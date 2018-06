Primarul Gabriela Firea a semnat contractul pentru achiziția celor 400 de autobuze cu Otokar. Primele 100 de unități, livrate până la finalul anului

”După o licitație care a durat extrem de mult, aproape doi ani de zile, am semnat azi contractul pentru achiziționarea a 400 de autobuze Euro 6 cu compania din Turcia - Otokar Europe. Autobuzele Euro 6 sunt primele care vor înnoi parcul auto al regiei de transport bucureștene. Așa cum știți în acest moment autobuzele RATB sunt depăsite ca uzură morală și fizică. In PMUD una dintre principalele măsuri pentru fluidizarea traficului blocat din Capitală esdte aceea de a înnoi parcul auto și de a-l suplimenta cu câteva sute de autobuze. În următoarea perioadă vor veni și primele unități. Până la sfârșitulș acestui an din cele 400 de autobuze vor veni 100 de unități, începând cu luna octombrie. Până la sfârșitul anului viitor vor veni toate, din iunie anul acesta până în iunie anul viitor încă 300. Suma totală a acestei tranzacții este 100 milioane de euro plus TVA. Cred că este un preț corect, având în vedere că ne-am dorit ca aceste autobuze să fie fiabile , să fie realizate de o companie care aduce o garanție pentru calitatea acestor produse”, a declarat primarul Gabriela Firea la semnarea contractului.













Reamintim că CNSC a respins obiecțiile celor două companii care au contestat licitația pentru achiziționarea a 400 de autobuze Euro 6, respectiv Karsan Otomovit Sanayii Ve Ticaret As și Mercedes - Benz România Srl. Astfel, cel puțin deocamdată, câștigătorul licitației a rămas firma Otokar. Primarul general nu a menționat însă dacă, mai departe, cele două companii s-au adresat instanței, existând și această cale de atac.







- 30 autobuze de 18 m- 364.000 euro/bucata;





Conform caietului de sarcini, toate cele 400 de autobuze vor avea o garanție de opt ani, în acest interval, manoperă completă, inclusiv reviziile, intrând în sarcina furnizorului. Mai mult decât atât, în primii 4 ani, mijloacele de transport în comun vor avea o garanție extinsă, adică inclusiv în ceea privește consumabilele de exploatare (uleiuri, filtre, manoperă de revizie tehnică, întreținere etc).



Totodată, autobuzele vor fi dotate cu echipamente electronice pentru control și monitorizare, care includ numarerea călătorilor, supraveghere video interior-exterior, verificarea și monitorizarea condițiilor de microclimat în interior, A/C și încălzire, conexiune online cu dispeceratul, echipamente moderne de taxare, care sunt conectate online cu dispeceratul, un sistem de informare călători, cu display, care oferă informații asupra traseului, reclame, informații turistice etc.



Autobuzele vor fi dotate, de asemenea, cu panouri de afișaj în exteriorul autobuzului, pe care pot rula reclame sau informații de interes public, fără să afecteze aspectul și integratitatea caroseriei, spre deosebire de colantarile existente în prezent.



Mijloacele de transport public prezintă îmbunătățiri IT care realizează monitorizarea tuturor echipamentelor din punctul de vedere al diagnozei și autodiagnozei, oferind informații esențiale atât pentru conducătorul auto cât și pentru cei care realizează mentenanță acestora.



Cei aproape 2700 de șoferi ai RATB vor fi instruiți pentru a folosi noile autobuze, o școlarizare de câteva zile, a mai spus primarul general. Autobuzele vor fi cazate în depourile RATB Alexandria, Obregia, Titan, Militari și Ferentari.Potrivit contractului, cele 400 de autobuze au următoarele specificații:- 320 autobuze de 12 m- 238.000 euro/bucata;- 50 autobuze - 10,7 - 246.000 euro/bucata;