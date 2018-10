Majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General a aprobat desființarea celor mai importante 4 instituții din administrare. O parte din personal va fi angajat în companiile municipale, dar sindicaliștii se tem de disponibilizări mascate

Majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General al Municipiului București, la propunerea Gabrielei Firea, a aprobat joi desființarea Administrației Străzilor , Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement, Administraţiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane și Administratiei Fondului Imobiliar. O parte dintre serviciile prestate de aceste administrații au fost delegate deja companiilor municipale înființate anul trecut la propunerea Gabrielei Firea.







Cele patru administrații își vor înceta activitatea și se vor desființa în 90 de zile, iar în termen de 30 de zile compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de lucru al Primarului General, sub coordonarea Direcției Juridic, vor efectua demersurile care se impun pentru preluarea - predarea activului şi pasivului, debitelor, creditelor, fondului arhivistic, a litigiilor în diverse stadii procesuale, a oricăror altor documente şi înscrisuri referitoare la activitățile încheiate sau aflate în curs de derulare etc., precum şi contractele încheiate de serviciile publice desființate.





Personalul celor patru administrații va fi concediat. O parte va fi angajat în noua structură din cadrul Primăriei Capitalei, care va prelua o parte din funcția celor 4 administrații, iar o altă parte de companiile municipale, însă în limita locurilor disponibile.







"Au fost oameni care au înţeles că nu avem motive legale pentru a acorda fiecărui angajat 20.000 de euro plăţi compensatorii, pentru că noi nu facem disponibilizări colective. Noi angajăm în aceeaşi clipă pe contracte cu perioada nelimitată şi în condiţii financiare mai bune. De ce să plătim salarii compensatorii şi pe urmă, a doua zi, să se angajeze la companie? Nu este normal să masacrăm bugetul Capitalei plătind la 2.000-3.000 de angajaţi, nemeritat, salarii compensatorii. Pentru că asta este miza", a declarat Firea.







Gabriela Firea a declarat că a descoperit mai multe nereguli la cele 4 administrații.







Gigel Andrabulea, lider sindicat ALPAB, este de părere că o parte din angajații administrației vor rămâne fără loc de muncă.







”În termen de 5 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Companiile municipale care au calitatea de delegat în cadrul gestiunii serviciului, respectiv pentru prestarea atribuţiilor preluate de la delegator, pentru acoperirea necesarului de personal, vor pune la dispozitia angajatorilor: Administrația Străzilor, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement, Administrația Cimitirelor şi Crematoriilor Umane București și Administraţia Fondului Imobiliar situația posturilor vacante”, se arată în proiectul de hotărâre adoptat.Potrivit sursei citate, Administrația Străzilor are alocat un număr total de 410 posturi, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement Bucureşti 415 posturi, Administraţia Cimitirelor și Crematoriilor Umane 359 posturi, iar Administraţia Fondului Imobiliar 165 posturi.Primarul general, Gabriela Firea, a declarat joi, în debutul şedinţei Consiliului General al Capitalei, că respinge varianta acordării unor plăţi compensatorii pentru angajaţii celor patru administraţii care ar urma să fie desfiinţate, adăugând că persoanele care îşi pierd locul de muncă se pot angaja la companiile municipale.”Am dat exemple nenumărate şi am comunicat şi public cum la Administraţia Străzilor, o celebră companie, în contract cu Administraţia Străzilor, cumpăra componente pentru semafoare cu preţ de 1.000 de ori mai mare. La parcări, programul era ţinut intenţionat între orele 8,00 - 16,00, chipurile să se încaseze ceva şi pentru municipiu, iar după ora 16,00 se încasa în buzunar privat", a declarat Firea.”În Direcția Generală de Administrare București unde intră Cimitirele, Străzi, ALPAB și AFI sunt 616 posturi în organigramă. Din 1340 de posturi cât aveau cele patru, înseamnă 724 de salariați disponibilizați. De exemplu, postul meu de inspector nu mai figurează în noua organigramă a Direcției Generale de Administrare București. Noi nu am fost consultați pe această temă în condițiile în care sindicatele sunt reprezentative la nivelul fiecărei unități”, a explicat acesta.