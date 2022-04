ADMINISTRATIE LOCALA Joi, 14 Aprilie 2022, 10:51

Catiusa Ivanov • HotNews.ro

Anul trecut, parcurile aflate în administrarea Primăriei Capitalei au fost pline de bălării și mizerie. Cum va fi anul acesta? De întreținerea spațiilor verzi se va ocupa, cel puțin deocamdată, tot Compania Municipală Parcuri și Grădini, împreună cu angajații Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement (ALPAB), a declarat pentru HotNews.ro Horia Tomescu, viceprimarul Capitalei care are în atribuții întreținerea spațiilor verzi. Primăria a lansat anul trecut, în decembrie, licitația pentru externalizarea serviciului, un acord-cadru de până la 88 milioane lei, însă aceasta nu a fost finalizată.

Parcul Cismigiu - septembrie 20 Foto: Hotnews

Poate însă compania municipală să se mai ocupe de parcuri în condițiile în care trebuia să intre în lichidare?

Deoarece licitația pentru atribuirea acordului-cadru pentru întreținerea spațiilor verzi nu a fost finalizată, Primăria Capitalei nu a avut de ales. S-a discutat și despre atribuirea unor contracte mici, până la finalizarea licitației mari, dar Agenția Națională de Achiziții Publice (ANAP) nu a fost de acord.

”Până la finalizarea acordului-cadru care este în licitație, ALPAB va lucra pe prezentul contract de delegare.

În decembrie am lansat licitația pentru acord-cadru pentru îngrijirea vegetației și salubrizare, dar aceasta este în curs și până se va finaliza a existat o corespondență între ALPAB și Agenția Națională de Achiziții Publice (ANAP) din care a rezultat că în momentul în care ești într-o licitație nu poți să faci negocieri fără publicare cu companiile din piață și singura posibilitate a ALPAB-ului este să lucreze cu companiile municipale.

Angajații ALPAB pot lucra și ei în parcuri, va fi un efort comun. În septembrie 2021, am modificat acest contract de delegare în sensul în care am eliminat exclusivitatea pe care Compania de Parcuri o avea pe parcuri, nici ALPAB-ul nu putea să intervină în propriile sale parcuri și să salubrizeze sau să îngrijească vegetația deși este administratorul spațiilor verzi. Și am modificat tarifele, au fost micșorate între 10 și 80%”, a explicat Horia Tomescu.

Compania municipală, comandă de lucrări de 1,2 milioane lei pentru aprilie

Viceprimarul spune că ALPAB a dat recent prima notă de comandă către Compania Municipală Parcuri și Grădini, pentru întreținerea parcurilor și, fiindcă s-a început la timp, anul acesta nu vor fi probleme, așa cum s-a întâmplat anul trecut.

El a explicat că, de fapt, sunt două comenzi - una de 719.000 lei pentru servicii de întreținere a spațiilor verzi din parcuri și una de 544.594 lei pentru salubrizarea parcurilor.

Parcul Cișmigiu

Printre serviciile de întreținere și salubrizare comandate se numără: tunderea gardurilor vii, tăieri de trandafiri, cosirea mecanizată a gazonului, degajare teren de frunze, crengi și strângere în grămezi, măturat alei, golire coșuri de gunoi.

Parcurile pentru care s-au dat comenzile sunt: Bordei, Carol, Floreasca, Circul de Stat, Izvor, Tineretului, Herăstrău, zona Băneasa.

Compania mai are 168 de angajați

Consilierul general Anamaria Gram (USR) este membru în Adunarea Generală a Companiei Municipale Parcuri și Grădini. Am întrebat-o dacă mai poate compania municipală să presteze acest serviciu, fiind la un pas de lichidare.

”Are și utilajele integral, are și angajații, pentru că nu s-au început concedierile colective.

Noi am vrut să intre în atribuții lichidatorul, dar din cauză că salariații au atacat hotărârea de dizolvare, s-a amânat foarte mult procedura de lichidare, o parte din muncitori și-au dat demisa.

Acum compania are 197 de angajați din care TESA 29 și 168 operaționali”, a explicat aceasta.

Anamaria Gram spune că problemele de anul trecut au fost cauzate de faptul că ALPAB nu a dat comenzi către companie din lipsa banilor sau a comandat mai puțin decât trebuia făcut.

”Anul trecut nu s-au primit comenzi de la ALPAB și nu au voie să facă treabă dacă nu primesc aceste comenzi. Problema este că ALPAB-ul a trimis, de exemplu, comenzi pentru măturat alei și golit coșuri, dar sunt peste 100 de operațiuni care trebuie făcute într-un parc ca să fie îngrijit și nu se făcea comandă nici pe udare, de aceea arătau așa parcurile.

