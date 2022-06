CONFIDENTIAL Vineri, 17 Iunie 2022, 16:25

HotNews.ro

Președintele rus Vladimir Putin a spus vineri la Forumul Economic de la Sankt Petersburg că sancțiunile economice pe care le-au impus țările occidentale împotriva Rusiei nu au avut succes și a acuzat SUA că tratează alte țări ca pe niște „colonii”.

Vladimir Putin Foto: Sergei Bobylev / AP - The Associated Press / Profimedia

Liderul de la Kremlin adminte că inflația a crescut în ultimii patru ani, dar în pofidă acestui lucru guvernul rus a reușit să ajute băncile și să indexeze salariile și pensiile pentru a asigura un trai decent pentru oamenii de rând mai săraci, în timp ce Rusia și-a propus să aducă inflamația la 4% față de peste 17%, cât este acum.

Vladimir Putin a acuzat Statele Unite ale Americii că tratează alte țări ca pe niște „colonii" și a declarat că previziunile sumbre privind economia rusă nu s-au îndeplinit, relatază Reuters.

În mijlocul unui lung denunț al Statelor Unite și al aliaților săi, Putin a spus că „nimic nu va mai fi ca înainte în politica globală" şi că se consideră un „mesager al lui Dumnezeu pe Pământ'' care are numai interese, dar nicio responsabilitate.

Președintele rus Vladimir Putin a mai spus vineri că Uniunea Europeană și-a pierdut „suveranitatea politică" și că a pornit pe o cale care va duce la radicalism și la schimbarea elitelor, criticând politicile economice ale liderilor europeni, cum ar fi „tipărirea de bani" pentru a rezolva problema inflației ridicate și a inegalității.

Rusia nu este de vină pentru criza cerealelor

Rusia nu este de vină pentru creșterea prețurilor pe piața mondială a cerealelor și a acuzat SUA că determină creșterea prețurilor la alimente prin tipărirea de bani și „acapararea" alimentelor pe piețele globale, susține președintele rus.

De asemenea, liderul de la Kremlin acuză occidentul pentru problemele economice ale Rusiei și a declarat că acțiunile din Ucraina, pe care Moscova le numește „operațiune militară specială" nu au nimic de-a face cu inflația ridicată din țările dezvoltate.

Putin a declarat că Rusia este pregătită să își sporească exporturile de cereale și îngrășăminte și că Rusia va trimite exporturi de alimente în Africa și Orientul Mijlociu.

Moscova va continua să se dezvolte ca o „economie deschisă", în ciuda sancțiunilor occidentale fără precedent , să discute cu companiile occidentale, să extindă cooperarea economică „cu cei care doresc acest lucru" și speră ca fluxurile de gaze vor crește prin noi rute, a susținut vineri Vladimir Putin la Forumul Economic de la Sankt Petersburg.

Rusia are un potențial „gigantic”

Președintele Vladimir Putin a îndemnat oamenii de afaceri din Rusia să își sporească investițiile interne pentru a contribui la realizarea „potențialului gigantic" al țării și pentru a sfida ceea ce el a numit încercările occidentale de a distruge economia rusă.

Unele monede globale „se sinucid", făcând referire la înghețarea fără precedent a aproximativ 300 de miliarde de dolari din rezervele valutare ale Rusiei.

În ciuda turbulențelor economice și a recesiunii iminente, care se anunță a fi cea mai profundă contracție a Rusiei din ultimele cel puțin două decenii, Putin a declarat că Moscova va rămâne la o „politică macroeconomică responsabilă". El a spus că planurile de cheltuieli ale guvernului ar trebui să fie „previzibile".

Ce spune Putin despre operațiunea din Donbas

Decizia de a lansa operațiunea militară specială în Donbas a fost „dificilă, dar necesară”, a spus Putin, susținând că a trimis trupe în Ucraina la 24 februarie pentru a demilitariza țara și pentru a scăpa de naționaliștii care îi amenință pe vorbitorii de limbă rusă.

Putin s-a lăudat și cu înzestrarea pe care o are armata rusă, spunând că Federația Rusă are rachete hipersonice pe care nimeni altcineva nu le are.

Kremlinul a anunțat vineri înainte de începerea Forumului Economic de la Sankt Petersburg că a fost afectat de un atac cibernetic de tip denial of service, ceea ce l-a forțat pe președintele rus Vladimir Putin să amâne cu o oră discursul pe care îl avea programat și pe care Dmitri Peskov l-a apreciat ca fiind „extrem de important”.