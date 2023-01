ADMINISTRATIE LOCALA Luni, 02 Ianuarie 2023, 16:06

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

​Promenada verde, proiectul care prevede curățarea și amenajarea malurilor salbei de lacuri Colentina, lăsată în paragină în ultimii 30 de ani și transformată în groapă de gunoi, este unul dintre cele mai mari și frumoase proiecte promise de primarii Clotilde Armand și Radu Mihaiu în campania electorală din 2020. Ce s-a întâmplat de atunci?

Promenada verde în Sectorul 2 Foto: HotNews/Catiusa Ivanov

Dacă în 2021 s-au amenajat câteva bucățele în scop demonstrativ, atât în Sectorul 1 cât și în Sectorul 2, în 2022 s-a lucrat doar la hârtii. Cele două primării au făcut inventarul terenurilor care se suprapun cu promenada, cui aparțin, au început intabularea, discuțiile cu proprietarii pentru cedări, demolarea construcțiilor ridicate ilegal pe domeniul public. Lucrările ar urma să înceapă în 2023, în scenariul optimist. în cel pesimist, abia în 2024.

Ce a făcut Primăria Sectorului 1 pentru amenajarea promenadei verzi

În 2021, primarul Clotilde Armand a deschis publicului trei tronsoane din jurul Lacului Băneasa, pe străzile Mateloților, Gârlei și Madrigalului, care erau îngrădite. Amenajările făcute au fost minimale, scopul fiind unul demonstrativ, să arate cetățenilor potențialul uriaș al acestui proiect.

Tot în 2021, Primăria a început inventarierea terenurilor care se suprapun cu traseul promenadei, a încheiat un protocol cu Administrația Lacuri Parcuri și Agrement de la Primăria Capitalei (administratorul lacurilor), pentru realizarea proiectului și a lansat licitația pentru elaborarea planului de urbanism aferent proiectului.

În 2022, nu a mai fost deschis niciun tronson, dar s-a continuat inventarierea terenurilor, s-a pornit licitația pentru studiul de fezabilitate și proiectare și s-a discutat cu proprietarii terenurilor care ajung în buza apei, dacă sunt de acord sau nu să cedeze teren, a declarat viceprimarul Oliver Păiuși pentru HotNews.ro.

”Am făcut licitația pentru studiul de fezabilitate și proiectare. Avem un câștigător, o firmă care să proiecteze cum vor fi reabilitate malurile de lac. Firma asta este o firmă de profil și vom avea soluțiile tehnice în curând. Tot anul acesta noi am cadastrat tot ce puteam cadastra, inclusiv lacurile. Cred că în două săptămâni terminăm.

Aici, marea problemă este că persoanele care au fost împroprietărite după Revoluție s-au dus cu proprietatea până la luciul de apă, fără să păstreze drumul de halaj. Din traseul pe care vrem să facem promenada, proprietate publică este cam 20%, iar restul proprietate privată.

Din ce am vorbit cu privații, aproape fără excepție sunt de acord cu măsuritorile cadastrale și sunt de acord să cedeze teren, să intre în parteneriat cu noi, fiindcă aduce plusvaloare proprietăților lor.

Avem probleme cu un dezvoltator de pe sudul malului Lacului Grivița, o porțiune de vreo 200 de metri, acesta a și vândut și sunt vreo 120 de apartamente, oamenii sunt proprietari inclusiv pe drumul de halaj, și pe porțiunea aceea va fi foarte greu, probabil o să mergem pe ponton ”, a explicat Păiuși.

Lacul Grivița: pe anumite porțiuni proprietățile private ajung pănă în lac

Licitația pentru “Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții renovare, reabilitare a malurilor lacurilor Băneasa, Grivița și Străulești – Promenada Verde” a fost lansată pe 25 septembrie 2022, iar termenul pentru depunerea ofertelor a fost 7 noiembrie. Autoritatea trebuie să stabilească câștigătorul contractului estimat la circa 4 milioane lei până pe 2 februarie 2023. Deocamdată câștigătorul nu a fost anunțat în sistemul electronic de achiziții publice.

”Obiectivul prezentei proceduri de achizitie este de a contracta servicii pentru elaborarea unui studiu al zonelor perimetrale pentru lacurile Straulești, Grivița si Băneasa în vederea amenajării circuitelor turistice și de recreere în proximitatea acestora. Activitățile ce se vor realiza: Studii de teren (topo-batimetrice, geotehnice, analize); Expertiză tehnică; Studiu de fezabilitate; Documentații pentru obținerea acordurilor și avizelor.

