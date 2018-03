USR Sector 1 cere intr-o petitie adresata autoritatilor locale eliberarea trotuarelor de obstacolele care blocheaza circulatia pietonilor

"Aceasta initiativa poate da rezultate imediate pentru ca este vorba doar despre aplicarea legii. Noi am propus chiar saptamana trecuta o serie de masuri pentru imbunatatirea mobilitatii urbane in Bucuresti, iar eliberarea trotuarelor era una dintre ele", a declarat Roxana Wring, presedinte USR Bucuresti.Cele 150 de situatii care necesita actiune din partea Primariei si a institutiilor din subordine au fost adunate in mai putin de doua saptamani de catre membrii si voluntarii USR Sector 1."Si noi am fost surprinsi sa vedem cat de multe probleme am inventariat intr-un timp atat de scurt. Existenta acestor 150 de obstacole este pur si simplu inacceptabila daca ne gandim ca majoritatea situatiilor tin de ADP, iar ADP are un buget aproape egal cu bugetul orasului Alexandria. Asadar nu resursele lipsesc, ci pur si simplu lipseste interesul primariei pentru aceasta problema. Tocmai de aceea, vom fi perseverenti, vom urmari modul in care autoritatile gestioneaza situatiile semnalate si vom insista pana cand lucrurile se vor rezolva", a declarat Florin Cobzac, vicepresedinte USR Bucuresti.USR Bucuresti va extinde aceasta initiativa la celelalte sectoare si ii va incuraja pe cetateni sa semnaleze si sa ceara rezolvarea problemelor."Este important sa dam ecou acestei actiuni, sa semnalam oamenilor ca implicarea civica este cea mai buna solutie in astfel de situatii", a declarat Florin Cobzac.