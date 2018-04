Ce a răspuns primarul Robert Negoiță întrebărilor cititorilor HotNews: Parcul Emil Gârleanu a fost răscumpărat și va fi amenajat anul acesta / O parcare de 1.000 de locuri va fi amenajată sub bd. Decebal / Teza de doctorat a fost o greșeală

Robert Negoiță: "Cititorul are dreptate în proporție de 60-70%, nu este chiar bazar, într-adevăr zona de buticuri și chioșcuri, sunt mai multe decât ar trebui. Este un aspect pe care l-am mai corectat și urmează să-l mai corectăm în timp. Am avut perioade în care anumiți cetățeni m-au convins că trebuie să scoatem terasele din parc și am reușit să le scoatem aproape de tot. Au fost alți cetățeni care au spus că vor să mănânce o înghețată. Este adevărat că nu trebuie să exagerăm cu ele. Am mai scos buticurile din IOR și o să mai scoatem în acest an vreo 10. Însă exagerează când spune că am transformat parcul în bazar.Robert Negoiță: "Parcul va deveni funcțional pentru locuitorii din zonă în acest an. Ne-a ajutat Dumnezeu și am reușit să rezolvăm problema terenului, astăzi este domeniu public și putem să edificăm acest parc. Avem studiu de fezabilitate, se lucrează la proiect, cum este gata proiectul, o să avem contract și ne apucăm de el. Dacă eram în privat, era gata, dar sunt niște proceduri care trebuie respectate.Robert Negoiță: "Avem un proiect amplu pe bd. Decebal, vom edifica sub tot bulevardul o parcare subterană. Estimarea proiectanților este la 20 milioane euro pentru acest proiect, dar ne va costa cel mult la jumătate, fiindcă vom face cu societatea noastră. Vor fi circa 1.000 de locuri de parcare".Robert Negoiță: "Jumătate din aleea de lângă lac este cu pistă de biciclete pe ea. Noi vrem să scoatem pista de biciclete din preajma lacului pentru că acolo este atât de mare aglomerație și am avut atât de multe accidente încât responsabilitatea ne obligă să o mutăm. O mutăm la margine, pe contur, prin parc și în zona parcului. Avem la bd. Baba Novac, unde trotuarul este asfaltat, lăsăm pista de biciclete pe această zona și facem alee pietonală în parc. Am început lucrările, sperăm să fie gata cât mai repede. În acest fel degrevăm zona de lângă lac, traseul pentru biciclete este mai lung, conectăm viitoare rețea de piste de biciclete cu pistele din parc".Robert Negoiță: "Sunt 100% pentru integritate. Ați greșit vreodată în viață d-voastră? Teza de doctorat a fost o mare greșeală. Din partea mea greșeala a fost faptul că am acceptat acest demers - teza de doctorat. Eu am făcut partea mea așa cum mi s-a cerut. Dacă discutam de o universitate de mâna a doua, de vreo universitate privată, dar discutăm de Academia de Poliție. Când oamenii ăia mi-au spus că am de făcut asta și asta, le-am făcut. Le-au verificat și mi-au spus că sunt în regulă. Ce pot să va spun este că am renunțat la ea din prima secundă , mai ales că niciodată nu mi-a folosit la nimic. Nici măcar pe cartea mea de vizită nu a fost pus niciodată titlul de doctor, niciodată, cu atât mai puțin la altceva.Robert Negoiță: "De când sunt primar, prin reorganizare am crescut cu vreo 15% capacitatea de parcare, avem cam 60.000 locuri de parcare de reședință"."Trebuie să definitivăm sistemul, suntem aproape. Suntem cred singura administrație din țară care are harta parcărilor făcută publică. Noi organizăm deja de luna viitoare licitație pentru locurile de parcare, cât se poate de transparent, și încercăm să eliminăm cât de mult zona de corupție. Dar avem nevoie ca Poliția Locală să beneficieze de niște sisteme de verificare performantă. Sună cetățenul că i-a ocupat ocupat cineva locul de parcare. Vine Poliția și are dificultăți să identifice care este adevărul, al cui este locul. Am situații în care vin doi cetățeni cu două autorizații. Până nu clarificăm ale cui sunt locurile, este o chestiune de timp și de resursă umană, nu avem multă resursă umană și nici nu încurajăm, fiindcă costă. Dar suntem în reorganizare și o să rezolvăm.Robert Negoiță: ”Grila de personal în sectorul 3 și tot ce înseamnă Poliție locală, subordonate, va fi la jumătate. Nu erau eficienți. Vom suplini prin performanță și tehnologie”.Robert Negoiță: "În acest moment avem în lucru un studiu de trafic pentru PUZ Sector 3. După acest studiu vom avea studii de trafic punctuale, tocmai cu acest obiectiv, ca să identificăm acele zone unde putem face sensuri unice. Vom face în acest an, dar în urma studiului de trafic este posibil să nu avem multe străzi cu sens unic pentru că nu rezolvă toate situațiile".Robert Negoiță: "Lucrările vor demara când cei de la Distrigaz își vor lua țeava de acolo. Există o magistrală pe acel teren unde trebuie să construim. Avem contract, avem buget, avem tot, doar că în momentul în care am cerut aviz de la Distrigaz, acolo este o țeavă de gaz. Așteptăm să o devieze și de 8 luni nu a fost mutată".Robert Negoiță: "Nu vom da destinația inițială a clădirii. Acolo s-a anulat avizul de la Ministerul Culturii pentru că MC, după ce s-a schimbat conducerea , s-a dus în instanță și a spus că avizul de declasare a fost prost și că nu este bine că s-a dat. Imaginați-vă că eu primărie dau o autorizație de construire sau emit un document, după care cineva merge în instanță, iar eu mă duc și spun că a fost dat prost. Nu există nicio instanță care să spună că este bun dacă eu spun că e prost.Robert Negoiță: "Eu sunt de acord 100% că avem nevoie de spații verzi. Nu se respectă. De la nivelul PUZ, documente de urbanism și până la autorizația de construire, la recepție, trebuie să fim atenți la aceste lucruri. Noi mergem la recepție și la o clădire nouă copacul este mic, nu poate fi mare că abia l-au pus. Acel copac trebuie întreținut. Acolo Garda de Mediu trebuie să verifice. Nu știu nici ei dacă pot verifica. Dar trebuie reglementat".Vezi în video toate răspunsurile la întrebările cititorilor, începând cu 1: 13.