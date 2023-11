ADMINISTRATIE LOCALA Marți, 21 Noiembrie 2023, 16:00

HotNews.ro

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat marți că intenţionează să îşi păstreze independenţa politică și să solicite sprijinul partidelor de dreapta în alegerile din 2024, astfel încât să nu câştige PSD Primăria Capitalei. Reacția vine după ce luni, la ședința Biroului Național al PNL, câțiva liberali ar fi condiționat susținerea politică de apartenența la PNL.

Nicuşor Dan și Nicolae Ciucă Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Întrebat dacă ar accepta să se înscrie în PNL pentru a obţine susţinere, Nicuşor Dan a răspuns că este important ca partidele de dreapta să aibă un candidat unic.

"În opinia mea, esenţial este ca dreapta să aibă un candidat unic şi cred că pentru marea majoritate a votanţilor de dreapta, care ne-au spus acelaşi lucru în 2020, este ca dreapta să aibă un candidat unic. (...) Eu am fost votat de oameni care susţin PNL, am fost votat de oameni care susţin USR, am fost votat de oameni care susţin dreapta, fără să fie simpatizanţi ai acestor partide. Am o relaţie foarte bună cu PMP în Consiliul General şi cu celelalte partide de dreapta care nu sunt reprezentate în Consiliul General. E foarte greu să ne gândim că un candidat al unuia dintre aceste partide poate să câştige şi, atunci, strategia mea este de a-mi păstra independenţa şi de a solicita sprijinul partidelor de dreapta, pentru a nu lăsa PSD în Bucureşti", a explicat el, în cadrul unei declaraţii de presă, potrivit Agerpres.

Nicuşor Dan a precizat că a avut discuţii cu liderii PNL, USR şi PMP, dar nu poate face public conţinutul acestora.

"Am avut câteva discuţii cu domnul Ciucă, câteva discuţii cu domnul Drulă, cu domnul Tomac. Suntem oameni politici şi discutăm. În opinia mea, există o singură chestiune, aceeaşi care a fost în 2020, aceeaşi care a fost în 2016 - Dreapta va avea un candidat unic sau nu. Dacă Dreapta va avea un candidat unic, va câştiga, nu va avea candidat unic, va câştiga PSD", a transmis primarul general.

Referitor la declaraţiile liderului interimar al PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, potrivit cărora Bucureştiul este capitala europeană cel mai prost administrată, conform Indicelui European de Calitate a Administraţiei Publice, Nicuşor Dan a replicat că oraşul "nu a stat bine niciodată" la aceşti indicatori, dar există progrese.

"Nu am apucat să vorbesc cu domnul Burduja după ce a preluat mandatul interimar. Intenţionez să o fac cât mai curând, pentru că am o obligaţie faţă de simpatizanţii PNL. M-au votat, am promis că voi face nişte lucruri pentru Bucureşti. Bineînţeles că există nişte indicatori care măsoară calitatea vieţii. Bucureştiul nu a stat bine niciodată la indicatorii aceştia. Totul este să ne uităm nu la cum arată aceşti indicatori, ci dacă progresăm sau nu. În opinia mea, noi progresăm", a spus Nicuşor Dan.

Burduja a declarat, luni, în legătură cu posibilitatea de a fi candidat al PNL la Primăria Capitalei, că niciodată nu s-a dat înapoi de la nicio bătălie electorală, susţinând că niciun bucureştean nu poate fi mulţumit de modul cum a administrat Capitala Nicuşor Dan.

"Bucureştiul, pe toate datele europene, este un oraş mai dezvoltat decât Madrid, Berlin, Copenhaga, Amsterdam şi orice altă capitală din centrul şi estul Europei şi are cel mai mare ritm de creştere. Tot pe datele europene, pe indicele de calitate a administraţiei publice, Bucureştiul este ultimul. Deci, este cel mai prost administrat oraş capitală din Uniunea Europeană. Asta este realitatea de astăzi", a afirmat liberalul.

Surse liberale au declarat pentru stirileprotv.ro că președintele PNL, Nicolae Ciucă, ar fi propus în ședința partidului, care a avut loc luni, ca Nicușor Dan să fie susținut de Partidul Național Liberal la alegerile pentru Primăria Capitalei din 2024. Ciucă și-ar fi anunțat colegii liberali că a avut deja o discuție cu actualul primar general.

“Nu este membru PNL”, ar fi spus din sală Rareș Bogdan, moment în care Theodor Stolojan ar fi afirmat că Nicușor Dan trebuie să se înscrie în PNL, ca să fie desemnat candidat liberal la primăria generală.