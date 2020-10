Vulpe lovită de maşină, pe Splaiul Unirii din Capitală

Acesta a apreciat că este vorba, probabil, despre aceeași vulpe care a fost văzută în zona Ferdinand - Mihai Bravu în cursul nopţii, traversând o stradă.„Am luat toate măsurile necesare pentru a găsi vulpea, am trimis echipaje în zonă. Toată ziua au căutat în zona respectivă, prin parcuri, prin zonele cu vegetaţie puţin mai deasă, unde ar putea să se ascundă, dar din păcate nu am găsit-o. Cu părere de rău vă anunţ că acum, pe seară, am fost sesizat de un alt cetăţean. Undeva pe Splaiul Unirii a fost găsită o vulpe lovită de maşină, decedată. Am înştiinţat DSV, ADP Sector 3, pentru a se lua toate măsurile necesare, pentru a lua cadavrul de acolo. (...) Semnalmentele se potrivesc, ca şi zonă e undeva la câţiva kilometri, dar pentru un astfel de animal noaptea nu cred că este o problemă să ajungă aşa departe. Deci toate argumentele ar duce către concluzia că ar fi acelaşi animal”, a afirmat Andrei Mina-Drăghici.El a adăugat că în ultimul an au existat deja 3-4 sesizări referitoare la apariţia unor vulpi în Capitală, dar este prima dată când un astfel de animal a fost văzut în zona centrală a oraşului.„Ca şi cazuri, în ultimul an, se pare că s-au înmulţit aceste sesizări. Nu sunt îngrijorătoare, dar mai multe decât în anii precedenţi. Un motiv pentru care s-a întâmplat lucrul acesta este acela că nu mai există câini maidanezi în număr atât de mare - problema câinilor fără stăpân a fost cât de cât rezolvată - şi, neamaiavând un prădător natural, vulpea a început să îşi caute de mâncare şi în locuri care nu reprezintă habitatul său în mod normal. Drept urmare, a început să migreze dinspre periferie şi dinspre pădurile lăturalnice înspre Bucureşti. Până acum, cazurile au fost sesizate în zona limitrofă a Bucureştiului, spre periferii. Acesta este primul caz mai înspre centru”, a declarat directorul ASPA.Andrei Mina-Drăghici i-a îndemnat pe cetăţeni ca, în astfel de cazuri, să sesizeze autorităţile cât mai rapid. Totodată, a arătat că vulpile nu reprezintă un pericol pentru oameni şi că există şanse foarte mici ca acestea să fie bolnave de rabie.„Dacă noi nu suntem sesizaţi în timp util, căutările ulterioare ar putea să nu dea rezultatele scontate. Ca şi pericol pe care ar putea să îl reprezinte vulpile, din fericire este neglijabil, în sensul că sunt nişte animale fricoase. (...) Ar fi o probabilitate foarte mică să existe acest caz, dar vulpile care sunt bolnave de rabie, o boală care este periculoasă şi pentru om, sunt prietenoase cu omul. Dacă cetăţenii văd o vulpe care vine la ei, să o mângâie, să stabilească un contact fizic cu ei, e clar că acea vulpe este bolnavă. Vulpile sănătoase sunt foarte fricoase şi niciodată nu încearcă să stabilească contact fizic”, a spus el.Andrei Mina-Drăghici a menţionat că ASPA a încheiat un protocol cu Asociaţia Visul Luanei, tocmai pentru situaţiile în care este sesizată prezenţa unor animale sălbatice. În cazul în care acestea sunt capturate, reprezentanţii asociaţiei le evaluează starea de sănătate, iar ulterior le eliberează în mediul lor natural.