Primaria Capitalei ar putea acorda sprijin financiar pentru analizele necesare in timpul sarcinii si pentru fertilizare in vitro

"Primul se refera la un sprijin acordat de Primaria Capitalei pentru doamnele care sunt insarcinate, pentru ca s-a dovedit statistic ca in intreaga tara si in Bucuresti multe femei nu au bani si nici nu sunt sprijinite sa-si faca toate analizele necesare in timpul sarcinii si de aceea ajung cu sarcina destul de dezvoltata si abia prea tarziu afla anumite probleme pe care le au, ceea ce nu este de dorit si vom oferi un sprijin financiar in acest sens", a explicat Firea cu prilejul semnarii unui protocol intre Primaria Capitalei, Asociatia Colectiv GTC 3010 si Spitalul clinic de urgenta "Sfantul Ioan" pentru construirea unei maternitati in curtea acestei unitati spitalicesti, potrivit Agerpres.Ea a adaugat ca sunt si foarte multe cupluri infertile."Au nevoie de un sprijin, deoarece prin decontarile de la Casa Nationala de Sanatate se acorda un numar de tratamente intr-un subprogram national, dar acest numar niciodata nu ajunge, nu e suficient si putem afirma ca e deja o batalie si o competitie pentru a obtine aceasta subventie de la stat pentru un program de fertilizare. (...) Femeile din Bucuresti care au indicatie de la medicul specialist sa urmeze un astfel de program de fertilizare in vitro vor fi sprijinite de Primaria Generala, achitandu-li-se practic pachetul complet de servicii medicale, inclusiv tratamentul initial", a spus Firea, potrivit Agerpres.(continuarea, dupa sondaj)Primarul General, Gabriela Firea, a semnat joi, cu presedintele asociatiei Colectiv GTC 3010, Eugen Iancu, si cu managerul spitalului "Sf. Ioan", dr. Robert Agafitei, un protocol de colaborare pentru construirea unei noi maternitati in Capitala.Conform protocolului, Primaria Capitalei va pune la dispozitie, in calitate de proprietar, terenul situat in curtea spitalului Clinic de Urgenta ,,Sfantul Ioan", amplasament necesar construirii unui corp de cladire cu destinatia de maternitate. Municipalitatea va asigura, de asemenea, sprijinul logistic in vederea obtinerii avizelor necesare pe care Municipiul Bucuresti este competent sa le ofere, in vederea realizarii oricaror etape in indeplinirea obiectului prezentului contract si va sprijini campaniile de promovare initiate de catre Asociatia Colectiv GTG 3010 pentru realizarea proiectului."Va asigur de tot sprijinul nostru, suntem partenerii dumneavoastra si vom depune toate eforturile pentru constructia acestei maternitati de care orasul are nevoie. Este un proiect de suflet, un simbol. In cazul in care sumele colectate de asociatie nu vor fi suficiente pentru construirea maternitatii, vom completa noi, cu fonduri de la bugetul local. Putem spune, fara modestie, ca in domeniul sanatatii suntem deja in actiune, am depasit faza discutiilor de principiu si a vorbelor frumoase", a declarat Gabriela Firea.La randul sau, presedintele asociatiei Colectiv GTC 3010, Eugen Iancu, a declarat ca: "Va multumesc pentru sprijinul pe care ni-l acordati, atribuirea acestui teren este un prim pas extrem de important pentru ca demersul nostru sa prinda contur. Este un proiect al renasterii, pe care ne dorim sa il realizam la cele mai inalte standarde, dorim sa construim o maternitate de referinta pentru intreaga tara".Potrivit protocolului, cele 3 parti au urmatoarele contributii:Primaria Capitalei va pune la dispozitie, in calitate de proprietar, terenul situat in curtea spitalului Clinic de Urgenta ,,Sfantul Ioan", Asociatia Colectiv GTG 3010 va asigura colectarea fondurilor necesare indeplinirii proiectului, va finaliza constructia edificata pe terenul proprietate al Municipiului Bucuresti si va preda investitia realizata, cu mentinerea destinatiei stabilite, catre spital, iar spitalul "Sf. Ioan", in limita posibilitatilor si competentelor sale, va acorda asistenta sponsorului in vederea realizarii constructiilor si dotarilor si va prelua in administrare cladirea cu dotarile aferente cu obligatia