Este oficial: Consiliul General a anulat vinieta Oxigen și interdicțiile de acces în centrul Bucureștiului

Consiliul General al Municipiului București a aprobat pe 24 octombrie, la propunerea primarului Gabriela Firea, introducerea vinietei Oxigen începând cu 1 ianuarie 2020 pentru mașinile sub Euro 4 care circulă în București, iar mașinile sub Euro 3 nu mai aveau deloc acces în centrul orașului chiar dacă plăteau vinieta. Pentru mașinile sub Euro 3 vinieta era de 15 lei pe zi, iar pentru cele Euro 3 și 4 - 5 lei pe zi.





Autoturismele Euro 4 plăteau vinieta din 2021. Mașinile noneuro, Euro 1 și Euro 2 nu mai aveau voie deloc în București din 2022, iar pentru cele Euro 3 restricția era valabilă din 2024.