Proiectul propune amenajarea zonelor verzi la nivelul Municipiului București, prin construirea zonelor de promenadă și recreere pentru comunitatea locală, dar și consolidarea malurilor lacurilor, se mai arată în anunțul de licitație.

Probleme au apărut la licitația pentru Planul Urbanistic Zonal pentru ”Promenada verde”, un contract estimat la 1,2 milioane lei. Licitația, lansată la finalul anului trecut a fost contestată de firma Vego Concept Engineering la CNSC, iar în noiembrie CNSC a decis anularea raportului procedurii de atribuire și reevaluarea ofertelor.

”Pentru PUZ există un câștigător, dar Vego a contestat câștigătorul. Din ce am înțeles eu, Vego a venit cu un preț de dumping și în momentul ăsta suntem în instanță, o să avem un rezultat final”, a explicat Păiuși.

În plus față de studiul de fezabilitate, PUZ-ul ar veni în plus și cu măsuri de regenerare urbană și reglementări pe trama stradală.

Viceprimarul Oliver Păiuși spune că lucrările la ”Promenada verde”, pe noi segmente, vor începe anul viitor.

”Nu pot să spun că suntem avansați, dar am făcut tot ce se putea face la partea de birocrație. Dacă nu era Vego să ne blocheze, cred că eram mult mai avansați, dar asta este. În 2023, unde avem proprietățile și unde încheiem parteneriate cu persoanele private, începem lucrările. O să putem începe și pe Străulești și pe Lacul Grivița și pe Lacul Băneasa, zona de sud. Nu noi trebuie să curățăm lacurile, ele sunt la ALPAB, dar nu sunt probleme așa ca la Sectorul 2, unde trebuie scos gunoiul aruncat timp de 30 de ani. De exemplu, fundul Lacul Grivița este betonat, se curăță în fiecare an. La Străulești mai trebuie să mai intervenim”, a explicat Păiuși.

Ce a făcut Primăria Sectorului 2 pentru amenajarea promenadei verzi

În Sectorul 2, principalul obstacol în calea realizării ”Promenadei verzi” era gunoiul din lac, aruncat acolo în ultimii 30 de ani. În 2021, s-a curățat insula de pe Lacul Plumbuita, lacul, canalul de legătură cu Lacul Fundeni și o parte din acest lac. Primarul Radu Mihaiu spune că s-au scos 15.000 de tone de gunoi în 2021. În 2022, procesul a continuat și s-au scos încă 15.000 de tone de gunoi.

”Anul acesta și anul trecut am scos în total peste 30.000 tone de gunoi, pe care le-am dus la groapa de gunoi. Am ajuns cu curățenia până în dreptul Parcului Rodica. Vom continua și la anul. Anul acesta am tot oprit o perioadă operațiunea de curățare deoarece nu am avut utilaje la îndemână pentru a scoate gunoiul de pe cursul apei, acolo sunt niște maluri foarte abrupte și niciun utilaj din cele pe care le are ADP-ul nu ar fi putut funcționa. Și atunci am încheiat un alt protocol tot cu Apele Române, prin care ei au pus la dispoziție acest utilaj și noi am pus la dispoziție motorina. Am lucrat în total 6 luni fiindcă am cărat la groapă și o parte din gunoiul de anul trecut, care a rămas pe timpul iernii pe mal”, a explicat Radu Mihaiu pentru HotNews.ro.

În 2021 și 2022 a fost asfaltată și strada de pe malul lacului Plumbuita, între Parcul Plumbuita și Parcul Doamna Ghica, care era plină de gropi, practic prima bucată de promenadă, amenajată sumar.

Altceva însă nu s-a mai făcut. În 2022 s-a lucrat în principal la inventarul terenurilor care se suprapun cu traseul promenadei și intabularea lor. S-au găsit și multe situații în care cei cu proprietăți pe malul lacurilor au venit cu gardul până în buza apei, deși nu aveau dreptul și au început demolările.

”Am făcut inventarul terenurilor care se suprapun pe promenada noastră. Cam 60% sunt proprietate publică, restul sunt proprietate privată. Din cei 40%, cam pe trei sferturi există înțelegere ca proprietarii să cedeze teren pentru amenajarea promenadei. În rest o încercăm să găsim o soluție juridică.

Am găsit multe parcele care trebuiau să fie proprietate publică, dar privații s-au extins pe ele fără drept. Vom demola acele construcții. Mai avem și terenuri pentru care mai sunt litigii în instanță, acolo este greu de spus dacă este proprietate publică sau privată.

