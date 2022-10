ADMINISTRATIE LOCALA Miercuri, 12 Octombrie 2022, 14:40

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Blocul de pe Șoseaua Nordului, care a ars marți, avea două etaje construite ilegal, dar a fost băgat în legalitate de administrația Tudorache deși în prima instanță s-a decis demolarea a ceea ce s-a realizat fără autorizație, a scris primarul sectorului 1, Clotilde Armand, pe pagina de Facebook.

Incendiu București Foto: Captura video

”Așa cum am bănuit, am verificat documentațiile de urbanism emise în cazul construcției fostului hotel Persepolis, transformat în prezent în bloc de locuințe, din Cartierul Francez, a cărui mansardă a fost cuprinsă aseară de flăcări.

Am constatat o serie de ilegalități în aceste acte oficiale și arată, încă o dată, sistemul corupt care a guvernat Primăria Sectorului 1 în timpul fostelor administrații.

În acest caz, voi sesiza Parchetul pentru ca toți care au permis intrarea în legalitate a acestei construcții și au încălcat norme esențiale ale legislației de urbanism să răspundă. Și vă dau un exemplu despre cum demolarea construcțiilor ilegale din acest caz a fost trenată în instanță până când administrația de diamant a semnat pentru intrare în legalitate.”, a scris Clotilde Armand pe pagina de Facebook.

Primarul a prezentat cronologia faptelor:

• 7 iunie 2012: Poliția Locală Sector 1 a constatat că societatea Persepolis Development, administrată de Manochehr Saadati Sohi ridicase două etaje ale imobilului (etajele 3 și 4) fără autorizație de construcție, stadiul lucrărilor fiind de 100% finalizate! Regimul de înălțime prevăzut de PUG pentru această zonă unde este amplasat imobilul era de maxim P+2. Poliția Locală Sector 1 a cerut judecătorilor să oblige firma să desființeze construcțiile realizate nelegal.

• 26 iunie 2013: Judecătoria Sectorului 1 a admis cererea și a obligat societatea să demoleze construcțiile efectuate fără autorizație de construire. Cu recurs.

• 28 septembrie 2017- Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a eliberat Certificatul de Urbanism 1650/142/M/31748 pentru obținere a autorizației de construire pentru intrarea în legalitate.

• 1 februarie 2019: Tribunalul București a respins recursul și a menținut decizia de demolare. Cu apel.

• 23 octombrie 2019: Fostul viceprimar al Sectorului 1, Daniela Popa, a semnat autorizația de construire 528/31/V/16739 pentru intrarea în legalitate pentru imobil cu S+P+4E+M (5r).

• 8 noiembrie 2019, ora 08.00: Persepolis Development a început execuția lucrărilor.

• 9 noiembrie 2019, ora 10.00: Persepolis Development a încheiat execuția lucrărilor.

• 20 septembrie 2020: Curtea de Apel București a schimbat total sentința și a respins cererea de demolare, după ce a constatat că tot ce s-a construit nelegal a fost autorizat de Primăria Sectorului 1 prin emiterea autorizației de construire.

”Disprețul față de lege ar fi putut ucide și în acest caz! Din fericire nu au fost victime, dar vorbim despre un caz tipic de abuz în serviciu care ne arată o dată în plus cum acționează o administrație care a fost mână în mînă cu dezvoltatorii imobiliari. Acest caz mai relevă ceva: că am avut dreptate atunci când, la începutul mandatului, am făcut o amplă reorganizare a primăriei, mai ales din punct de vedere al resursei umane. Fostul arhitect șef înlocuit din funcție de mine, fostul primar, fosta viceprimăriță PSD au semnat aceste acte și vor răspunde în fața justiției pentru ceea ce au făcut”, a mai scris Clotilde Armand.

În ceea ce privește hidranții, care nu au funcționat ieri, ca pompierii să poată stinge focul, primarul spune că există azviz de securitate la incendiu, dar pune sub semnul întrebării cum a fost dat.

”Despre hidranții care nu au funcționat ieri, vă spun că la dosar există și un aviz de securitate la incendiu, emis pe 9 septembrie 2019, care avizează documentația tehnică elaborată pentru construcția/ amenajarea/ instalația aferentă construcției (S+P+4E+M). Expertul care a întocmit documentația a arătat că există hidranți exteriori în vecinătate și că există un risc mic de incendiu”, a mai scris Clotilde Armand.

Un incendiu puternic a izbucnit marți seară la un imobil din complexul Persepolis din Cartierul Francez, pe Șoseaua Nordului din București. Acțiunea pompierilor a fost îngreunată de mașinile parcate pe margine, străzile fiind înguste. S-a intervenit cu 20 de autospeciale, 4 autoscări, suprafața afectată fiind de 1.100 mp. Nu au fost victime.

Primarul Clotilde Armand a scris marți seară pe Facebook că hidranții de lângă clădire nu funcționau, astfel că pompierii au avut dificultăți.

”Hidranții nu funcționează iar mașinile de pompieri nu pot fi alimentate cu apă. Am transmis operatorului de salubritate să alimenteze cu autospecialele lor mașinile pompierilor. Străzile sunt înguste, imobilele sunt înghesuite, exemplu clasic de încălcare a legii urbanismului. Victimele suntem noi, cetățenii. Cei care au emis autorizațiile de construcție în acest caz trebuie să plătească pentru toate aceste nereguli. Vom face verificări cine a emis aceste autorizații și vom informa opinia publică”, a scris primarul pe pagina de Facebook.