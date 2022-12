ADMINISTRATIE LOCALA Joi, 29 Decembrie 2022, 08:55

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Primăria Capitalei a plătit circa 50 de milioane de euro pentru răscumpărarea Parcului Verdi, dar de 3 ani nu-l poate folosi. Motivul: două dintre persoanele de la care municipalitatea a răscumpărat parcul - soții Saadati- Sohi Manochehr și Saadati – Sohi Noemi Roxana - nu și-au radiat ipoteca din cartea funciară, deși reprezentanții municipalității spun că au plătit sumele asumate prin contract, astfel că municipalitatea nu poate amenja parcul, acolo fiind paragină.

Parcul Verdi 11 Foto: Hotnews

De peste un an, Primăria Capitalei a răspuns la solicitările HotNews.ro că mai trebuie parcurși anumiți pași juridici pentru radierea ipotecii și că nu mai datorează nimic celor de la care au cumpărat parcul.

În luna decembrie, ni s-a răspuns că soții Saadati-Sohi Manochehr și Saadati–Sohi Noemi Roxana mai cer niște penalități, însă Direcția Juridic, condusă de Adrian Iordache, a transmis că nu știe cuantumul penalităților cerute și pentru ce se cer. Potrivit informațiilor obținute de HotNews.ro, ar fi vorba despre 100.000 de euro. Practic pentru această sumă infimă raportat la cât s-a plătit pentru recuperarea parcului acesta nu poate fi folosit.

Abia acum, după 3 ani de tergiversări, reprezentanții Primăriei Capitalei spun că îi vor da în judecată pe soții Saadati-Sohi pentru radierea ipotecii.

3 ani de tergiversări

Consiliul General al Municipiului București a aprobat cumpărarea terenului pe care se află Parcul Verdi pe 6 septembrie 2018, iar în perioada 16.10.2018-05.09.2019, a achitat în tranșe, suma totală de 234.685.012,38 lei către persoanele de la care a fost răscumpărat parcul, potrivit datelor transmise de Primăria Capitalei.

Întrucât a fost lăsat în paragină, la finalul anului 2021, HotNews.ro a solicitat la Primăria Capitalei informații ce se întâmplă cu parcul.

După săptămâni de așteptare am primit un răspuns halucinant. HotNews.ro a scris în luna februarie 2022 despre faptul că, deși municipalitatea a plătit banii pentru răscumpărarea parcului, nu îl poate amenaja deoarece în cartea funciară mai sunt ”ipoteci legale în favoarea vânzătorilor”. La vremea respectivă erau înscrise în cartea funciară sarcini pentru cele 7 terenuri care formează parcul. Tot atunci am întrebat dacă municipalitatea mai datorează ceva celor de la care a fost cumpărat parcul și ni s-a spus că nu.

În luna iulie 2022 am revenit și am întrebat ce s-a întâmplat cu ipotecile și când se va amenaja parcul. Ni s-a răspuns că șase dintre ipoteci au fost radiate și singurul care nu a rezolvat problema este omul de afaceri Saadati- Sohi Manochehr și soția acestuia.

”Au fost radiate ipotecile înscrise în cartea funciară pentru Parcul Verdi, mai puțin ipoteca înscrisă în favoarea soților Saadati- Sohi Manochehr și Saadati – Sohi Noemi Roxana. Ipotecile sunt radiate prin grija Cabinetului Notarial Alina Călborean, conform contractelor de vânzare-cumpărare.

Direcția Juridic din cadrul Primăriei Municipiului București a inițiat demersurile necesare în vederea radierii ipotecilor înscrise în cărțile funciare nr. 230128, nr. 230129, nr. 230130, nr. 203979 și nr. 203980, însă această procedură de radiere nu este finalizată”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei în luna iulie.

Reprezentanții Primăriei Capitalei au spus din nou că municipalitatea nu are nicio datorie către omul de afaceri, nici din suma inițială, nici penalități, deși HotNews.ro avea informația că soții Saadati- Sohi au cerut penalități pentru plata cu întârziere a banilor față de contractul inițial.

