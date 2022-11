Articol susținut de BASF Luni, 07 Noiembrie 2022, 09:11

​Concursul Povești cu Vinuri Românești, organizat anual de BASF România, spune, de 7 ani, povestea pe care și-a propus-o de la început: cea a peisajului diversificat, plin de culoare și gust, creat de viticultorii și vinificatorii mici și mijlocii din România.

Concursul Povești cu Vinuri Românești Foto: BASF

BASF Agricultural Solutions România, unul din cei mai mari furnizori ai pieței locale de produse pentru protecția plantelor, parte a grupului german BASF, a identificat potențialul încă neexploatat într-o țară cu un domeniu viti-vinicol în plină dezvoltare. Pe o piață cu o producție anuală de cca. 5 milioane de hectolitri de vin, s-a conturat perspectiva de a delimita un segment al producătorilor mici și mijlocii de vinuri produse 100% local. Astfel, în 2016, BASF a pus în practică ideea unui concurs dedicat businessurilor mici și medii din acest segment. La baza acestuia a stat dorința companiei de a ajuta această categorie de producători să își evalueze vinurile, în contextul în care participarea lor la concursuri naționale sau internaționale este destul de anevoioasă. Un alt aspect a fost dorința de a le oferi acestor crame posibilitatea de a-și promova produsele pe o piață concurențială, dominată de jucători de renume.

În completarea peisajului viticol românesc, alături de numele mari și consacrate, cramele mici și mijlocii, de sub 100 de hectare, cărora le este destinat concursul, oferă în piață diversificarea necesară, prin vinuri cu personalitate și prezență aparte. De la an la an, se observă o maturizare a acestui palier, susținută și de educarea continuă a consumatorilor, care aleg să se orienteze, în număr tot mai mare, spre vinuri de calitate superioară.

Concursul Povești cu Vinuri Românești, organizat în colaborare cu Asociația Degustătorilor Autorizați din România (ADAR), și-a propus, printre altele, să fie un ghid în această călătorie a consumatorului final, facilitându-i calea spre descoperirea unor noi vinuri deosebite. Desfășurată la nivel regional și, ulterior, într-o finală națională, competiția traversează cele mai importante regiuni în producția de vinuri: Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat și Transilvania. Astfel, la masa juraților ajung vinuri albe, roze și roșii ale producătorilor mici și mijlocii din toate aceste zone. Din fiecare categorie de vinuri este ales câte un câștigător de către juriul format din degustători autorizați ADAR, în baza evaluărilor senzoriale ce includ criterii estetice, olfactive și de gust. Mecanismul de jurizare este bazat pe normele sistemului internațional de evaluare, stabilite de Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIVV).

Formatul presupune patru etape regionale, în urma cărora vinurile desemnate drept câștigătoare ajung în ediția finală a concursului. Competiția a crescut organic de la o ediție la alta, ajungând în acest an (februarie – mai 2022) la aproape 140 de crame participante și peste 340 de vinuri înscrise.

Premiile oferite au scopul de a acoperi nevoile micilor crame, cuprinzând pachete de produse de protecție a culturilor de viță de vie sau echipamente destinate aplicării tratamentelor, cu o valoare totală de 15.000 de euro anual.

Pornind de la ideea că decizia de achiziție se ia, de cele mai multe ori, la raft, fiind foarte mult influențată de aspectul sticlei de vin, în ultimii 3 ani, BASF a integrat în cadrul concursului Povești cu Vinuri Românești și o competiție dedicată etichetelor de vin. Aceasta se desfășoară pe pagina de Facebook a BASF Agricultural Solutions și implică în mod direct consumatorii finali, care jurizează etichetele vinurilor înscrise în competiție.

În plus, începând de anul acesta, a fost adăugată o nouă componentă de jurizare a concursului, și anume cea a experților în publicitate. Aceștia evaluează eticheta din punct de vedere al execuției, relevanței, creativității, inovației și identității de brand. În acest an, premiul oferit în cadrul competiției jurizate de profesioniștii din unele dintre cele mai relevante agenții de publicitate din România a constat într-o licență pentru aplicația de farm management Agrivi.

„Prin competiția Povești cu Vinuri Românești, ne propunem, în primul rând, să sprijinim producătorii de vinuri cu exploatații de viță de vie mici și medii să devină cunoscuți pe piața locală. Cele șapte ediții de până în prezent au confirmat, în fiecare an, potențialul pe care acest segment îl are și au reprezentat un bun barometru al producțiilor de vin locale. Planurile noastre sunt să ducem mai departe povestea vinurilor românești, oferindu-le producătorilor oportunitatea de a-și evalua vinurile fără niciun cost, ajutându-i să le promoveze prin acțiuni specifice de marketing și oferindu-le produse de protecția plantelor de ultimă generație, adaptate permanent nevoilor lor”, sumarizează Country Managerul BASF Agricultural Solutions România, Mario Tomšić, conceptul competiției.

Însă, dincolo de câștiguri și premii atractive, concursul își propune să reunească în același loc actorii care alcătuiesc fibra acestei industrii, pentru a le oferi ocazia de a relaționa, de a face schimb de idei și de a dezvolta un spirit competitiv sănătos. Rolul esențial al competiției este să lanseze o platformă solidă de colaborare, pentru ca producătorii mici și mijlocii să beneficieze de vizibilitate în interiorul și exteriorul industriei și pentru ca numele lor să ajungă la consumatorii care își doresc o varietate a vinurilor românești de calitate.

