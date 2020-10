Primăria Capitalei amână plata stimulentului financiar pentru adulții cu handicap invocând lipsa banilor / Vlad Voiculescu o acuză pe Firea: Lasă oamenii fără bani ca să creadă că noi am făcut asta

”În atenția beneficiarilor stimulentului financiar pentru persoanele adulte cu handicap! În această lună, plata stimulentului financiar, în valoare totală de 28.000.000 lei, va fi amânată până la o dată ulterioară pe care o vom comunica de îndată ce vom dispune de fondurile necesare. Plata stimulentului pentru copiii cu handicap va fi realizată vineri”, a anunțat Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București pe pagina de Facebook.





Nicușor Dan a reacționat imediat după anunțul făcut de DGASMB și a anunțat că imediat ce își va prelua mandatul va vira banii.







”Mă așteptam și totuși speram ca Firea și PSD să nu coboare din nou atât de jos. La fel cum cei mai aprigi dictatori își folosesc cetățenii, chiar pe cei mai vulnerabili, ca scut, administrația Firea a ales să lovească în adulții cu handicap din București pentru o răzbunare politică: vor să facă să pară că noi am fi oprit plățile și să capitalizeze pe asta pentru alegerile parlamentare! După ce toată campania a mințit că noi am vrea să tăiem stimulentele pentru cei cu handicap, astăzi aflăm că Gabriela Firea și PSD - încă la butoane - nu au alocat fondurile necesare pentru aceste ajutoare financiare! În prag de iarnă lasă oameni în situații vulnerabile fără bani doar ca bieții oameni să creadă că noi - care nu am preluat încă mandatele - am fi făcut asta. Ca Viceprimar responsabil pentru domeniul social după votul colegilor consilieri, îi asigur pe toți cei înscriși în program că vor primi ajutorul promis după ce ne vom prelua mandatul. Cred că am fost cu toții cât se poate de clari în campanie în legătură cu asta”, a scris Vlad Voiculescu pe pagina de Facebook.







