Joe Biden a câștigat alegerile, Trump nu-și recunoaște înfrângerea. Ce urmează?

Fostul vicepreședinte american nu se va muta imediat pe Bulevardul Pennsylvania 1600, sunt câțiva pași care trebuie parcurși până atunci. De obicei, procesul de tranziție este unul calm, însă acțiunile în justiție ar putea complica puțin lucrurile, amintește BBC News.Mai întâi, voturile trebuie validate în fiecare stat, proces care de obicei durează câteva săptămâni. Constituția SUA precizează că noul mandat începe de la 20 ianuarie anul viitor, la ora prânzului.Totul are loc în cadrul unei ceremonii cunoscută sub numele de ”inaugurare”, care are loc în Capitala Washington DC. Noul președinte și vicepreședintele depun jurământul, în fața șefului Curții Supreme.Este vorba despre perioada care se derulează între anunțarea rezultatelor din alegerile prezidențiale și inaugurarea care are loc la 20 ianuarie. Președintele ales convoacă o echipă de tranziție care să pregătească preluarea puterii mediat după inaugurare, iar echipa lui Biden a fost deja aleasă.Aceasta va stabili și candidații care vor face parte din cabinet și politicile prioritare ale guvernului. Membrii echipei fac un tur al agențiilor federale pentru a fi informați cu privire la problemele presante care trebuie rezolvate imediat și bugete. În acest fel, culeg toate informațiile necesare noii administrații și rămân la dispoziția acesteia și după inaugurare. Unii dintre membrii echipei de tranziție pot rămâne în cadrul administrației și după data de 20 ianuarie.În 2016, președintele Barack Obama l-a întâmpinat pe succesorul său Donald Trump, fotografiile din Biroul Oval arătând însă răceala dintre cele două tabere. Tranziția a fost însă una care s-a desfășurat normal.Donald Trump, care se afla pe terenul de golf în momentul în care presa americană a anunțat rezultatul alegerilor, a transmis foarte clar că nu-și recunoaște înfrângerea și contestă rezultatele în justiție. Pe măsură ce contestațiile sale sunt respinse de judecători, presiunea publicului va fi tot mai mare în sensul de a-l forța să admită înfrângerea, însă nu este obligat să facă acest lucru.Faimosul moment în care învinsul îl sună pe învingător și recunoaște victoria acestuia este o tradiție politică, dar nu o obligație legală.Deși nimic nu-l obligă pe Trump să își recunoscă înfrângerea în fața lui Biden sau să participe la inaugurare, președintele în exercițiu are totuși câteva obligații legale. El trebuie să își autorizeze administrația să facă pregătirile logistice pentru preluarea mandatului de către noua echipă a lui Biden, un fel de predare-primire de mandat. Oficiali de la Casa albă susțin, potrivit BBC News, că Trump a făcut deja acest lucru.Pe de altă parte, Donald Trump a devenit președinte din postura de candidat neconvențional, care nu s-a temut niciodată să încalce norme și tradiții vechi de când lumea. Nu ar fi exclus să procedeze a fel și la momentul părăsirii Casei Albe.