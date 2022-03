Ajutor pentru Ucraina​ Vineri, 25 Martie 2022, 20:44

​Compania românească Mondly, una dintre cele mai populare platforme de învățare a limbilor străine la nivel mondial, a anunțat astăzi că își pune la dispoziție cursurile gratuit pentru toți ucrainenii care pleacă în țările europene. Inițiativa are ca scop să-i ajute pe refugiați să depășească bariera lingvistică și să se simtă mai în largul lor atunci când comunică într-o țară străină.

Mondly oferă cursuri gratuite de limbi străine pentru milioane de refugiați ucraineni Foto: Mondly

În urma evenimentelor recente, milioane de ucraineni au fost forțați să-și părăsească țara pentru a fi în siguranță. Aceștia își lasă în urmă casele și uneori familiile, iar singura lor speranță este să găsească o mână de ajutor în țările vecine. În acest moment de criză, obstacolele lingvistice ar trebui să fie cea mai mică grijă a lor.

Dorind să-i sprijine pe cei care au nevoie, Mondly, aplicația românească de învățare a limbilor străine, îi ajută pe toți ucrainenii afectați să se conecteze cu oamenii de alte naționalități. Aplicația și-a deblocat conținutul premium pentru nativii ucraineni și oferă cursuri gratuite pentru 25 de limbi europene, inclusiv engleză, poloneză, germană, română și multe altele. Începând de acum, refugiații ucraineni pot accesa cu ușurință toate lecțiile selectând ucraineana ca limbă maternă în aplicația Mondly.

„Este sfâșietor să văd ce se întâmplă în Ucraina acum. Am petrecut o lună la Kiev anul trecut și am avut ocazia să cunosc mai bine cultura, limba și oamenii care sunt atât de calzi și primitori. În condițiile de față, sunt mândru că pot oferi serviciile Mondly de învățare a limbilor străine gratuit tuturor ucrainenilor”, a declarat Alexandru Iliescu, CEO și Co-Fondator la Mondly.

„Suntem recunoscători tuturor care răspândesc această veste bună pentru a ajuta oamenii care ar putea beneficia de serviciile Mondly. Acum, mai mult ca niciodată, limbile pot funcționa ca o cale către prietenie și pace globală.”

Mondly pune accentul pe subiecte practice și conversații din viața reală, ajutându-și astfel utilizatorii să studieze subiecte utile în viața de zi cu zi și să devină fluenți mai repede. Aplicația învață totul – de la conversații de bază până la conținut pentru business. Portofoliul său extins de limbi străine oferă, de asemenea, cursuri de ucraineană în 25 de limbi europene. Polonezii, românii sau germanii pot învăța toți ucraineană din limbile lor materne dacă doresc să găzduiască sau pur și simplu să comunice cu refugiații.

Pentru a descărca Mondly, accesați:https://www.mondly.com/app

Despre Mondly

Premiată cu „App of the Year” de către Facebook, „Best New App” de către Apple și „Editors' Choice” de către Google Play, Mondly este o platformă de învățare a limbilor străine online cu 100 de milioane de cursanți în întreaga lume. Lansată în 2014, a urcat imediat în topul celor mai apreciate aplicații în Educație în majoritatea țărilor europene, America Latină și Asia. Cea mai recentă lansare Mondly pe Oculus Quest a ajuns pe primul loc în educația VR. Potrivit Statista, Mondly se află în prezent în Top 5 aplicații la nivel mondial după numărul de descărcări.

