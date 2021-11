Nicuşor Dan spune că îşi doreşte un nou mandat: În administraţie lucrurile se petrec foarte lent

„Da (îşi doreşte un nou mandat - n.r.), pentru că în administraţie lucrurile se petrec foarte lent. Acele radiale de care noi vorbim azi o să fie implementate în patru-cinci ani. Acesta este ritmul în care se lucrează în administraţia locală şi din perspectiva obligaţiilor legale, şi din perspectiva finanţării. Şi atunci, ca să vezi ceva după un primar, după patru ani e destul de puţin”, a precizat Nicuşor Dan într-un interviu difuzat duminică de Digi 24.









„Bucureștiul se afunda în faliment”





„În ultimii ani s-a investit într-un pod, într-un alt pod, într-un pasaj, dar niciunul dintre ele nu şi-a propus să rezolve problema de fond a traficului, de exemplu. Proiectele noastre - şi aici am avut o colaborare foarte bună cu CJ Ilfov şi Ministerul Transporturilor - sunt acele radiale care să iasă până în Centură, metroul de suprafaţă. Am depus la "Anghel Saligny" proiectele pentru reabilitarea şi extinderea liniilor de tramvai, pentru semaforizarea inteligentă. Acestea sunt proiectele mari care să rezolve problema traficului”, a precizat el.









„În București s-a construit haotic”





În acest sens, el a oferit exemplul celor zece drumuri radiale care ar urma să lege artere din Capitală de actuala centură , dar şi de inelul de autostradă care se construieşte în jurul Bucureştiului. Potrivit edilului general, aceste drumuri radiale ar urma să fie realizate în decurs de 4-5 ani.Edilul general a menţionat că în primul său an de mandat s-a ocupat de „probleme esenţiale ale oraşului”, precum „stoparea căderii” economice.„Era un oraş care nu numai că avea trei miliarde datorii, dar care era obişnuit să cheltuiască cinci, în condiţiile în care primea patru. Deci, se afunda în faliment, cu tot ce înseamnă asta: imposibilitatea de a plăti subvenţia la transportul public, pe care am găsit-o la un miliard de lei”, a spus el.Primarul a reamintit că a început demersurile pentru desfiinţarea companiilor municipale, pe care le-a numit „găuri negre”. Totodată, a declarat că doreşte să orienteze investiţiile spre proiecte de mare anvergură, care să „rezolve probleme de fond” ale oraşului.Potrivit edilului general, decizia CGMB de a suspenda PUZ-urile de sector a fost una „salutară”. El a menţionat că în Bucureşti s-a construit în ultimii ani „haotic, fără să se ţină cont de dezvoltarea infrastructurii” şi de presiunile pe care această situaţie la generează asupra traficului.„Consiliul General a suspendat (PUZ-urile de sector - n.r.) un an, timp în care să facem o analiză, pe care am făcut-o, din două aspecte. Pe de o parte, urbanistic - am venit cu un raport de urbanism care a spus că consecinţa acestor PUZ-uri de sector pentru dezvoltarea oraşului e dezastruoasă. Pe de altă parte, juridic - în urma unei analize pe care am făcut-o în acest interval, am găsit 23 de motive de nelegalitate, care se aplică acestor PUZ-uri de sector. Le-am înaintat Inspectoratului de Stat în Construcţii, care sper să termine această analiză până la sfârşitul celor 12 luni, să o înainteze prefectului, care să atace în instanţă, ca să terminăm cu toate PUZ-urile acestea”, a spus el.Nicuşor Dan a subliniat că în acest moment sunt posibile noi construcţii, dar că ele trebuie realizate în conformitate cu Planul Urbanistic General.„Noi avem o lege a oraşului care se numeşte Planul Urbanistic General, care permite să construieşti în anumiţi parametri. Ea e în vigoare, oricine poate să o utilizeze. Aceste PUZ-uri permiteau construirea pe sute de hectare de spaţii şi permiteau construirea excesivă în foarte multe zone”, a spus el.