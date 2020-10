Alegeri SUA 2020 Joaquin votează cu Biden, fiul său Alberto cu Trump / Pentru venezuelenii americani scrutinul prezidențial amintește de acasă

Cuba, Caracas și Miami

America First

Încă de când fostul președinte Hugo Chavez a ajuns la putere în 1998, venezuelenii au fost împărțiți între cei care îl susțineau, porecliți „chavistas” și cei care i se opuneau, numiți „anti-chavistas”, violențele politice destrămând familii întregi.Tații au rupt legăturile cu copiii lor fiindcă au votat cu Chavez sau împotriva sa. Acum, pe măsură ce campania prezidențială din SUA a intrat pe ultima sută de metri, fracturi similare există între americanii care îl susțin pe președintele Donald Trump și cei care sunt împotriva sa, afirmă unii venezueleni.„Este suprarealist”, afirmă Mery Montenegro care a plecat din Caracas în 2015 și acum lucrează la o firmă de publicitate din Washington. „Este ca și cum ai retrăi toate lucrurile pentru care ai mărșăluit, toate lucrurile prin care ai trecut acasă”.Joaquin Perez și fiul său Alberto, ambii cetățeni americani naturalizați, sunt separați de opțiunea pentru alegerile din 2020: Joaquin va vota pentru Biden, Alberto va vota pentru Trump. În Venezuela ambii i s-au opus lui Chavez.Însă în timp ce ambii sunt de acord că Trump are multe trăsături în comun cu liderul venezuelean răposat, au ajuns la concluzii diferite despre ce înseamnă acest lucru.„Trump este la fel ca Chavez, la fel ca Fidel [Castro]”, afirmă Joaquin, adăugând că „îți petreci zilele întrebându-te constant 'Ce o să spună astăzi'”?Fiul său Alberto e de acord că există asemănări dar spune că nu acest lucru contează:„Asemănarea dintre Trump și Chavez este evidentă, îmi dă frisoane; dar trebuie să înțelegeți că nu carisma lui [Chavez] a distrus Venezuela ci politicile sale criminale și socialiste”.Familia Perez în Caracas, 1988Joaquin Perez s-a născut în Cuba și a emigrat în anii 1960 după ce comuniștii conduși de Fidel Castro au preluat puterea. În Venezuela s-a căsătorit și a avut șapte copii, șase dintre aceștia locuind în prezent în străinătate. După o carieră în politica venezueleană care i-a adus și posturi în guvern, acesta a emigrat în Miami după ce Chavez a ajuns la putere.Acum în vârstă de 80 de ani acesta declară că simte că trăiește sub un lider cu tendințe autoritare pentru a treia oară în viața sa. Perez se simte foarte implicat în alegerile din 2020 nu doar din prisma alegerii cu care se confruntă ca american ci și datorită repercursiunilor pe care scrutinul prezidențial îl va avea asupra Venezuelei.În ultimii șapte ani Venezuela s-a confruntat cu una din cele mai puternice prăbușiri economice din istoria recentă pentru o țară care nu se află într-o zonă de conflict.Deși președintele venezuelean Nicolás Maduro, ales de Chavez drept succesor, dă vina pe sancțiunile americane pentru criza economică, ani de politici economice dezastruoase și corupție cronică au risipit imensul potențial al țării care deține cele mai mari zăcăminte de petrol din lume.Astăzi 96% din venezueleni trăiesc în sărăcie, potrivit unei investigații independente a trei universități prestigioase din Caracas. Protestele la adresa lui Maduro au fost adesea reprimate violent, ONU afirmând că execuții extrajudiciare și alte încălcări ale drepturilor omului au fost comise de forțele guvernamentale.Administrația Trump a adoptat o poziție fermă împotriva lui Maduro, impunând sancțiuni la adresa unor înalți oficiali guvernamentali venezueleni și împotriva lui Maduro însuși, impunând practic un embargo la adresa sectorului petrolier din Venezuela în speranța că va duce la răsturnarea de la putere a succesorului lui Chavez.„Trump a creat așteptarea că îl va putea răsturna pe Maduro dar știa că nu o poate face. A fost o mișcare politică ce a ieșit bine pentru el fiindcă mulți oameni l-au susținut aici în Miami (n.r. orașul unde se află una din cele mai mari comunități de expați venezueleni), dar nu atât de mulți în Venezuela”, afirmă Joaquin Perez.Acesta speră că o președinție Biden va urma exemplul lui Barack Obama și va intra în discuții cu Cuba și Venezuela pentru a promova democrația, spre deosebire de abordarea agresivă a lui Trump.Spre deosebire de tatăl său, Alberto, în vârstă de 41 de ani, crede în onestitatea strategiei lui Trump de a pune presiune pe oficiali din guvernul venezuelean și de recunoașterea liderului opoziției Juan Guaidó drept președinte al Venezuelei.Alberto consideră că presiunile economice asupra Venezuelei sunt necesare și aruncă vina pe Guaidó că nu a reușit să profite de sprijinul Casei Albe, afirmând că opoziția a ratat șansa de a prelua puterea fiindcă nu a cerut o intervenție militară a Statelor Unite.Iar în timp ce abordarea lui Trump vizavi de Caracas este o prioritate pentru votanții din Miami ca Joaquin, ea este mai puțin importantă pentru Alberto care predă muzică într-o comunitate rurală din statul Georgia, acesta fiind atras de mesajul economic al președintelui republican.„Trump este un brand american. Aroganța, încrederea sa sunt americane. E la fel de american ca plăcinta cu mere ('apple pie'). Când spune 'America First' (Întâi America/America pe primul loc) e ceva ce mă face să mă simt inclus. Eu am pariat pe 'America First' alegând să vin aici după ce am plecat din Venezuela”, afirmă Alberto.Deși afirmă că nu crede că o președinție Biden va transforma America într-o „Venezuela pe steroizi”, cum a avertizat Trump, Alberto este suspicios cu privire la ceea ce vede ca fiind deschiderea candidatului democrat înspre stânga americană.Joe Biden spune că nu este un socialist dar Alberto afirmă că „nici Fidel n-a spus că este un socialist până când nu a devenit unul. Chavez a spus de multe ori că nu este un socialist până nu a devenit unul”.Ceilalți copii ai lui Joaquin nu au îmbrățișat o abordare atât de fermă asupra alegerilor din noiembrie și politica rareori constituie un subiect în discuțiile familiei. În cele din urmă atât tatăl cât și fiul spun că afecțiunea reciprocă este mai puternică decât părerile contrare.Dar în timp ce mulți americani cu origini venezuelene privesc alegerile ca un eveniment cu consecințe pentru viitorul Venezuelei, voturile lor din sudul Floridei sunt puternic râvnite de ambii candidați.Când Joe Biden a ținut un miting electoral în Miami în 5 octombrie, persoana rugată să îl introducă pe candidatul democrat nu a fost un american cubanez, de departe cel mai vocal grup etnic din Florida de Sud, ci fiica unor imigranți venezueleni care va vota pentru prima oară luna viitoare.