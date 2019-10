Consiliul General NU a aprobat proiectul care viza transferarea unei bucăți din Pădurea Băneasa la Primăria Capitalei pentru transformarea în parc

Reprezentanții Primăriei Capitalei spun că nu se vor face defrișări și nu se va construi în pădure.





Primarul Gabriela Firea a declarat că va da în judecată fundația Ecocivica și pe cei care spun că va defrișa pădurea.







”Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri privind trecerea parcelelor 8, 11 și 14 din Unitatea de Producție UP || Băneasa din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al municipiului București, în scopul reamenajării ca parc. În cazul nerespectării destinaţiei imobilului, acesta revine de drept în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva”, se arată în proiectul de hotărâre.Instituția recunoaște că pădurea este "plămânul orașului", dar spune că se impune reamenajarea.”Pădurea Parc-Băneasa este cel mai mare spațiu verde de pe raza administrativ-teritorială a municipiului București, asigurând zonei un microclimat cu o temperatură medie mai scăzută cu câteva grade față de alte zone din Bucureşti şi reprezintă pentru cetățenii municipiului București o zonă importantă de recreere şi de promenade pietonale. Din aceste motive, apreciem că acest bun imobil este de uz și de interes public local şi se impune reamenajarea acestuia în scopul mai sus menționat”, se arată în documentele însoțitoare ale proiectului de hotărâre.Reprezentanții fundației Ecocivica spun că proiectul va distruge pădurea și deschide calea celor care au teren acolo să construiască.”Primarul General vrea să pună mâna pe zeci de hectare din Pădurea Băneasa pentru a face un parc. Vă amintiți că și fostul primar Oprescu a-ncercat lucrul ăsta dar i-au sărit în cap presa și ong-urile. Proiectul avea un procent de ocupare a terenului, POT, de aprox 60%, adică dispărea 60% din pădure in favoarea restaurantelor, hotelurilor, cafenelelor, drumurilor. Acum proiectul este iarăși readus pe tapet. Primarul General propune Consiliului General adoptarea unei Hotărâri prin care să solicite Guvernului o HG care să permită transformarea pădurii in pădure-parc. In realitate se urmăresc mult mai multe interese. Există mai multe grupări care au pus gând rău pădurii dar au fost stopate de ong-uri. Trupul de pădure, ce se dorește a fi parc, va necesita dotarea cu toate utilitățile: apă, canal, drumuri etc. In prezent trupul de pădure aflat pe raza administrativă a Mun. București este despărțit de trupul de pe raza administrativă a Voluntariului de drumul forestier FE 008, cel care trece pe la Grădina Zoologică. Conform sentințelor instanțelor acel drum a rămas forestier, închis circulației publice. Drumul deservește ansamblul Greenfield și se circulă ilegal pe el. Așadar pădurea-parc, cu certitudine, va transforma drumul forestier in drum public, drumul aflându-se pe raza administrativă a MB. Nu in ultimul rând, acel drum este necesar ca aurul pentru cei care au retrocedate parcele în suprafață de 800 ha din cele 1250 ale Pădurii Băneasa. Unii dezvoltatori imobiliari, ca Tanți Dumitrescu, au parcele chiar la drumul forestier. O parte din pădure este lotizată în parcele de 1100 mp. Ce le lipsește pt construirea de vile și blocuri? DRUMUL! Și utilitățile apă, canal, energie electică, gaze. (...) Acest proiect, afirmăm cu toată convingerea, va distruge Pădurea Băneasa. Sunt multe interese la mijloc dar punerea in practică a proiectului ar însemna un dezastru pt calitatea mediului in București și împrejurimi”, se arată într-un comunicat transmis de fundația Ecocivica.”Primaria Capitalei NU intentioneaza sa efectueze nici un fel de defrisari in padurea Baneasa ci doar sa realizeze amenajari corespunzatoare incadrarii sale initiale, din anul 1930. De asemenea, prin preluarea acestor terenuri, Primaria Municipiului Bucuresti doreste sa redea bucurestenilor o zonă importantă de recreere, de promenada pietonala si de practicare a activităților sportive. Pentru toate acestea se vor obtine toate avizele de specialitate si se vor respecta conditiile impuse de avizatori, cu afectatarea minima a vegetatiei forestiere. Concret, terenul Parc Pădurea Băneasa, situat în Aleea Privighetorilor nr. 39-83, sector 1, în suprafață de 572.104 mp, care in prezent este in proprietatea Guvernului Romaniei si administrata de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, a apartinut Municipiului București, aceasta fiind cedata cu titlu gratuit in anul 1930, pentru înfrumusețarea imprejurimilor Capitalei, de catre Regele Mihai I al României, în scopul de a fi amenajată ca padure parc pentru Municipiul București. Subliniem faptul ca, dupa preluarea de catre Primaria Capitalei, padurea Baneasa se va supune in continuare legilor ordinului silvic, care prevede, printre altele, incheierea unui contract de administrare cu un ocol silvic precum si respectarea regimului silvic”, a transmis Primăria Capitalei.”O altă dezinformare. Am făcut deja plângerea. Tehnic, pădurea se află în extravilanul municipiului București, nu se poate construi conform legii. Sunt niște minciuni. Pădurea parc și extinderea grădinii zoologice sunt proiecte inițiate acum mulți ani și îngropate. Acest proiect a fost votat inclusiv în 2013 de către consilierii PNBL. Ne vedem la instanță. Nu vrea nimeni să construiască nimic, nu se defrișează nimic”, a declarat Firea la începutul ședinței de Consiliu General.