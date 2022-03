Ajutor pentru Ucraina Joi, 10 Martie 2022, 15:14

​Kaufland România și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile anunță lansarea primului apel pentru proiecte din 2022 din cadrul programului În Stare de Bine. Apelul #ÎnStareSăAjut va fi destinat organizațiilor neguvernamentale din România care derulează sau intenționează să deruleze inițiative de ajutorare a migranților ucraineni.

Programul În Stare de Bine, ajuns în al cincilea an de existență, dispune și în 2022 de un buget total de 1 milion de euro, fiind derulat prin două apeluri de finanțare a proiectelor eligibile. Primul dintre acestea începe pe 17 martie și este organizat în mod excepțional ca intervenție de urgență. În Stare să Ajut a fost creat inițial în 2020 ca răspuns la criza pandemiei de covid-19. Apelul are un buget alocat de 350.000 de euro și face parte, din punct de vedere funcțional, din programul general de CSR al Kaufland, În Stare de Bine.

Pentru cel de-al doilea apel de proiecte planificat în 2022, bugetul stabilit este de 650.000 de euro, acesta urmând însă a fi alocat unor proiecte din cele trei domenii de intervenție eligibile deja consacrate din anii anteriori: cultură, sport și viață sănătoasă.

Pentru apelul #ÎnStareSăAjut, Kaufland va oferi finanțări totale de până la 100.000 de euro pentru inițiative pe termen scurt (cu durata de derulare de la 1 la 4 luni) și de maximum 250.000 de euro pentru proiectele pe termen mediu (5-10 luni). Proiectele trebuie să aibă ca obiectiv concret sprijinirea migranților din Ucraina care tranzitează România sau se refugiază pe teritoriul țării noastre ca rezidenți temporari sau solicitanți de azil.

Pentru inițiativele pe termen scurt, alocarea financiară se situează între 35.000 și 75.000 de lei pentru fiecare proiect în parte, iar pentru cele pe termen mediu între 75.000 și 250.000 de lei.

Inițiativele eligibile sunt cele care sprijină accesul la bunuri, servicii și informații pentru migranții ucraineni.

Proiectele pot fi înscrise de ONG-uri pe platforma www.instaredebine.ro, unde se găsesc și detalii despre criteriile de eligibilitate, procedura de aplicare și documentele necesare, inclusiv Ghidul Solicitantului.

„România, ca și statele de la granița de vest a Ucrainei, se confruntă cu un influx de migranți fără precedent în istoria postbelică a regiunii. În aceste condiții, Kaufland și FDSC cooperează în cadrul parteneriatului lor multianual pentru a asigura asistență umanitară de urgență, produse și servicii esențiale pentru migranții alungați de conflict. Suntem conștienți că acesta va fi, după toate probabilitățile, un efort foarte amplu și de durată și facem apel la toate organizațiile neguvernamentale care pot ajuta să se implice la rândul lor. Rolul sectorului ONG este esențial pentru a evita efectele pe termen lung ale acestei crize umanitare”, a declarat Ionuț Sibian, director executiv al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile

„Suntem profund impresionați de empatia și implicarea dovedite de români față de situatia tragică din Ucraina”, a declarat Anna Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România. „Ca răspuns la criza prin care trece poporul ucrainean, am redirecționat o parte din bugetul pe care Kaufland România îl alocă în fiecare an pentru inițiative sociale, grupând aceste eforturi sub emblema #ÎnStareSăAjut. Suntem o companie responsabilă, prezentă în toate țările afectate de conflict, și ca atare nu putem sta deoparte în asemenea situații. Suntem solidari cu familiile migranților și ne exprimăm sprijinul finanțând proiecte de ajutorare a acestora din partea organizațiilor societății civile din România. Dorim, de asemenea, să le mulțumim atât partenerilor noștri de la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, cât și tuturor ONG-urilor și voluntarilor care s-au implicat până acum în ajutorul migranților proveniți din Ucraina pentru a le ușura situația. Suntem mândri că luăm parte la acest efort desfășurat la scară națională.”