”În evidențele contabile din data de 30.06.2022, Primăria Municipiul Bucuresti nu figurează cu obligații de plata către soții Saadati- Sohi Manochehr și Saadati – Sohi Noemi Roxana”, se arată în răspuns.

În luna decembrie, parcul fiind tot în paragină, am revenit cu solicitarea. Nici acum soții Saadati- Sohi nu au radiat ipoteca, însă de data aceasta reprezentanții municipalității spun că aceștia au cerut penalități. Dar Direcția Juridic, condusă de Adrian Iordache, a transmis că nu știe cuantumul penalităților cerute și pentru ce se cer.

”Au fost radiate ipotecile înscrise în cartea funciara pentru Parcul Verdi, mai puțin ipoteca înscrisă in favoarea soților Saadati- Sohi Manochehr și Saadati- Sohi Noemi Roxana. Ipotecile sunt radiate prin grija Cabinetului Notarial Alina Călborean, conform contractelor de vânzare-cumpărare.

Cabinetul Notarial Alina Călborean ne-a comunicat refuzul soților Saadati-Sohi Manochehr și Saadati-Sohi Noemi — Roxana deoarece aceștia solicită penalități contractuale fără a menționa care este perioada pentru care se solicită aceste penalități și în ce cuantum.

În concluzie, urmează să inițiem o acțiune în instanță pentru radierea acestei ipoteci”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

Până nu se rezolvă această problemă, Primăria Capitalei nu poate amenaja parcul.

”A.L.P.A.B. a elaborat Documentația tehnică pentru obținerea Certificatului de urbanism (CU) privind obiectivul de investiții “Amenajarea peisagistică a Parcului Verdi”. A fost emis Certificatul de Urbanism nr.4799/06.11.2019 de către Primăria Sectorului 2. Conform mențiunilor cuprinse în Certificatul de Urbanism, în cartea funciară a celor 7 terenuri ce formează ” Parcul Verdi” sunt înscrise sarcini, respectiv ”ipoteci legale în favoarea vânzătorilor până la momentul achitării integral a sumelor datorate”. În prezent, Parcul Verdi este grevat de sarcini şi nu se pot face investiţii până la clarificarea situaţiei juridice a acestuia”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

O bucată din parc a fost deja dată

Pe lângă această problemă, reamintim că o bucată din parc, circa 2.750 mp din cei 48.088 mp cât are spațiul verde, a fost concesionată în 2019, pe 25 de ani pentru amenajarea unui teren de sport și a unei cârciumi.

”Conform informațiilor oferite de Adminstrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, ALPAB a încheiat în anul 2019, pe o perioadă de 25 de ani, un contract de asociere în participațiune cu SC UCR GLOBAL SRL ce are ca obiect asocierea părților în vederea exploatării unui teren în suprafață totală de 2.750 mp în vederea realizării unui teren de sport de aproximativ 2.400 mp și a edificării unei construcții în suprafață de aproximativ 350 mp.

Terenul de sport va fi deservit de o constructie amplasată în apropriere, construcție ce va avea urmatoarele funcțiuni și suprafețe: Hol-recepție - 37 mp, Lobby bar -129 mp, Bucătarie /Dep - 38 mp, Gr.sanitare - 10 mp, Vestiar, duș, wc - 55 mp, Terasă bar - 70 mp. SC UCR GLOBAL SRL are obligația achitării unei cote procentuale de 20% din profitul brut rezultat din activitatea desfășurată în baza contractului”, se arată într-un răspuns transmis în 2021 de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

Cine este Manochehr Saadati – Sohi

Omul de afaceri cu origini iraniene Manochehr Saadati – Sohi a devenit cunoscut în România ca producător al pateului Antrefrig.

