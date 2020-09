Traian Băsescu, candidatul PMP la Primăria Capitalei: Trebuie făcute patru pasaje - la Răzoare, la Banu Manta, Arcul de Triumf și Piața Romană - parcări subterane între blocuri și parcări park&ride

Candidatul propune și un pasaj subteran la Piața Romană.

”Traficul are câteva mari probleme, în primul rând fluiditatea, în al doilea rând locurile de parcare. Fluidizarea traficului nu se poate face decât construind parcaje subterane. Primele două care se vor construi vor fi pasajul de la Răzoare ca să descarci traficul de pe Pasajul Basarab, care merge către Drumul Taberei și către bd. Timișoara și dincoace, pasajul coboară în Banu Manta și mai are 100 de metri pe Banu Manta cu două semafoare, de se adună mașinile până în vârful pasajului. Trebuie făcut pasaj ori pe Mihalache, ca să intre de pe Banu Manta traficul de pe pasaj, pe deasupra, sau pasaj subteran la ieșirea de pe pasajul Basarab cu care să te ramifici, o ramificație către Piața Victoriei și una către Arcul de Triumf. Nu există altă soluție să pui în valoare pasajul Basarab. Pasaj la Arcul de Triumf ca să dai traficul dinspre Casa Presei către Charles de Gaulle pe o bretea pe sub parcul Herăstrău sau la dreapta către bd. Turda și Mărăști. Astea sunt trei pasaje cheie”, a declarat Traian Băsescu.”Avem o problemă la Piața Romană. Acolo se întâlnește cu metroul pe aliniamentul bulevardului și atunci trebuie făcut ceva, un pasaj subteran, dar trebuie văzut care este conflictul cu metroul”, a declarat Băsescu.Întrebat dacă este o soluție bună, în condițiile în care acest pasaj va aduce traficul în centrul orașului, ideea fiind contestată de urbaniști și ONG-iști, Băsescu spune că și atunci când a demarat lucrările la Basarab, oamenii s-au opus.”Când s-a făcut pasajul Basarab îmi veneau toți locatarii cu preoți, cu crucea, și spuneau că o să le treacă mașina prin dormitor. Întotdeauna lucrările de acest tip generează nemulțumirea celor care locuiesc în apropiere și poate nemulțumirea estetică a unor arhitecți. Dar Bucureștiul nu poate să moară. În Italia dacă ar fi stat să zică uite, nu e estetic, mă deranjează autostrada asta, tot teritoriul Italiei este un muzeu al Imperiului Roman. Ce făceau italienii? Nu mai construiau autostrăzi, pasaje, stăteau și se rugau la relicve. Ne rugăm la ele, dar soluții de trafic trebuie să găsim, că trăim în lumea modernă”, a declarat Traian Băsescu.Băsescu mai propune construirea unor parcări subterane între blocuri, dar și parcări park&ride la principalele întrări în oraș.Traficul este blocat consistent de mașinile parcate pe prima bandă sau acolo unde străzile sunt înguste, pe o parte și pe alta și abia se circulă printre ele. Aici soluția sunt parcările. Trebuie să avem două mari la Gara de Nord și la Piața Constituției. Marea provocare este dacă avem curaj să facem parcări subterane între blocuri. Nu este confortabil pentru locatari timp de un an cât va dura construirea parcării, dar nu văd ală soluție pentru București, decât parcări subterane între blocuri, lăsăm spațiu verde între blocuri, pomișori. Asta este soluția pentru reducerea poluării prin eliberarea traficului și eliberarea spațiului public de mașini parcate pentru că oamenii nu au unde parca.”Trebuie construite parcări la cele șase mari intrări în București. Parcări între 5000 și 10.000 de locuri. Și dus transportul electric, tramvai sau troleibuz până la aceste parcări”, a mai spus Traian Băsescu.