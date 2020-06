​VIDEO Nicușor Dan, o nouă conferință cu bilanțul Gabrielei Firea: Zeci de mii de bucureşteni nu au apă caldă de două săptămâni, zero revoluție în trafic, zero piste de biciclete, benzi de autobuz

​Nicușor Dan, candidatul PNL-USR la Primăria Capitalei a organizat marți, pe Șoseaua Colentina, o nouă conferință de presă în care a prezentat bilanțul Gabrielei Firea la 4 ani de la preluarea mandatului de primar general. ”Zeci de mii de bucureşteni nu au apă caldă de două săptămâni şi nimeni nu vine să le explice când va înceta această situaţie. Acesta este bilanțul mandatului Gabriela Firea în 20 de cuvinte. (...) Revoluția în trafic- zero, Benzi unice autobuz și troleibuz - zero, Piste de biciclete - zero, RADET - Faliment, Statii de monitorizare a poluării - zero, STB aproape de faliment, Spitalul metropolitan - zero, Creșe și grădinițe noi - Zero, noul PUG - Zero - Total: zero”, a spus Nicușor Dan.







De data aceasta conferința s-a desfășurat fără scandal, fiind prezenți doar susținători ai lui Nicușor Dan. Reamintim că la prima prezentare a bilanțului Gabrielei Firea, făcută în Prelungirea Ghencea, Nicușor Dan nu a fost bruiat de viceprimarul Aurelian Bădulescu, iar la cea de-a doua, din Sectorul 5, de mașinile de salubrizare ale Primăriei Sector 5.







”E foarte bine că am avut o conferinţă liniştită, civilizată. Încă aşteptăm răspunsul de la doamna Gabriela Firea, şeful PSD Bucureşti, dacă se delimitează de incidentul cu domnul Bădulescu şi de incidentul cu maşinile de curățenie. Şi dacă da, care sunt sancţiunile impuse pe linie de partid”, a mais psu Nicușor Dan.





”Cui nu-i place să plece din Bucureşti, acesta e mesajul definitoriu al primarului Gabriela Firea pentru Bucureșteni. Eu cred că e mai simplu să plece primarul. Oricum, nu stă în Bucureşti, nu a stat în trafic în Bucureşti, nu a mers cu mijloacele de transport în comun din Bucureşti, nu are nicio treabă cu Bucureştiul.Doamna Firea ar vrea ca bucureștenii să uite că a venit la Primăria Capitalei de mână cu Liviu Dragnea. Ar vrea să uite că a organizat un târg de Crăciun pentru a împiedica bucureștenii săprotesteze împotriva Guvernului, ar vrea să uite că Aurelian Bădulescu și Speranța Cliseru au fost în dispozitivul de la 10 august”, a mai spus Nicușor Dan.







La conferință a participat și Violeta ALexandru, ministrul Muncii, și șefa PNL București, Ciprian Ciucu, PNL Sector 6 și Stelian Bujduveanu, liderul consilierilor PNL din CGMB.







”Gabriela Firea nu iubește Bucureștiu, dacă l-ar iubi nu l-ar ține în mizeria și în subdezvoltarea în care se află azi. La 4 ani de la depunerea jurământului, dacă aş fi Gabriela Firea, mi-ar fi ruşine. Mi-ar fi rușine de un mandat în care nu am făcut decât să dau banii în stânga și-n dreapta, ca și cum ar fi banii personali pentru tot felul de spectacole din care să câștige capital electoral, în timp ce Bucureștiu se confruntă cu serioase probleme. Nu are nicio scuze pentru că Bucureştiul arată mai rău ca niciodată. Este un Bucureşti ţinut captiv de un om care nu iubeşte oraşul. Dovadă că nici nu locuiește în oraş. Îi recomandăm să rămână la ea acasă, să nici nu mai intre în Bucureşti. Am venit să-i spun lui Nicuşor că poate conta pe mine, poate conta pe PNL Bucureşti. Doamnei Firea i se spune "CatastroFIREA””, a declarat Violeta Alexandru.