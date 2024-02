ALEGERI SUA 2024 Joi, 08 Februarie 2024, 16:46

29

Președintele american Joe Biden s-a referit din greșeală la o discuție pe care a avut-o în 2021 cu Angela Merkel ca fiind purtată cu răposatul cancelar german Helmut Kohl, care a murit în 2017, o a doua gafă majoră legată de aceeași poveste în doar câteva zile, relatează Reuters.

Angela Merkel alaturi de o fotografie a lui Helmut Kohl Foto: John MacDougall / AFP / Profimedia Images

Biden a făcut confuzia în timpul unui discurs pe care l-a ținut la o recepție organizată miercuri seara la New York pentru a strânge fonduri pentru campania sa electorală. El a făcut gafa în timp ce vorbea despre luarea cu asalt a Capitoliului de către susținătorii lui Donald Trump pe 6 ianuarie 2021.

„Când am fost ales președinte am mers la întâlnirea G7 cu șapte șefi de stat din Europa și Marea Britanie. M-am așezat și am zis: 'America s-a întors!'. Iar președintele Franței s-a uitat la mine și mi-a spus: 'Pentru cât timp?'. Nu m-am gândit niciodată la lucruri în felul acesta”, le-a povestit Biden celor prezenți.

„Apoi Helmut Kohl din Germania s-a uitat la mine și a spus 'Ce ați zice domnule președinte dacă ați deschide mâine ziarul și London Times și ați afla că 1.000 de persoane au spart ușile, ușile parlamentului britanic și au ucis niște oameni pe parcurs?'”, și-a continuat el povestea.

Biden, gafă după gafă în timp ce spune aceeași poveste

Noua sa gafă a venit după ce duminică el a spus aceeași poveste într-o versiune ușor diferită mulțimii adunate la un miting electroral din Las Vegas, făcând însă atunci o confuzie între președintele Emmanuel Macron și fostul lider francez Francois Mitterand.

„[Summitul G7] a fost în sudul Angliei. M-am așezat și am spus: 'America s-a întors!' Iar Mitterrand, din Germania, adică, din Franța, s-a uitat la mine și m-a întrebat: 'Pentru cât timp te-ai întors?' M-am uitat la el și cancelarul german a spus: 'Ce ați spune, domnule președinte, dacă ați deschide mâine ziarul și London Times ar spune: o mie de oameni au intrat în Camera Comunelor, au dărâmat ușile, doi oameni au fost uciși pentru a împiedica alegerea premierului, ce ați spune?'”.

Francois Mitterand a murit în 1996.

Cotidianul francez Le Figaro, care a sesizat gafa de duminică, nota că Biden este cunoscut pentru faptul că face cu ușurință confuzii în privința numelor. Însă noua gafă este cu atât mai stânjenitoare întrucât Merkel și fostul cancelar Helmut Kohl sunt de sexe diferite.

La vârsta de 81 de ani Biden este cel mai în vârstă președinte american din istoria SUA. Dacă va câștiga un al doilea mandat la alegerile prezidențiale din luna noiembrie el ar urma să aibă 87 de ani când va părăsi Casa Albă.

Numeroasele gafe ale președintelui democrat sunt taxate de oponenții săi republicani, care afirmă despre acesta că nu mai are facultățile mintale necesare pentru a exercita funcția supremă.