Joi, 28 Septembrie 2023, 06:37

Consilierii municipali ai Capitalei se întrunesc în şedinţă joi, de la ora 10:00, iar printre proiectele pe care urmează să le dezbată se numără achiziţionarea a 100 de dispozitive de testare antidrog, împrumuturi de 43 de milioane de lei pentru Trustul de Clădiri Metropolitane şi Compania Energetica Servicii, precum şi vacantarea unui post în CGMB în urma demisiei fostului viceprimar Horia Tomescu, scrie Agerpres.

Nicusor Dan Foto: Inquam Photos / George Calin

* CGMB urmează să ia act de încetarea mandatului de consilier municipal al lui Horia Tomescu, ca urmare a demisiei acestuia. Postul se declară vacant urmând să fie ocupat de un alt membru USR. Conform referatului constatator, Horia Tomescu şi-a înaintat demisia pe 22 septembrie.

* CGMB va discuta achiziţionarea a 100 de dispozitive de testare antidrog, la o valoare estimată de 3,7 milioane lei. Conform proiectului, iniţiat de viceprimarul Stelian Bujduveanu, aceste dispozitive vor fi puse la dispoziţia Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. În prezent, Poliţia Capitalei are în dotare un număr de nouă aparate pentru determinarea prezenţei în salivă a substanţelor stupefiante, dintre care opt sunt utilizate de Brigada Rutieră, iar unul este utilizat de Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti.

* Strada Steaua Roşie urmează să devină "Romulus Rusan", iar denumirea de Piaţa Ronald Reagan va fi atribuită intersecţiei Strada Paris cu Strada Washington. Proiectul privind schimbarea denumirii Străzii Steaua Roşie a fost iniţiat de consilierul municipal USR Nicorel Nicorescu, care susţine, în referatul de aprobare, "desprinderea definitivă de embleme şi simboluri din perioada comunistă". Al doilea proiect vizează schimbarea denumirii de Piaţa Strasbourg în Piaţa Ronald Reagan, pentru spaţiul public situat la intersecţia Străzii Paris cu Strada Washington, din Sectorul 1. Totodată, se aprobă amplasarea în spaţiul public respectiv a monumentului de for public Ronald Reagan. Un alt proiect de pe ordinea de zi se referă la schimbarea denumirii de Piaţa Ion Cantacuzino în Piaţa Voicu Enăchescu, pentru spaţiul public situat la intersecţia Străzii Johannes Gutenberg cu Strada Silfidelor, Sector 5.

* Municipalitatea urmează să împrumute 20 de milioane de lei Trustului de Clădiri Metropolitane şi 23 de milioane de lei Companiei Municipale Energetica Servicii. Împrumuturile ar urma să fie rambursate integral în termen de un an, iar în caz contrar se vor aplica majorări de întârziere, la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare. Împrumutul de 20.000.000 de lei către Trustul de Clădiri Metropolitane are ca destinaţie asigurarea necesarului de lichidităţi, în scopul continuării lucrărilor încredinţate de municipalitate. Împrumutul de 23.000.000 de lei către Compania Municipală Energetica Servicii are următoarea destinaţie: 18.000.000 lei pentru derularea contractului care presupune achiziţionarea a opt microcentrale şi punerea în funcţiune a acestora; 5.000.000 lei pentru buna desfăşurare a activităţii companiei şi pentru continuitatea celorlalte proiecte - cheltuieli de funcţionare, plată furnizori etc.

* Şoferii care nu plătesc în Bucureşti tariful de parcare de 5 lei/oră şi nici amenda de 200 de lei, în termen de 15 zile, riscă să primească amenzi de până la 2.500 de lei. În prezent, şoferii care nu plătesc tariful de parcare de 5 lei primesc o amendă în valoare de 200 de lei (nota de constatare), având un termen de 15 zile pentru achitarea acesteia. După cele 15 zile, Compania de Parking trimite o informare către Poliţia locală cu privire la neachitarea amenzii. Conform proiectului iniţiat de viceprimarul Stelian Bujduveanu, poliţiştii locali vor fi abilitaţi să amendeze persoanele fizice cu 1.500 - 2.500 lei, iar pe cele juridice cu 3.000 - 5.000 lei pentru neplata parcării.

* Primăria Capitalei vrea să solicite Guvernului să prelungească pentru o perioadă de maximum cinci ani termenul în vederea amenajării Mausoleului Memorialul Eroilor Neamului din Parcul Carol I. În anul 2018, CGMB a solicitat Guvernului transferul mausoleului din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului, cu menţiunea că obiectivul va fi reabilitat şi amenajat interior în termen de trei ani, în vederea deschiderii pentru vizitare de către publicul larg.

* Tarifele pentru servicii de agrement, precum plimbări cu vaporaşul sau cu hidrobicicleta, şi pentru utilizarea domeniului public şi privat aflat în gospodărirea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB) urmează să crească cu 20%. De asemenea, ALPAB va închiria utilaje. Sumele provenite din tarifele respective vor reprezenta venituri proprii la bugetul ALPAB.

* CGMB va dezbate şi un proiect care vizează sterilizarea gratuită a 6.000 de pisici de rasă comună, cu şi fără deţinător. Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor va fi împuternicită să achiziţioneze serviciile necesare. Proiectul a figurat şi pe ordinea de zi a şedinţei ordinare anterioare, dar a fost retras.

* O altă propunere de pe ordinea de zi vizează aprobarea unui acord de cooperare între Municipiul Bucureşti şi Federaţia Română de Automobilism Sportiv, în vederea finanţării şi realizării în comun a evenimentului sportiv "Campionatul Naţional Super Rally", în zilele de 6 şi 7 octombrie. Municipiul Bucureşti va asigura din bugetul local suma de 197.695 de lei pentru acoperirea unor cheltuieli necesare organizării. Totodată, se aprobă scutirea de la plata taxei de ocupare a domeniului public în zonele în care urmează să se desfăşoare acţiunile specifice evenimentului sportiv.

* Primăria Capitalei intenţionează să monteze 50 de staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice, pe 11 amplasamente. Potrivit studiului de fezabilitate, în Bucureşti există 286 de staţii de reîncărcare, dar numeroase artere sau zone din Capitală nu au acoperire sau au o acoperire slabă. Proiectul a figurat şi pe ordinea de zi a şedinţei CGMB din 30 august, dar a fost retras.

* Municipalitatea îşi propune să instituie taxa specială pentru promovarea turistică a Bucureştiului pentru anul 2024 în cotă de 2% la tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA, conform unei alte propuneri de pe ordinea de zi.

* Un alt proiect vizează aderarea Municipiul Bucureşti la Reţeaua Oraşelor Balcanice B40. Conform raportului de specialitate, după intrarea în inactivitate a Uniunii Capitalelor din Centrul, Sudul şi Estul Europei, în anul 2013, Reţeaua Oraşelor Balcanice B40, apărută în anul 2021 la iniţiativa Istanbulului, acoperă nevoia de coordonare şi cooperare regională a oraşelor din regiune. B40 include oraşe din 12 ţări din regiune, singura capitală din zona Balcanilor care încă nu face parte din organizaţie fiind Bucureştiul. În cadrul B40 funcţionează patru grupuri de lucru: Acţiune climatică, Democraţie şi migraţiune, Oraşe inteligente şi transformare digitală, Cooperare economică.