ALPAB-ul spunea că nu are bani. Sau spunea că are bani pentru golirea a 100 de coșuri de gunoi, dar erau 300 de coșuri de golit. Noi am făcut mai mult că nu puteam lăsa mizerie, dar comenzile au fost foarte puține și au început târziu, deja crescuse iarba. Au trebuit să tundă de trei ori iarba ca să arate așa cum trebuie, dar ALPAB a plătit un tuns.Acum lucrurile trebuie făcute din timp ca să nu fie acest decalaj”, a explicat Anamaria Gram.

Ce firme s-au înscris la licitație

În ceea ce privește externalizarea serviciilor de întreținere a spațiilor verzi, în ianuarie 2022 Administrația Lacuri Parcuri și Agrement a scos la licitație un acord-cadru cu o valoare între 44.1 milioane lei și 88 milioane de lei.

Acesta a fost împărțit în 5 loturi:

Lot 1, cu o valoare între 8.525.549,81 - 17.051.099,62 lei. Acesta cuprinde Parcul Cișmigiu, Parcul Izvor, Parcul Unirii + Aliniament Piața Unirii - Piața Constituției + laterale ceas + spațiu verde fântâni, Sera Ghencea, Grup social Ghencea

Lot 2, cu o valoare între 15.004.492,54 - 30.008.985,08 lei. Acesta cuprinde Parcul Regele Mihai I (Herăstrăul Nou, Herăstrăul Vechi, Miorița), Parcul Băneasa, Satul Francez.

Lot 3, cu o valoare între 11.957.455,94 - 23.914.911,88 lei. Acesta cuprinde Parcul Carol I, Parcul Tineretului.

Lot 4, cu o valoare între 1.712.635,92 - 3.425.271,84 lei. Acesta cuprinde Axa N-S (+ platou Teatrul Național, Rond + triunghiuri Universitate), Academia Militară, Jardiniera Dâmbovița (jardiniere și alveole situate între verticala taluzului amenajat și trotuarul de beton pe toată lungimea cursului Râului Dâmbovița de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București), Sala Palatului, Ateneul Român, Odeon, Piața Tricolorului.

Lot 5, cu o valoare între 6.958.150,70 - 13.916.301,39 lei. Acesta cuprinde Parcul Circul de Stat, Parcul Floreasca, Parcul Bordei, Circuitul turistic Floreasca-Tei (inclusiv spații verzi Calea Floreasca), Parcul Verdi, Toboc.

Durata acordului cadru este de 24 luni, urmând să încheie contracte subsecvente lunare, trimestriale sau semestriale cu ofertantul declarat câștigător.

Potrivit datelor din sistemul Electronic de Achiziții Publice, până acum au fost depuse oferte pentru Loturile 1,3,4 și 5, după cum urmează:

LOT 1: GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

LOT 3: AMENAJARE EDILITARĂ ŞI SALUBRIZARE SA, COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. și GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

LOT 4: GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

LOT 5: COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

Pentru Lotul 2, termenul de depunere a ofertelor a fost mutat până pe 20 aprilie, deoarece a fost depusă o contestație, dar ANAP a dat câștig de cauză Primăriei Capitalei. Rămâne de văzut cine va câștiga fiecare lot și dacă vor mai fi contestații.

Ce investiții vrea să facă Primăria Capitalei în Parcuri

Administrația Lacuri Parcuri și Agrement, instituția din subordinea Primăriei Capitalei care administrează marile parcuri (Herăstrău, Băneasa, Cișmigiu, Carol, Tineretului, Izvor, Unirii, Floreasca, Verdi, Circului, Bordei), are în 2022 un buget de 93 milioane de lei, din care pentru investiții circa 18 de milioane lei.

Parcul Herăstrău

Printre investițiile propuse se numără:

Pod pietonal traversare lac Herăstrău - circa 1,9 milioane lei;

Expertize si documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru modernizarea a 40 de louri de joacă -

Planurile Urbaniztice Zonale ale parcurilor Herăstrău, Carol, Cișmigiu, Floreasca și Tei - 2,4 milioane lei

Reparații capitale - circa 5 milioane lei;

Expertize să documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru modernizarea serelor - 4,5 milioane lei;

Reparații pod beton Parc Tineretului - proiectare și execuție - 3,8 milioane lei.

