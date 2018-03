Arad: Vanzatoare ranita cu cutitul de un barbat care a jefuit magazinul in care lucra, furand 1.000 de lei

Talharia a avut loc intr-un magazin alimentar din zona Garii Arad, unde un barbat a intrat cu un cutit si a amenintat-o pe vanzatoare, o femeie de 58 de ani, care era singura in acel moment.Cand a incercat sa ia banii din casa de marcat, femeia a incercat sa-l impiedice pe agresor, insa acesta a ranit-o cu cutitul si a fugit cu aproximativ 1.000 de lei.Femeia a fost transportata la spital dupa ce primii clienti sositi in magazin au cerut ajutor la 112.Medicii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad spun ca victima are rani usoare in zona fetei, respectiv la buza si la ureche, dar si in zona coapselor. Victima a ramas internata pentru supraveghere, urmand sa fie externata luni.Conform anchetatorilor, suspectul a fost identificat in scurt timp, pe baza imaginilor surprinse de sistemul de supraveghere video al magazinului, iar acum este cautat de catre politisti.Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Arad fac cercetari pentru comiterea infractiunii de talharie, deocamdata cu privire la fapta.