Mai nou, acesta este cunoscut pentru faptul că vrea să construiască blocuri de 27 de etaje în fosta bază sportivă a RADET, pe malul lacului Floreasca.

În baza PUZ-ului Coordonator al Sectorului 2, un document controversat, suspendat de instanță, și care permite betonarea a zeci de hectare de spațiu verde, omul de afaceri, pe 17.02.2021 a cerut emiterea unui certificat de urbanism pentru terenul de pe bd. Barbu Văcărescu 275 - 277 - 291 pentru construire ansamblu de blocuri cu 3S+P+13E + 14 Duplex și 3S+P+27E + 28 Duplex.

Prin PUZ Sector 2 fosta bază sportivă a RADET aflată în Calea Floreasca și bd. Barbu Văcărescu este transformată din zonă verde (V 3b) în zonă CB 3.1 care înseamnă ”subzona polilor urbani principali care grupează funcțiuni complexe”. Potrivit regulamentului, în această zonă indicatorii urbanistici permiși sunt POT (Procent de Ocupare a Terenului) 70% și CUT (Coeficient de Utilizare al Terenului) 4 și înălțimea maximă nelimitată.

Baza sportivă a fost retrocedată în 2004.

Potrivit reglementărilor anterioare, în Planul Urbanistic General, baza sportivă figurează cu indicativul verde, iar indicatorii urbanistici aferenți sunt POT 30%, CUT - 0,35 iar înălțimea maximă era de două etaje.

Omul de afaceri a amenințat că va cere Primăriei Sectorului 2 despăgubiri de 200 de milioane de euro în care instituția nu îi permite să construiască blocurile turn.

Rămâne de văzut cum se va tranșa acest caz și dacă PUZ-ul Sectorului 2 va fi anulat de instanță, așa cum au fost anulate PUZ-urile din Sectoarele 3 și 6.

Omul de afaceri a mai primit de la Primăria Capitalei 15,73 milioane lei, fiindu-i expropriat un teren de 3174 mp de pe strada Fabrica de Glucoză, pentru lărgirea străzii.

Despre cumpărarea Parcului Verdi

Consiliul General al Municipiului București a aprobat cumpărarea terenului pe care se află Parcul Verdi pe 6 septembrie 2018. Parcul a fost retrocedat, iar locuitorii din zonă cereau de câțiva ani salvarea acestuia, după ce pe spațiul verde au apărut câteva construcții. Soluția găsită de Primăria Capitalei a fost cumpărarea terenului de la proprietari.

Proprietarii terenurilor erau: Emil Dragoş Săvulescu, un controversat om de afaceri, fost patron al Clubului de Fotbal Dinamo Bucureşti, condamnat în dosarul fostului primar constănţean, Radu Mazăre, Speranța Budeanu, mama milionarului Radu Budeanu, fondatorul ziarului Cancan, afaceristul iranian Manochehr Saadati- Sohi, fostul patron Antrefrig, Noemi Roxana Saadati- Sohi, Cosmin Tirvuloiu, Maria și Radu Dornean, Mircea Robea, Liviu Traian Poenaru, Dobrescu Elisabeta, Deak Andrei, Săvulescu Nicolae, etc.

Deși sunt foarte mulți proprietari, principalii beneficiari ai tranzacției sunt Emil Dragoş Săvulescu, Speranța Budeanu și Manochehr Saadati- Sohi. Cei care au negociat cu primăria au fost Emil și Geta Săvulescu.

Prețul plătit de municipalitate pentru cele 5,6 hectare a stârnit mai multe controverse în spațiul public, acestea fiind exprimate la ședința de Consiliu General în care a fost aprobată tranzacția.

Iniţial, expertul a evaluat terenul la o sumă de două ori mai mică - 26,4 milioane de euro, dar o lege aprobată cu puțin timp înaintea tranzacției ar fi dus la dublarea sumei, a declarat Nicușor Dan la vremea respectivă din poziția de deputat.

