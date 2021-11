Primarul Nicușor Dan propune o creștere a prețului gigacaloriei pentru populație de la 164 lei la 280 lei

Primarul Nicușor Dan propune de la 1 decembrie o creștere a prețului gigacaloriei pentru populație de la 164 lei la 280 lei, a anunțat acesta în cadrul ședinței de Consiliu General de vineri. Această cifră a rezultat în urma discuțiilor cu consilierii generali. PNL și PMP au fost de acord, PSD și USR, nu. Pentru tariful de 280 de lei, subvenția plătită în plus de municipalitate pentru a acoperi diferența de preț ar fi de 320 milioane lei, pe lângă cei 950 milioane lei cât se plătește în prezent.







Primarul spune că a ajuns la tariful de 280 de lei după următoarea analiză:

”Am făcut o evaluare a creșterii de preț pentru cetățenii care au centrale individuale și am făcut comparație cu creșterea pe care dumnealor o suportă de la 1 noiembrie și am luat în calcul și calitatea servicului pe care îl oferim. Acest 280 lei este mai puțin decât prețul plătit de bucureștenii cu centrală de aparatment. Am luat în calcul și că prețul la gigacalorie pentru populație nu s-a mărit din 2011. Atunci prețul global al gigacaloriei era 320 lei, iar acum ajuns la 980 lei, iar noi plătim diferența prin subvenție. Ne-am uitat și la prețul gigacaloriei în orașele din țară. Înainte de scumpirile de la 1 noiembrie, în orașele cu sistem centralizat de încălzire era între 280 , iar după scumpiri a ajuns între 350 și 500 lei”, a declarat Nicușor Dan.







Primarul spune că a solicitat ajutor de la Guvern, peste 900 milioane lei, și este optimis că va primi sprijin

.

”Consider că este rezonabil să fie o contribuție a Primăriei, Guvernului și cetățenilor”, a spus Nicușor Dan.





Bucureștenii racordați la sistemul centralizat de încălzire nu vor afla astăzi cât plătesc pentru gigacalorie, proiectul nefiind pe ordinea de zi. Cel mai probabil va fi pus după ce Guvernul va decide ce ajutor acordă Primăriei Capitalei.















Articol în curs de actualizare.