform Casei de Sănătate, medicul are voie să-și ia termoscaner și are voie să-și pună un tarif”, spunea medicul Răzvan Mihai Oancea pentru MEDIAFAX.