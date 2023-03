CONFIDENTIAL Sâmbătă, 18 Martie 2023, 00:06

Ionut Baias • HotNews.ro

0

Plângerea de calomnie a prințului Harry în legătură cu un articol despre măsurile de securitate solicitate de acesta este "construită pe nisip", au declarat vineri avocații editorului Associated Newspapers în fața unui tribunal londonez, în timp ce se opuneau încercării prințului de a câștiga procesul fără a se ajunge la proces, potrivit Reuters.

Prince Harry Foto: JLPPA / Bestimage / Profimedia

Harry, fiul cel mic al regelui Charles, a dat în judecată anul trecut Associated Newspapers pentru un articol din ziarul Mail on Sunday, care susținea că acesta s-a oferit să plătească pentru protecția poliției doar după ce a inițiat o luptă juridică separată împotriva guvernului britanic.

Articolul l-a acuzat pe Harry, în vârstă de 38 de ani, că a încercat să inducă în eroare publicul cu privire la lupta sa juridică cu guvernul în legătură cu protecția sa finanțată din fonduri publice, care a fost retrasă după ce s-a retras din funcțiile regale în 2020.

Înalta Curte din Londra a decis în iulie că reportajul din Mail a fost defăimător - deschizând calea pentru ca Harry să ducă mai departe cazul împotriva unuia dintre cei mai mari editori media din Marea Britanie.

Avocații lui Harry i-au spus vineri judecătorului Matthew Nicklin că Harry s-a oferit pentru prima dată să plătească pentru protecția poliției la o întâlnire de criză cu regretata regină Elisabeta, tatăl său și fratele său, prințul William, la domeniul regal Sandringham, în ianuarie 2020.

Justin Rushbrooke a declarat că Associated Newspapers nu a avut nicio bază factuală pentru apărarea sa și a cerut instanței să se pronunțe în favoarea lui Harry fără a fi nevoie de un proces.

Cu toate acestea, avocatul Associated Newspapers, Andrew Caldecott, a declarat că are un argument puternic de "opinie onestă" și că încercarea lui Harry de a câștiga cazul fără un proces este "total lipsită de merit".

Caldecott a declarat că o declarație emisă de reprezentanții lui Harry în ianuarie 2022 - cu o lună înainte de articolul aflat în centrul procesului - a susținut în mod fals că guvernul a refuzat oferta lui Harry de a plăti pentru protecția poliției.

De asemenea, el a spus că Harry a recunoscut că nu s-a oferit să plătească în corespondența cu guvernul britanic înainte de a începe acțiunea în justiție, adăugând "Tot acest caz este construit pe nisip".

O decizie privind cererea lui Harry de a câștiga cazul fără proces este așteptată la o dată ulterioară.

Cazul este unul dintre mai multe procese intentate în ultimii ani de Harry și de soția sa americană Meghan împotriva presei tabloide, după ce au citat intruziunea mediatică ca parte a motivului pentru care s-au retras din îndatoririle regale și s-au mutat în California.

La sfârșitul acestei luni, urmează să aibă loc o audiere într-un alt caz pe care Harry l-a intentat împreună cu și alte persoane împotriva Associated Newspapers, care va încerca să respingă acuzațiile de ascultare a telefoanelor și alte încălcări ale vieții private.

În luna mai, procesul său împotriva ziarului Daily Mirror pentru acuzații de piraterie telefonică va fi judecat, Harry urmând probabil să depună mărturie.

De asemenea, el a dat în judecată News Group Newspapers, editorul publicațiilor News of the World și The Sun, acum dispărute, pentru presupuse interceptări telefonice.