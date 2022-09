Dosare Juridice - webPR Vineri, 16 Septembrie 2022, 12:49

Deloitte a fost desemnată firma de consultanță fiscală a anului în România, în cadrul ediției din 2022 a Premiilor pentru Fiscalitate acordate de prestigioasa publicație de specialitate International Tax Review (ITR). De asemenea, Deloitte a primit recunoașterea ITR în România pentru consultanță acordată în dispute fiscale.

Deloitte, desemnată firma de consultanță fiscală a anului 2022 Foto: Deloitte Romania

În total, Deloitte a câștigat 32 de premii, inclusiv firma de consultanță fiscală a anului în Europa Centrală și de Est (ECE) și Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA), premiul pentru inovație în domeniul fiscal, cel mai bun furnizor de soluții fiscale bazate pe tehnologie și premiul pentru cel mai bun furnizor de servicii de conformare și de raportare fiscală pentru regiunea EMEA. Premiile se acordă pe baza analizelor efectuate de jurnaliștii ITR, care pun accent, în principal, pe complexitatea proiectelor derulate în ultimele 12 luni, amploarea lor, impactul asupra clienților și gradul de inovație pe care îl prezintă.

„Deloitte obține distincția firma de consultanță fiscală a anului în România în primul an în care ITR analizează activitatea din țara noastră la nivel național, nu ca parte a Europei Centrale și de Est, ca în anii anteriori. Această recunoaștere, alături de cea obținută de echipa din România pentru consultanță acordată în dispute fiscale, ne onorează pentru că reprezintă confirmarea profesionalismului și a implicării de care dau dovadă colegii noștri în fiecare proiect local sau transnațional. În plus, trebuie să subliniez și contribuția noastră la desemnarea Deloitte drept firma de consultanță fiscală a anului în regiune pentru al patrulea an consecutiv. Abordarea multidisciplinară ne-a ajutat să oferim clienților soluții integrate la problemele tot mai complexe cu care se confruntă, într-un climat economic dominat de incertitudini, motiv pentru care le mulțumesc colegilor și îi încurajez să rămână cel puțin la fel de dedicați și să contribuie astfel la noi reușite de acest gen”, a declarat Vlad Boeriu, Partener Coordonator Servicii Fiscale și Juridice, Deloitte România.

Totodată, experții Deloitte România în servicii fiscale și juridice sunt menționați și anul acesta printre cei mai apreciați profesioniști în domeniu din întreaga lume în ghidul World Tax 2023realizat anual de ITR.Vlad Boeriu, Partener Coordonator Servicii Fiscale și Juridice, este considerat unul dintre cei mai apreciați profesioniști în taxe indirecte (Highly regarded in Indirect Tax).

De asemenea, el este menționat, alături de Dan Bădin, Partener, Ciprian Gavriliu, Partener, și Mihnea Galgoțiu-Săraru, Partener la Reff & Asociații | Deloitte Legal, printre cei mai apreciați profesioniști în dispute fiscale (Highly regarded in Tax Controversy). În același timp, Alexandra Smedoiu, Partener, este menționată la categoriile General Corporate Tax și Real estate tax, iar Raluca Bontaș, Partener Global Employer Services, este inclusă în ghidul Women in Tax 2023, dedicat celor mai apreciate femei din domeniul fiscalității (Highly regarded Women in Tax).

Deloitte este unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii fiscale din România, oferind clienților un spectru larg de servicii integrate, care acoperă impozitare pe profit și pe venit, impozitare indirectă, servicii vamale, servicii dedicate angajatorilor globali, servicii în domeniul prețurilor de transfer și soluții de procese de business, prin intermediul a 180 de profesioniști.

Echipa de experți fiscali a Deloitte România oferă, pe lângă serviciile tradiționale, și soluții digitale dezvoltate special pentru clienți, cum ar fi SAF-T, necesară pentru depunerea raportărilor fiscale în conformitate cu cele mai recente cerințe ale autorității fiscale, SmarTax, aplicația cu ajutorul căreia companiile își pot calcula impozitul pe profit și completa declarațiile fiscale trimestriale și anuale, PartnerSCAN, care permite companiilor să-și evalueze partenerii de afaceri din punctul de vedere al riscului fiscal, sau D.Tax, o aplicație dedicată raportării de TVA.

Practica de litigii din cadrul Reff & Asociații | Deloitte Legal, ce cuprinde peste 20 de avocați, acoperă toate tipurile de proiecte de litigii din mediul de afaceri, de la cauze fiscale, la dispute comerciale și administrative.

International Tax Review este o publicație specializată în domeniul fiscal, articolele și analizele sale fiind recunoscute de experții din domeniu. Aceasta transmite știri și informații cu privire la fiscalitate din întreaga lume și prezintă analize complexe pe teme legate de taxarea veniturilor, impozite indirecte, prețuri de transfer, litigii și taxare internațională. Cele mai importante publicații ale ITR includ World Tax Review și Guide to World’s Leading Tax Advisors.