Noul coronavirus: Majoritatea primăriilor din București închid sau limitează relațiile cu publicul / Daniel Florea, primarul Sectorului 5, dă ceasuri cu buton de panică și fluturași cu poza sa

Primăria Capitalei





De miercuri Biroul de Evidența Populației a fost închis după ce o angajată a anunțat că a fost în excursie în Israel cu pacientul de 60 de ani, fost ofiţer, angajat la DSP Sector 4.





Primăria Sector 1





Începând cu data de 12.03.2020 și până la data de 27.03.2020, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii, se suspendă activitatea cu publicul din cadrul Primăriei Sectorului 1. Activitatea de relații cu publicul pentru persoanele fizice și juridice se va desfășura numai prin telefon, prin corespondență poștală sau electronică. Astfel persoanele interesate pot depune cereri/reclamații/sesizări/petiții pe adresa de e-mail registratura@primarias1.ro; prin poștă la adresa Bulevardul Banu Manta nr.9, sau folosind rubrica specială de sesizări disponibilă pe site-ul www.primariasector1.ro, accesând următorul link: http://www.primariasector1.ro/sesizari-petitii-reclamatii.html. Pentru mai multe amănunte, cetățenii Sectorului 1 pot suna la numărul de telefon al Serviciului Registratură, Relații cu Publicul 021/319.10.13/int. 147 sau 210;





Primăria Sector 2





Instituția a anunțat următoarele măsuri:







- Sistarea desfășurării audiențelor până la finalul lunii martie 2020;

- Transmiterea către cetățeni a recomandării de a utiliza comunicarea preponderent electronică a petițiilor (email: infopublice@ps2.ro sau telefonul 021 209.6000) și de a evita, pe cât posibil, deplasarea la Centrul de Relații cu Publicul;

- Păstrarea unei distanțe de minim 1 m în dialogul cu funcționarii publici pentru serviciile pentru care este imperios necesară prezența la sediul autorității publice;

- Funcționarii care asigură serviciile de relații cu publicul și ordinea la nivel instituțional (Poliția Locala) vor avea grijă ca în holul de așteptare să nu fie mai mult de cinci persoane în același timp, precum și ca în dreptul fiecărui ghișeu să nu se afle mai mult de două persoane în așteptare;

- Dezinfecția frecventă (la fiecare oră) a mânerelor ușilor de acces în Centrul de Relații cu Publicul și a suprafețelor birourilor amplasate în incinta centrului;

- Funcționarii care asigură serviciile de relații cu publicul (Serviciul Registratură, Relații cu Publicul, decese, căsătorii) vor fi dotați cu mănuși de unică folosință și măști de protecție;

- Reducerea programului cu publicul la cel mult două zile/săptămână;

- Nebulizarea uscată săptămânal în clădire și zilnic la Centrul de Relații cu Publicul;

- Intensificarea comunicării prin intermediul telefonului/faxului și transmiterea documentelor electronic de către personalul din cadrul Primăriei Sectorului 2;

- Suspendarea temporară a programului de relații cu publicul pentru structurile din cadrul instituției unde există această posibilitate (Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu, Direcția Servicii Publice şi altele);

- Organizarea programului la nivel de instituției în 3 intervale orare cu începere de la orele 07.30; 08.30; 09.30.

Din data de 11 martie, accesul publicului în sediul Primăriei Sectorului 3 este permis doar în zona de Registratură. De exemplu, în sediul Primăriei Sectorului 3 din Calea Dudești nr. 191 va fi permis accesul doar în zona Biroului de Relații cu Publicul. La fiecare birou de lucru cu publicul va fi permis accesul unei singure persoane, celelalte urmând să aștepte într-o zonă special amenajată.





- Depunerea de cereri și documentație online pentru solicitarea unui loc de parcare;

- Obținerea de Certificate de Urbanism online;

- Depunerea de sesizări online și urmărirea traseului lor interdepartamental și al statusului în timp real;

- Aplicația intitulată „I love S3”, ce poate fi descărcată pe orice tip de telefon mobil și care permite o vizualizare a hărții sesizărilor primite de la cetățeni, precum și statusul lor de rezolvare;

- Programarea căsătoriilor online pentru cetățenii cu domiciliu în Sectorul 3 – permite rezervarea fermă a unui interval de timp la o dată anume chiar și cu câteva luni înainte de momentul ceremoniei;

- Programarea online pentru transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă;

- Eliberarea online de autorizații, acorduri și avize de funcționare comercială;

- Eliberarea online a certificatelor de atestare fiscală;

- Înscrierea exclusiv online în creșele din Sectorul 3;





Locurile de joacă, clădirile administrative din subordinea PS3, școlile, grădinițele și creșele sunt dezinfectate.







Sectorul 4

Primăria Sectorului 4 a oferit sprijin logistic Spitalului Clinic de Urgență pentru copii „Maria Sklodowska Curie” și Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Ioan”, în vederea restricționării accesului vizitatorilor în incinta unităților spitalicești, a anunțat instituția într-un comunicat de presă.



Totodată, Primăria Sectorului 4 aduce la cunoștința publicului faptul că va veni în sprijinul persoanelor în nevoie, aflate în izolare la domiciliu sau în carantină, punându-le la dispoziție, gratuit, alimente, apă, medicamente și orice alte bunuri necesare traiului și igienei corporale în perioada izolării.



Prin urmare, persoanele aflate în izolare la domiciliu sau în carantină pot solicita sprijinul autorității locale sunând la 021.9441 – numărul unic de urgență la nivelul Sectorului 4, disponibil 24 de ore din 24.

Prin urmare, persoanele aflate în izolare la domiciliu sau în carantină pot solicita sprijinul autorității locale sunând la 021.9441 – numărul unic de urgență la nivelul Sectorului 4, disponibil 24 de ore din 24.

Sectorul 4 al Municipiului București își reafirmă angajamentul de a pune la dispoziția autorităților, la cererea acestora, atât personal medical din rețeaua DGASPC Sector 4 cât și sprijin pentru completarea rezervelor de alimente și de medicamente, dacă acest lucru este cerut de autorități.

Primăria Sector 5









În zonele defavorizate, vom crea aceste 8 puncte de unde se vor distribui alte produse de igienă: săpunuri, șervetele antibacteriene, dezinfectant.

Primăria Sector 6





- Toate spațiile din instituțiile publice din sector care au program de lucru cu publicul, inclusiv Primăria Sectorului 6 și serviciile din subordinea Consiliului Local Sector 6, vor fi dezinfectate prin nebulizare, în fiecare seară, după orele de program;

- Marii retaileri, hypermarketurile, mall-urile din Sectorul 6 vor proceda la dezinfecția tuturor spațiilor comerciale. La fiecare intrare în magazine, vor fi montate dispensere cu soluții dezinfectante;

- Suspendarea tuturor evenimentelor (culturale, sportive, artistice etc.) organizate sau coordonate de Primăria Sectorului 6, până la data de 31 martie 2020;

- Mobilierul din toate piețele, locurile de joacă din sector, aflate în aer liber, locurile de odihnă și grădinile de cartier vor fi dezinfectate o dată pe săptămână;

- Cooptarea în cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sector 6 a câte unui reprezentant al marilor rețele comerciale care au puncte de lucru în sector;

- Implementarea acestor măsuri în teritoriu va fi verificată de Poliția Locală Sector 6.

- s-au pus dispozitive cu dezinfectant în piețe, pasaje, dar și la cele nouă puncte de prim ajutor de pe raza sectorului.