Marile proiecte de investiții, între care refacerea malurilor de lac în Herăstrău, un nou sistem de iluminat, restaurarea Grădinii Cișmigiu, lipsesc însă.

Cine s-a ocupat de întreținerea parcurilor în ultimii 10 ani

Primăria Capitalei, prin ALPAB, are în administrare următoarele parcuri: Cișmigiu, Herăstrău, Carol, Circului, Tineretului, Verdi, Bordei, Unirii, Izvor.

Până prin 2018, de îngrijirea acestor parcuri s-a ocupat Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB). Lucrările de întreținere erau făcute de ALPAB, dar și de firme contractate din piață.

În 2017- 2018, Gabriela Firea, atunci primar general, alături de majoritatea PSD ALDE din Consiliul General, a înființat cele 22 de companii municipale, din care două pentru întreținerea spațiilor verzi. Astfel, în septembrie 2018 a fost încheiat cu Compania Municipală Parcuri și Grădini București ”Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si gradinilor din municipiul Bucuresti”. Compania avea exclusivitate, iar ALPAB nu mai putea să facă curățenie în parcuri, doar să comande lucrări la companie. Contractul a fost valabil până în septembrie 2021, iar valoarea lui s-a ridicat la 46,5 milioane lei. În paralel, de activități de întreținere a parcurilor s-a ocupat și Compania Municipală Întreținerea Arborilor și a Spațiilor Verzi SA.

Pe 29 octombrie 2020, când a preluat mandatul de primar general Nicușor Dan, de parcuri a rămas să se ocupe tot companiile municipale, fiindcă erau în vigoare contractele de delegare. Din păcate însă nu s-a făcut aproape nimic până în iunie 2021, în parcuri fiind boscheți de jumătate de metru, căpuși și mizerie.

"Nu este un mandat obişnuit cel pe care l-am preluat. Am preluat un mandat cu datorii curente de 3 miliarde de lei, cât metroul din Drumul Taberei. Trebuia să plătim aceşti bani pe loc. Nu a fost un mandat oarecare şi am fost obligaţi să tăiem costuri şi acolo unde am fi vrut, şi acolo unde nu am fi vrut. Banii pe care nu i-am avut în martie îi avem acum", declara Nicușor Dan în luna iunie a anului trecut.

Parcul Herăstrău

Abia în luna iunie a început cositul ierbii, dar întreținerea tot nu s-a făcut bine, astfel că după câteva săptămâni parcurile s-au umplut iar de mizerie, copaci căzuți, bălării și șobolani.

În luna august 2021, după ce presa a scris susținut despre mizeria din parcuri, Nicușor Dan a preluat temporar conducerea ALPAB și s-a apucat să facă curățenie în parcul Cișmigiu din fața Primăriei.

Parcul Cișmigiu în 2021

Hotnews.ro l-a contactat atunci pe primarul general pentru a cere explicații despre situația parcurilor.

Nicușor Dan a susținut că parcurile sunt în această stare deoarece Compania Municipală de Parcuri și Grădini nu și-a făcut treaba bine, deși conducerea a fost schimbată, iar prețurile percepute pentru serviciile prestate, stabilite de fosta administrație, sunt și de 4 ori peste prețul pieței.

Întrebat de ce nu a rezolvat mai repede problema, Nicușor Dan spunea că a făcut mai multe schimbări pentru a debloca lucrurile, dar fără rezultat.

În septembrie, Consiliul General a aprobat două hotărâri prin care Compania Municipală Parcuri și Grădini a pierdut exclusivitatea pentru întreținerea parcurilor, activitatea putând fi prestată și de ALPAB, și era obligată să presteze servicii la prețuri cu 20% mai mici decât tarifele stabilite în administrația Firea.

În toamna anului trecut, parcurile au fost un pic mai bine întreținute, însă departe de cum trebuie să arate un parc dintr-o țară europeană.

9,6 milioane lei în 2021

Anul trecut, Primăria Capitalei a cheltuit pentru întreținerea parcurilor din administrare (Herăstrău, Cișmigiu, Carol, Tineretului, Izvor) 9.6 milioane lei, față de 16,7 milione lei cât a cheltuit în 2020. Dar suma nu a scăzut fiindcă s-au făcut lucrurile bine și ieftin, ci pentru că serviciile au fost prestate minimal, parcurile fiind pline de buruieni, iarba netunsă, căpușe și mizerie. De vină a fost bugetul de avarie a Primăriei, fosta administrație lăsând datorii curente de 3 miliarde lei, procesul de desființare a companiilor municipale, dar și proasta gestionare a situației.