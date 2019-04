Gabriela Firea: Ministerul Finanțelor a redus la 180 - 200 mil. euro bugetul alocat Primăriei Generale, nici măcar jumătate din necesar

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marți, în cadrul ședinței Consiliului General al Bucureştiului, că în acest an, Primăriei i-a fost alocat un buget înjumătățit comparativ cu cel alocat de Ministerul Finanțelor Publice în anii trecuți, de 180-200 milioane de lei, transmite Mediafax.





Primarul Gabriela Firea a declarat că în acest an Primăriei Municipiului București i-au fost alocate 180-200 de milioane de lei, comparativ cu 380-450 în anii trecuți. „Dacă în anii trecuți, în lunile aferente începerii de an Primăria Municipiului București primea de la Ministerul Finanțelor Publice 380 – 450 milioane lei, anul acesta ni s-a alocat un buget la jumătate, am primit 180 – 200 de milioane, deci nici macar la jumatate din necesar”, a precizat Gabriela Firea





În același context, al bugetului, primarul Capitalei a declarat și că miliardul de euro de care urma să beneficieze Primăria Capitalei este o „himeră”, acestei instituții nefiindu-i vreodată alocată în ultimii ani această sumă.





„Suntem din nefericire, într-un an mai dificil din punct de vedere financiar. Acel miliard de euro de care se vorbea în presă că ar fi bugetul Primăriei Municipiului București se dovedește a fi o himeră. Niciodată în ultimii ani PMB nu a primit de la Ministerul Finanțelor Publice un miliard de euro”, a mai spus Gabriela Firea.





Ea a precizat că anul acesta bugetul alocat Primăriei este unul de austeritate, în ciuda faptului că nevoile Capitalei sunt mari.„Cu privire la buget, firește că ne-am fi dorit ca acesta să fie unul mai bogat și nu unul de austeritate, pentru că nevoile sunt mari. Firește că ne am fi dorit și noi să putem aloca bugete mai generoase și către infrastructură, către investiții, către sănătate, factură socială, de asemenea subvențiile la RADET, la STB, să avem transport public în comun civilizat, să avem rețele de termoficare modernizate, și bineînțeles, și un procent așa cum alocă orice oraș, orice municipiu fie din România sau de peste hotare și domeniului cultural”, a mai spus primarul





Primarul Capitalei a declarat și că, nu doar „neînțelegerile și pedepsele politice” au dus la această situație, ci și faptul că o parte din suma cuvenită Primăriei Municipiului București a mers către sectoarele capitalei. „ Avem deja facturi restante, facturi neplătite, nu ne dorim să ajungem în arierate. O să spuneți, da, dar dumneavoastră v-ați asumat politic să fiți în contradicție cu factorii politici decidenți.(...) Suma mică nu este doar din cauza acestor, să spunem, neînțelegeri politice și a pedepselor politice pe care le-ar fi primit primarul Firea, ci e vorba și că, o parte din suma cuvenită PMB a mers catre sectoare”, a spus Gabriela Firea.





În același context, al bugetului micșorat, Gabriela Firea a declarat că și faptul că au fost încasați mai puțin bani a contribuit la existența situației actuale în ceea ce privește alocarea redusă de fonduri. „În afară de acest aspect, e vorba pur și simplu de mai puțini bani încasați. 90% din o sumă mai mică, s-a reflectat în aceste alocări reduse de la începutul anului”, a mai precizat primarul.





Ea a declarat în cadrul ședinței că nici perspectivele legate de alocările viitoare nu sunt mai optimiste, deoarece în urma unor discuții tehnice purtate cu Ministerul de Finanțe, nu a fost întrevăzută o repartiție mai bună a fondurilor pentru următoarele luni. „Din discuțiile tehnice pe care le-am avut cu Ministerul de Finanțe, nici perspectiva nu e foarte bună, pentru că nu ni s-au garanatat pentru următoarele luni rapartiții mai bune, ci din păcate, tot în jurul acestor sume, adică cam jumătate din ce avem nevoie pentru toarte cheltuielile urgente, presante pentru bucureșteni”, a declarat Gabriela Firea.