Deocamdată am eliberat aproximativ 1000mp de domeniu public, dar ne aflăm în procedura pentru mult mai mulți. Din păcate, aceste proceduri durează, fiecare în parte. La anul vor fi mult mai multe proprietăți eliberate, dar nu aș vrea să dau cifre, încă”, a explicat Radu Mihaiu.

Lacul Fundeni: pe anumite porțiuni proprietățile private ajung pănă în lac

În paralel, Primăria Sectorului 2 a semnat în 2022 un contract cu Ordinul Arhitecților din România, care va organiza concursul internațional de soluții pentru amenajarea malurilor lacurilor. Demararea concursului depinde însă de clarificarea situației juridice a terenurilor.

”În paralel, avem un protocol pe care l-am semnat cu Apele Române, iar în decembrie am semnat un act adițional care ne permite să intabulăm în numele Apelor Române malurile de lac care nu au fost intabulate. După ce facem această intabulare vom avea un protocol similar cu cei de la ALPAB, în care să putem intabula și să putem porni concursul de soluții, fiind situația juridică clară.

Am tot discutat cu OAR care sunt toate nevoile lor pentru a putea organiza acest concurs. Parte din nevoi au vizat aceste intabulări și clarificarea regimului juridic al terenurilor.

S-au preluat tot felul de avize și de studii care au fost preluate pentru documentații de urbanism în vigoare și speranța mea este ca până la 31 ianuarie să avem toate informațiile necesare organizării concursului de soluții.

Terenurile care intră în concursul de soluții sunt 100% în proprietatea statului sau sunt necadastrate și le cadastrăm zilele astea. Dacă reușim să mai recuperăm din terenuri (prin cumpărare sau expropriere), le vom include în tema de concurs”, a explicat Radu Mihaiu.

Bucăți de pe malul lacului unde mizeria a fost curățată sau există deja trotuare și se pot face lucrările de amenajare

Primarul speră că acest concurs de soluții se va finaliza în vara anului 2023 și lucrările, măcar pe un tronson vor începe până la finalul anului, dacă nu, în 2024.

”Unde vom începe se va decide prin soluția rezultată în urma concursului”, a mai spus edilul.

Despre promenada verde

În București, pe cursul râului Colentina sunt 10 lacuri: Străulești, Grivița, Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei, Plumbuita, Fundeni, Dobroiești și Pantelimon I. Primele 5 sunt în Sectorul 1, următoarele 5 în Sectorul 2. Străulești, Grivița, Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei sunt în administrarea Primăriei Capitalei prin Administrația Lacuri Parcuri și Agrement, iar restul se află la apele Române.

Deși sunt o resursă extraordinară a orașului și au un potențial uriaș, acestea au fost lăsate în paragină timp de 30 de ani și au devenit adevărate gropi de gunoi.

HotNews.ro a scris în ultimii 10 ani de mai multe ori despre starea acestora.

În 2007, Consiliul General al Municipiului București a aprobat indicatorii economici pentru un proiect de reabilitare a salbei de lacuri Colentina, curățarea zonelor adiacente și introducere acestora într-un circuit turistic. Proiectul, în valoare de circa 33 milioane de euro, ar fi trebuit finanțat în proporție de 85 la sută din fonduri europene, dar după venirea lui Sorin Oprescu la Primăria Capitalei, în 2008, a fost dat uitării.

În 2010, Primăria Capitalei a venit cu un nou proiect, amenajarea unui circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei și zona adiacentă lor. Valoarea proiectului a fost de 20 de milioane de euro, o parte din fonduri europene. Acesta a fost făcut, dar s-a făcut prost, deoarece nu există un traseu continuu între cele două lacuri, astfel că nu prea este folosit, iar amenajările s-au degradat. Restul lacurilor au rămas tot în paragină.

În campania electorală din 2020, Clotilde Armand și Radu Mihaiu au promis că vor curăța mizeria de malul lacurilor dacă ajung primari și vor amenaja acolo o promenadă verde, un traseu pentru pietoni și bicicliști, astfel încât să poți pleca pe malul lacurilor de la un capăt al Bucureștiului și să ajungi la celălat. Un proiect frumos, dar greu de realizat în condițiile în care o bună parte din drumul de pe malul lacurilor, care trebuia că păstrat că atare, a devenit proprietate privată, construcțiile se întind până în lac, iar în zonele unde nu este așa este plin de gunoi.