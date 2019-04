Clubul taximetriștilor anunță pe Facebook un nou protest pentru miercuri dimineață în Piața Victoriei / Protestul, învăluit în ceață și neanunțat public

„Am spus de la bun început că vom reglementa şi vom lua măsuri pentru interzicerea pirateriei în transportul auto, lucru care s-a întâmplat. Estimez că, dacă nu în seara asta, mâine, cel târziu, poimâine, acea ordonanţă de urgenţă va fi publicată în Monitorul Oficial, pentru că mai aveam nevoie de avizul Consiliului Legislativ. Am spus foarte clar, şi nu mă schimb, că pregătim să legiferăm şi să reglementăm şi tot ceea ce înseamnă VTS, platforme, Uber, Taxify. Acest lucru se va întâmpla. Există un grup de lucru care de două săptămâni se ocupă de acest subiect şi din acest grup de lucru fac parte reprezentanţi ai Ministerului Transportului, Finanţelor, Autorităţii Rutiere Române, Ministerului Dezvoltării Regionale. Suntem aproape pe final cu o formulă pe care, evident, o vom pune în transparenţă şi vom aştepta observaţiile tuturor actorilor implicaţi în acest subiect. Dar, ceea ce mi-am dorit şi ne dorim la nivelul Guvernului este să oferim cadrul concurenţial echitabil pentru absolut toată lumea şi nu să blocăm sau să favorizăm pe cineva”, a afirmat Daniel Suciu, luni, la Palatul Victoria.

Întrebat de ce a fost adoptată o ordonanță de urgență când există un proiect legislativ în Parlament pe acest subiect, vicepremierul a spus că deoarece multe inițiative sunt contestate la CCR Guvernul și-a asumat un act normativ în acest sens.

„Foarte multe proiecte bune prin procedură parlamentară sunt atacate la Curtea Constituţională, sunt trimise înapoi de către domnul preşedinte şi procedura parlamentară în unele cazuri durează foarte mult. Am bunul obicei, atât eu, cât şi ministrul Transporturilor, domnul Răzvan Cuc, atunci când ne asumăm un lucru să îl facem. Şi exact acelaşi lucru îl vom face şi acum. Am spus că, în condiţiile în care am dat ordonanţă de urgenţă pentru interzicerea pirateriei, lucru solicitat şi de reprezentanţii COTAR, FORT şi ai taximetriştilor, în condiţiile în care am reglementat aşa, exact aşa vom reglementa, ca să nu existe sincope şi perioade neacoperite pentru cei de la platformele alternative VTS”, a conchis Suciu.

Pe 29 martie, Executivul a adoptat OUG pentru modificarea Legii 38/2003 care reglementează transportul în regim de taxi şi de închiriere, printre altele eliminând din lege expresia „în mod repetat”.

Ulterior ședinței de Guvern ministrul Dezvoltării spunea că actul normativ „nu este îndreptat împotriva nimănui” şi că Executivul doreşte stoparea pirateriei din domeniul transporturilor. El a adăugat că Executivul va emite, în maxim trei săptămâni, un alt act normativ pentru reglementarea activităţii de ride-sharing.