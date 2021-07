Vrancea: Taxa pe apa de ploaie, eliminată de la 1 august / Decizia vizează deocamdată doar persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari

Anunţul eliminării taxei pe apa de ploaie a fost făcut de preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Cătălin Toma.„Am anulat astăzi, în cadrul şedinţei Adunării Generale a "Vranceaqua", taxa pe apa meteorică (pluvială) plătită de persoanele fizice şi de asociaţiile de proprietari. Am făcut dreptate, aşa cum am promis, în urma numeroaselor sesizări primite de la cetăţeni. Aşadar, începând cu 1 august, nu va mai fi regăsită pe factură taxa pluvială, în cadrul şedinţei de astăzi fiind precizate toate motivele de ordin tehnic şi juridic cu privire la decizia luată. Tot astăzi am anunţat că vom analiza şi situaţia persoanelor juridice, cu privire la plata taxei în cauză”, a transmis preşedintele CJ Vrancea, Cătălin Toma.Toma a menţionat că votul privind eliminarea apei de ploaie a fost acordat în unanimtate de toţi primarii prezenţi la şedinţa ADI.