„Bucureștenii trebuie să știe că prețul la care e decisă să cumpere Primăria acest teren de 5 hectare, 1.080 euro pe metrul pătrat, este mult supraevaluat, de aproximativ 10 ori mai mare față de valoarea de piață a lui. Astfel, într-o primă fază, un evaluator a evaluat terenul la 570 euro/mp, o evaluare incorectă, întrucât a comparat cu terenuri construibile din zonă.

Terenul în cauză fiind înscris în Planul Urbanistic General ca parc permite doar construirea în proporție de 15% (cu tot cu aleile necesare amenajării parcului) a unor restaurante, mici puncte de comerț alimentar sau obiective cultural-sportive. Proprietarul a câștigat în prima instanță un proces în care Primaria era obligată să-l despăgubească pentru lipsa de folosință cu aproximativ 2 euro/mp/lună.

În urma acestei decizii, proprietarul a solicitat reconsiderarea sumei ținând cont de grila notarială, unde prețul era de 1.300 euro/mp.

La final, Primăria a venit cu 1.080 euro/mp, ofertă care a fost supusă votului consilierilor generali. De asemenea, apreciez că evaluarea este incorectă pentru că nu ține seama de specificul terenului: spațiu verde cu destinația parc”, a declarat Nicușor Dan, la vremea respectivă.

Primarul Gabriela Firea a replicat că respectă grila notarială.

"Regret să observ faptul că în loc să fie apreciat efortul nostru de a fi recuperate toate spațiile verzi - pentru că avem și infringement - din nefericire, au fost voci, singulare și nu de foarte mare amplitudine, care au comentat acest subiect în cheia că Primăria Capitalei face această achiziție de la niște samsari.

Pe noi ne interesează doar respectarea legii și achiziția se face în deplină legalitate, la prețul care derivă din grila notarială. Nu poate fi contestată o grilă notarială", a declarat Firea.

După acest scandal, pe data de 12.10.2018, Primăria Municipiului București a încheiat cele 7 contracte cu vânzătorii terenurilor situate în București, strada Giuseppe Verdi nr. 2 Bis și strada Gheorghe Țițeica nr. 143 - 147, sector 2 - cunoscute ca "Parc Verdi". Fiind vorba despre o sumă mare, părțile au stabilit ca plata să se facă în tranșe.

Pe data de 07.03.2019, Prefectura București a atacat în instanță Hotărârea 573/06.09.2019 prin care s-a aprobat cumpărarea parcului și a cerut anularea ei. Prefectul a reclamat nerespectarea următoarelor acte:

Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;

H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 255/2010;

Legea nr. 33/1994;

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;

Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

„Cererea de chemare în judecată formulată de Prefectul Municipiului Bucureşti, ce are ca obiect anularea hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 573/06.09.2018 privind achiziționarea a 7 terenuri în suprafață totală de 46.088 mp situate în București, str. Giuseppe Verdi nr. 2 bis și str. Gheorghe Țiţeica nr. 143-147, sector 2 – „Parc Verdi”, a fost înregistrată pe rolul Tribunalului București – Secția a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal în data de 07.03.2019, sub nr. 6527/3/2019. Prin adresa nr. AD/5009/P/08.03.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti sub nr. 1716973/08.03.2019, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Primarul General al Municipiului București și Secretarul General al Municipiului Bucureşti au fost informați cu privire la incidența dispoziţiilor art. 3 alin. 1 coroborat cu alin. 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește hotărârea atacată, mai sus menționată”, se arată într-un răspuns transmis de Instituția Prefectului la solicitarea HotNews.ro.

Dosarul a fost soluționat în fond prin respingerea cererii ca inadmisibilă, conform sentinței civile nr. 4467/18.06.2019, pronunțată de către Tribunalul București. Hotărârea a rămas definitivă, prin respingerea de către CAB – Secția a IX -a contencios administrativ și fiscal a recursului promovat de către Prefectul Municipiului București, conform Deciziei civile nr. 482/21.05.2020.