Nicușor Dan după aprobarea bugetului de stat: Va fi imposibil pentru Primărie să acopere nevoile Capitalei, invit partidele din Consiliul General să vină cu o propunere de buget / Ciucu: Este o capitulare prematură

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat după aprobarea bugetului de stat că banii primiți de Primăria Capitalei sunt insuficienți și este imposibil să acopere cu ei nevoile orașului. Primarul cere grupurilor politice din Consiliul General să vină cu un proiect de buget și să indice de unde se pot face tăieri. În replică, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și președintele PNL București, spune că PNL va veni cu un proiect de buget, iar aceasta este o capitulare prematură a primarului general.



”Atunci când ești primar și ai la dispoziție un aparat de cateva mii de oameni, să vii și să ceri Consiliului să îți facă bugetul, (activitatea din consiliul fiind practic cvasineremunerată) este egal cu o capitulare prematură. Chiar dacă nu o scoate la capăt, un primar are datoria să încerce! Nu poate renunța atât de ușor la leadership! Un primar are datoria să caute soluții, să se dea peste cap, și să demonstreze că a făcut tot ce i-a stat în putință, chiar dacă nu aduce bugetul pe zero. Trebui să umble serios la cheltuieli și să comaseze sau desființeze instituțiile inutile. Apoi sa valorifice imensul capital imobiliar pe care il are la dispoziție, care valorează miliarde și care este închiriat pe 2 lei sau zace nefolosit, prin cotloanele orașului! Cât despre parcările publice, ne alegem cu praful de pe tobă. Apoi, după ce a discutat și a luat toate măsurile imaginabile pentru a echilibra bugetul, cu toate cifrele la vedere, se duce în fața Guvernului și a oamenilor și spune: asta este tot ce am putut, de restul este nevoie să ne ajute guvernul! Dar înțeleg că nu se poate sau efortul e prea mare”, a scris Ciucu pe Facebook.