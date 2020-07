Și a doua licitație organizată de Primăria Capitalei pentru achiziția a 100 de autobuze electrice a fost anulată

Firmele care au depus oferte sunt:





” După ce această licitație nu a reușit să atragă nici măcar un producător european de renume, deși oferta și competiția este vastă pe piața de e-buses, astăzi aflăm că licitația a fost anulată, după ce toate cele trei oferte au fost respinse la evaluarea tehnică. În vreme ce Cluj, Turda sau Brașov au deja autobuze electrice în circulație, la București asistăm la a doua anulare a licitației. Este cea mai elocventă dovadă că, asa cum am mai atras atenția, caietele de sarcini nu reflectă standardele pieței, cu cerințe mult sub nivelul de calitate al producătorilor consacrați. De exemplu, prețul per autobuz a descalificat toți producătorii europeni de renume”, au scris reprezentanții Asociației Metrou Ușor pe pagina de Facebook.





Primăria Capitalei a finalizat și licitația pentru achiziția a 130 de autobuze hibrid Mercedes – Benz Citaro Hybrid, cu fonduri europene, valoarea contractului fiind de 195.268.331,70 lei, fără TVA. Primele autobuze hibrid sunt deja pe traseu, iar în fiecare lună, până la finalul anului, vor sosi câte 20 de autobuze, iar în ianuarie 2021, încă 9, urmând să fie introduse treptat în circulație.





Primăria Capitalei a organizat licitație și pentru achiziția a 100 de tramvaie, însă a ieșit un întreg scandal după ce aceasta a fost câștigată de turcii de la Durmazlar, în defavoarea producătorului român Astra Vagoane Călători. Rezultatul a fost contestat, iar CNSC a admis în parte contestația și a decis reevaluarea ofertei turcilor. Cele trei părți se judecă, iar licitația a fost suspendată pe perioada stării de urgență.





- Asocierea TEMSA ULASIM ARACLARI SAN TIC AS și ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L.- BOZANKAYA OTOMOTIV MAK. İML. İTH. VE İHR. A.Ş.- Asocierea COSTA UTILAJE și Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd,Data limită pentru depunerea ofertelor a fost 18 iunie. Criteriile de evaluare sunt prețul (60%), capacitatea de transport (8%), Capabilitatea ofertantului de a livra in primul an de contract (7%), Coeficientul de disponibilitate peste 95% (6%), Consum specific de energie electrica (7%).Potrivit datelor din sistemul electronic de achiziții publice, cele 100 de autobuze trebuie să fie din gama 12 m, cu tracţiune complet electrică, realizată autonom cu sistem reîncărcabil de stocare aEEnergiei (SRSEE) cu baterii de acumulatori, cu podea complet coborâtă pe toată lungimea, cu trei uşi şi aer condiţionat în salonul de călători. Contractul vizează și infrastructura de încărcare a acestora, dar și întreținerea.”Tipul, numărul şi caracteristicile tehnice (raportul energie / masă, etc.) ale bateriilor vor fi astfel alese de către producătorul autobuzelor, încât sa-i asigure acestuia o funcţionare sigura cu o autonomie de transport de minim 230 Km. Autobuzul electric va fi prevăzut cu trapă (rampă) mecanică, rabatabilă pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, cu sistem de protecţie împotriva plecării autobuzului cu trapa deschisă si cu podea total coborata. Contractul viează și livrarea SDV-urilor si echipamentelor specifice, soft-urile de aplicație (cu licența nelimitata in timp), piesele de schimb si materialele de prima dotare, agregatele și unitățile electronice de comanda de prima dotare, reperele consumabile si de mare uzura, materialele consumabile si de mare uzura prevăzute in anexele la contract; asigurarea activitătilor de service, de remediere a defecțiunilor, sa furnizeze ansamble, subansamble, piese si materiale in perioada de garanție, conform specificațiilor caietului de sarcini; asigurarea instruirii personalului”, se arată în sistemul electronic de achiziții publice.Primăria Capitalei a lansat pe 3 martie 2020 noua licitaţie pentru 100 de autobuze electrice, după ce prima licitație a fost anulată deoarece niciuna din cele două oferte depuse nu a fost acceptată. Atunci au depus oferte Byd și asocierea Bozankaya - Sileo.În 2018, Primăria Capitalei a achizițioant 400 de autobuze de la Asocierea Otokar Europe SAS – Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S, valoarea contractului fiind de 458.100.826 lei.În luna martie, Primăria Capitalei a semnat cu asocierea turco-germană Bozankaya Otomotiv Marina Imalat Ithalat Ve Ihracat A.S. – Sileo Gmbh contractul pentru achiziția a 100 de troleibuze. Valoarea contractului este aproximativ 43 de milioane Euro fără TVA, primul troleibuz va fi livrat în luna noiembrie 2020 pentru omologare, iar ulterior, restul troleibuzelor vor fi livrate până în februarie 2022.