mentinerii destinatiei.Valoarea estimata a investitiei este de 12.000.000 euro.Primaria Capitalei a platit in 2017 pentru trei din cele cinci ajutoare sociale introduse de primarul Gabriela Firea circa 48 milioane lei, potrivit unui raspuns trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro. Astfel pentru stimulentul financiar de 1.000 lei/luna pentru copiii cu handicap s-au platit 14.445.000 lei, fiind depuse 14.445 dosare , pentru stimulentul financiar in cuantum de 2.500 de lei pentru fiecare nou-nascut - 23.822.500 lei, fiind depuse 9.529 dosare, iar pentru stimulentul financiar de 1500 lei net de casatorie - 9.708.000 lei, fiind depuse 6.472 dosare.Primarul Gabriela Firea a mai introdus doua stimulente, insa pentru acestea nu s-au facut decontari in 2017:- pentru familia monoparentala, al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza peste 201 lei si pana la 530 lei inclusiv, dupa cum urmeaza: 200 lei pentru familia cu un copil, 400 lei pentru familia cu 2 copii, 600 lei pentru familia cu 3 copii si 800 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii. Dosare depuse in 2017 = 24 de familii monoparentale, nu au intrat in plata, impact bugetar 2017 = 0 lei.- stimulent de 500 lei pe luna pentru adultii cu handicap: dosare depuse pina la 29.12.2017 = 35.601, impact bugetar 2017 = 0 lei, plata incepe la sfarsitul lunii februarie 2018.La finalul lunii octombrie, Consiliul general la propunerea primarului Gabriela Firea a aprobat acordarea unui ajutor lunar pentru familiile monoparentale, ajutor de pana la 1.200 lei/luna in functie de numarul de copii. Ajutorul se acorda pentru familia monoparentala al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei inclusiv, dupa cum urmeaza: 300 lei pentru familia cu un copil, 600 lei pentru familia cu 2 copii, 900 lei pentru familia cu 3 copii si 1200 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.Pentru familia monoparentala al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza peste 201 lei si pana la 530 lei inclusiv, ajutorul se acorda dupa cum urmeaza: 200 lei pentru familia cu un copil, 400 lei pentru familia cu 2 copii, 600 lei pentru familia cu 3 copii si 800 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.La finalul lunii august, Consiliul general la propunerea primarului Gabriela Firea a aprobat acordarea unui stimulent de 500 lei pe luna pentru adultii cu handicap care au domiciliul stabil/resedinta pe raza municipiului Bucuresti. In Bucuresti sunt circa 57.000 de adulti cu handicap care vor putea beneficia de acest ajutor. Impactul finaciar pentru un an este de maxim 340 milioane lei.In luna iulie, Consiliul General la propunerea primarului Gabriela Firea a decis acordarea unui stimulent financiar, de 1.000 lei/luna pentru copiii cu handicap. Conform datelor statistice furnizate de catre Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Dizabilitati, in trimestrul I al anului 2017 erau inregistrati un numar total de copii cu handicap de 4.666. Impactul bugetar anual este de maxim 56 milioane lei.In luna iunie, Consiliul General a aprobat acordarea unui stimulent financiar in cuantum de 2.500 de lei pentru fiecare nou-nascut. Potrivit datelor de la INS, in 2015 s-au nascut 19.255 copii, ai caror parinti au rezidenta pe teritoriul municipiului Bucuresti. Impactul bugetar anual este de maxim 48 milioane lei.In luna mai, Consiliul General la propunerea primarului Gabriela Firea a aprobat acordarea unui stimulent financiar de 1500 lei net/familie pentru tinerii care se casatoresc. Anul trecut au avut loc in Bucuresti circa 6.000 de casatorii. Impactul bugetar anual este estimat la circa 9 milioane lei.Acestor ajutoare se alatura si banii acordati la biserici - 65 milioane in 2017, subventia la RADET si RATB - circa 1,1 miliarde lei, acordata pentru toata lumea, nu diferentiata in funcctie de venit. Reamintim ca aproximativ jumatate din pretul gigacaloriei pentru abonatii RADET si jumatate din biletul RATB este subventionat de Primaria Capitalei.