Consilierii USR-PLUS și PNL Sector 5 au boicotat ședința Consiliului Local în care primarul Piedone dorea să suplimenteze cu 200 de posturi organigrama primăriei și se alegeau viceprimarii

​Consilierii USR-USR Sector 5 au boicotat joi ședința Consiliului Local în care era pe ordinea de zi alegerea viceprimarilor dar și creșterea organigramei Primăriei cu 200 de posturi, printre care și o funcție de viceprimar. Primarul Cristian Popescu Piedone a declarat încă de acum o lună că PPU face majoritate cu PSD, astfel că ar fi revenit câte un post de viceprimar fiecărui partid. Consilierii USR-PLUS, dar și cei PNL vrut să atragă atenția în acest fel asupra ”politizării tot mai mari a administrației locale”, dar și „asupra majorării cu 200 de posturi a aparatului Primăriei și așa supradimensionat”.







UPDATE Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, și-a anulat dispoziția prin care a convocat ședinta ordinară a Consiliului local și a convocat la jumătate de oră după o ședință extraordinară prin care a modificat compnența Comisiei de numărare a voturilor, apoi a convocat după încă jumătate de oră o nouă ședință extraordinară cu ordinea de zi a ședinței ordinare anulate.







USR-PLUS a atras atenția asupra cheltuielilor uriase pentru plata salariilor, pe primele 11 luni din an, doar pentru 556 de angajați din aparatul primarului cheltuielile fiind de 190 milioane lei, a explicat pentru HotNews.ro Iustin Roșca, consilier local USR-PLUS Sector 5.







”Reprezentarea cetățenilor la nivelul Consiliului Local Sector 5 trebuie să respecte votul politic primit de la aceștia. Noi, USR PLUS asta ne dorim, alături de consilierii PNL și PMP, să contribuim în mod asumat și activ la dezvoltarea sectorului, funcție de mandatul primit de la cetățeni, știind că am primit mai multe voturi față de alianța Piedone - Florea, PPU - PSD. Întrucât primarul Piedone intenționează să mute toată puterea de decizie din administrația locală a sectorului 5 în mâinile fostului primar PSD, Daniel Florea, USR PLUS a decis că nu poate să fie părtaș la această malversațiune și va absenta de la ședința de azi 17 decembrie 2020. Nu dorim să certificăm aceste înțelegeri contrare interesului cetățenilor Sectorului. Această absentare este o poziționare politică menită a atrage atenția asupra faptului că votul cetățenilor Sectorului 5 a fost pervertit pentru a satisface interesele meschine ale Primarului Piedone și ale PSD”, se arată într-un cominicat transmis de USR-PLUS Sector 5.







Nemulțumirile consilierilor USR legate și de ordinea de zi.







Și PNL are aceleași nemulțumiri.







”Consilierii locali ai PNL de la sectorul 5 al Capitalei resping categoric orice validare a propunerii venite din partea primarului penal al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, de a suplimenta cu 200 de posturi personalul și așa supradimensionat al Primăriei, în încercarea de a mulțumi toate sinecurile cerute în negocieri de pilele și rudele fostului primar PSD. Boicotul ședinței Consiliului Local de joi, 17 decembrie, reprezintă un demers absolut necesar pentru a împiedica această bătaie de joc la adresa banilor cetățenilor din Sectorul 5, rămas cel mai puțin dezvoltat sector din București și cu nevoi reale de investiții și alocări pentru salubritate și spații verzi, printre multe altele. Deși în campania electorală Cristian Piedone a criticat modul dezastruos în care PSD a gestionat sectorul 5 și în care a umplut administrația cu pile, rude și prieteni, prima decizie importantă a noului primar este tocmai de a continua această practică și de a mulțumi clica sa de la nivel local. În fapt, Piedone nu doar că va continua politica de nepotisme începute de fostul edil PSD, dar încearcă să sporească numărul de posturi tocmai pentru a face loc și propriilor protejați din partidul care l-a susținut, PPU. Pentru toate aceste motive, consilierii PNL nu vor participa la această ședință și promit că vor apela la toate pârghiile legale pentru a împiedica această monstruasă coaliție a primarul penal”, se arată în comunicatul PNL Sector 5.







Primarul Cristian Popescu Piedone a acuzat în timpul ședinței de Consiliu General că toate aceste partide au venit la negocieri și au cerut direcții și veceprimari și acum se dau ”fete mari”.





Primăria Sectorului 5 ar ajunge după modificarea organigramei la 827 de posturi. În acest moment Primăria are 667 de posturi dintre care doar 556 sunt ocupate.PNL-USR - PLUS și PMP au obținut mai multe voturi la alegeri, dar după redistribuire PSD și PPU au obținut mai multe mandate de consilieri locali.Acum structura CLS5 este următoarea:- PPU și PSD au 14 consilieri din 27:- PNL - 6 consilieri, USR-PLUS - 5 consilieri și PMP 2;”Crearea a 200 de noi posturi în Primărie. Cu alte cuvinte, deși Primăria are deja prea mulți angajați, primarul Piedone împreună cu PSD doresc angajarea a încă 200 de cunoștințe, pile și relații, care să toace banii cetățenilor sectorului 5. Desemnarea viceprimarilor, unul din partea oamenilor lui Daniel Florea și altul din partea PPU-SL. Cu alte cuvinte, Primăria Sectorului 5 o sa fie sub controlul PSD, știind ca administrația este politizată de Daniel Florea, și prin numirea unui viceprimar din partea lui doar se numește o persoana care sa se asigure ca interesele le sunt reprezentate proporțional. Cred că a venit timpul ca acele forțe politice care au sărăcit sectorul 20 de ani sa fie decuplate de la bugetul cetățenilor, sa răspundă penal pentru toate hoțiile și actele de corupție și să dăm o șansă acestui sector, să contribuim la viitorul copiilor noștri”, se mai arată în comunicatul USR-PLUS.